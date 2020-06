FSV Zwickau gegen Hallescher FC heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - So wird die 3. Liga übertragen

30. Spieltag in der 3. Liga: Zwickau empfängt Halle. Goal erklärt Euch, wie und wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Abstiegskampf pur heute in der : Der FSV Zwickau trifft auf den Halleschen FC. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr in der GGZ-Arena.

Der 17. der Tabelle, Zwickau, spielt gegen den 16. Halle, beide Teams haben aktuell 33 Punkte. Die Wichtigkeit dieses Spiels ist damit natürlich klar, aktuell müsste Zwickau den Gang in die Regionalliga antreten. Der FSV ist seit fünf Spielen sieglos, am letzten Spieltag verlor man deutlich mit 0:3 gegen Viktoria Köln. Die Form von Gegner Halle ist noch schlechter, von den letzten 13 Pflichtspielen konnte man keines gewinnen, elf davon hat man sogar verloren, wie auch die Partie gegen Eintracht Braunschweig (0:1) unter der Woche. Diese Talfahrt möchte man heute natürlich unbedingt stoppen. Im Hinspiel trennten sich Zwickau und Halle 1:1.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FSV Zwickau gegen Hallescher FC live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

FSV Zwickau gegen Hallescher FC heute live: Die Details zur Partie

Wettbewerb: 3.

3. Spiel: FSV Zwickau - Hallescher FC

FSV Zwickau - Hallescher FC Datum: 06. Juni 2020

06. Juni 2020 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: GGZ-Arena

FSV Zwickau gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 3. Liga

Die Übertragungsrechte der 3. Bundesliga sind zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD und dem Pay-TV-Sender MagentaSport aufgeteilt. Die Öffentlich-rechtlichen dürfen insgesamt 86 Spiele live im Free-TV übertragen. Der Telekom-Sender MagentaSport überträgt kostenpflichtig alle Spiele. Gibt es Zwickau gegen Halle heute im Free-TV oder ausschließlich im Pay-TV zu sehen? Goal gibt die Antworten.

FSV Zwickau gegen Hallescher FC heute live im TV sehen: So funktioniert's

Der öffentlich-rechtliche Sender "Mitteldeutscher Rundfunk" (MDR) überträgt das Spiel heute live und in voller Länge im Free-TV!

Stephanie Müller-Spirra moderiert das Spiel, kurz vor Spielbeginn übernehmen dann Kommentator Alexander Küpper und Experte Lutz Lindemann und erleben mit Euch ein hoffentlich spannendes Spiel. Der MDR ist für jeden Zuschauer frei empfangbar.

Die Telekom überträgt die Partie natürlich auch auf der hauseigenen Plattform MagentaSport. Hier könnt Ihr das Spiel im Einzelspiel mit Kommentator Lenny Leonhardt oder in der Drittligakonferenz verfolgen. MagentaSport ist für Telekom-Kunden ein Jahr lang kostenlos, danach verlangt der Mobilfunkanbieter 4,99 Euro monatlich. Aber auch Nicht-Telekom-Kunden können sich den Zugang zur 3. Liga buchen - für 16,95 Euro im Monat oder als Jahresabo, welches dann umgerechnet 9,95 Euro monatlich kostet.

Auf der Homepage von MagentaSport findet Ihr alle weiteren Infos.

FSV Zwickau gegen Hallescher FC heute im LIVE-STREAM

Sowohl der MDR als auch MagentaSport übertragen die Partie heute über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. Der Stream vom MDR ist natürlich auch kostenlos, klickt einfach auf www.mdr/sport.de - und schon kann's losgehen. Der Stream von MagentaSport (www.magentasport.de) ist auch kostenlos, wenn Ihr als Telekom-Kunde noch kein ganzes Jahr Magenta abonniert habt. Ansonsten fallen die gleichen Kosten wie für die TV-Übertragung an. Auch im Stream könnt Ihr zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz bei Magenta wählen. Die Streams könnt Ihr Euch mit jedem internetfähigen Endgerät ansehen.

Kleiner Tipp: Wer einen Laptop mit HDMI-Kabel besitzt, kann diesen damit an seinen Fernseher oder Monitor anschließen und den Stream über den großen Bildschirm verfolgen.

Die Übertragung des Streams ist auf beiden Plattformen identisch mit der der TV-Übertragung.

FSV Zwickau gegen Hallescher FC heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer gerade unterwegs ist oder nützliche Ergänzungen nur TV-Übertragung benötigt, der kann gerne den LIVE-TICKER von Goal aufrufen. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was auf dem Rasen so passiert. Tore, Karten oder sonstige, spannende Ereignisse bekommt ich schnell und ausführlich erklärt geliefert - schaut mal rein!

FSV Zwickau gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Mannschaftsaufstellungen!

FSV Zwickau gegen Hallescher FC heute live: Die Tabelle der 3. Liga

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORVERHÄLTNIS 15 1. FC Magdeburg 36 38:32 16 Hallescher FC 33 45:48 17 FSV Zwickau 33 42:46 18 Preußen Münster 30 43:53 19 SG Sonnenhof-Großaspach 24 24:54 20 FC Carl Zeiss Jena 18 28:63

