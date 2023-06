"Es ist eine Schande": Frenkie de Jong trauert geplatzter Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona nach

Der Mittelfeldstar hätte gerne erneut an der Seite Lionel Messis gespielt. Seine Zukunft sieht de Jong dennoch weiter in Barcelona.

WAS IST PASSIERT? Frenkie de Jong vom FC Barcelona trauert dem geplatztem Wechsel von Superstar Lionel Messi zu den Katalanen nach. Er selbst will bei den Blaugrana bleiben und strebt keinen Wechsel an, nachdem er erneut beim FC Bayern gehandelt wurde.

WAS WURDE GESAGT? De Jong spielte bei Barca von 2019 bis 2021 an der Seite Messis für die Katalanen. Dieser wechselt nun ablösefrei von PSG zu Inter Miami. "Ich glaube, jede Mannschaft hätte Lionel gerne, denn er kann überall und zu jeder Zeit den Unterschied machen", sagte der 26-Jährige dem Telegraaf. "Es ist eine Schande, dass er nicht nach Barcelona kommt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben seinem neuen Klub Inter Miami bemühten sich eben auch Barcelona und Al-Hilal aus der Saudi Pro League um Messi. Der 35 Jahre alte Weltmeister entschied sich in der vergangenen Woche jedoch für einen Wechsel in die MLS. De Jong betonte, eine Rückkehr zu den Blaugrana wäre aus seiner Sicht "erstklassig" gewesen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty/GOAL

WIE GEHT ES WEITER? De Jong, der in Barcelona noch bis 2026 unter Vertrag steht, wurde in der vergangenen Woche einmal mehr als möglicher Neuzugang beim FC Bayern ins Gespräch gebracht. Er plant allerdings keinen Abgang in diesem Sommer: "Ich fühle mich wohl in Barcelona. Wenn alles gut läuft, werde ich bleiben. Man kann nie zu 100 Prozent sicher sein. Aber ich schätze, dass ich in der nächsten Saison für Barcelona spiele."