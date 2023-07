Frauen-WM 2023: Kommentatoren und Moderatoren in der ARD

ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen von der Frauen-WM aus Australien und Neuseeland. Wer ist für das Erste beim Turnier am Mikro?

Lange war nicht klar, welcher TV-Sender in Deutschland die Spiele der Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) überträgt, doch Mitte Juni gab es eine Einigung: Die bewährte Kombination aus ARD und ZDF teilt sich die Partien auf und bringt sie in die Wohnzimmer und auf die Mobilgeräte.

Aufgrund der weiten Reise, der Zeitverschiebung und der eher kurzfristigen Zusage hält sich der Aufwand der beiden Sendeanstalten aber deutlich in Grenzen.

Mit einem kleinen Team berichtet die ARD von der WM - und wir sagen Euch, wer für den Sender rund um die Spiele in Australien und Neuseeland im Einsatz ist.

Frauen-WM 2023: Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren in der ARD?

Die ARD teilt sich die Arbeit bei der Frauen-WM auf: Ein Teil des Teams wird in Hamburg arbeiten und moderieren, ein anderer Teil, 15 Personen, wird in Australien und Neuseeland vor Ort sein.

Im Studio in Hamburg wird Claus Lufen moderieren, an seiner Seite wird mit Nia Künzer die langjährige Frauenfußball-Expertin der ARD stehen.

Vor Ort bei den WM-Spielen werden die drei Kommentatorinnen und Kommentatoren sein: Christina Graf, Stefanie Baczyk und Bernd Schmelzer werden das Geschehen auf dem Platz besprechen und analysieren.

Die Frauen-WM 2023 live im TV und im LIVE-STREAM

Die ARD und das ZDF teilen sich die WM-Partien auf. Allerdings werden nicht alle Spiele auch LIVE im TV gezeigt, manche werden nur im LIVE-STREAM von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern präsentiert.

Das Auftaktspiel zwischen Neuseeland und Norwegen (20. Juli, 9 Uhr) läuft aber im TV in der ARD, genauso wie auch das zweite Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Kolumbien (30. Juli, 11.30 Uhr).

Frauen-WM 2023: Wann spielt Deutschland in der Gruppenphase?