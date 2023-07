Frauen-WM: 16-Jährige steht im Kader der Schweiz

Die Schweiz trifft bei der WM in der Gruppenphase auf die Philippinen, Norwegen und Neuseeland. Mit dabei ist auch eine 16-Jährige.

WAS IST PASSIERT? Nationaltrainerin Inka Grings hat die 16 Jahre alte Offensivspielerin Iman Beney in das Schweizer Aufgebot für die Fußball-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) berufen. Der Verband gab den finalen Kader für die Endrunde am Montag bekannt. Angeführt wird die Nati von Rekordspielerin und -Torschützin Ana-Maria Crnogorcevic.

WAS WURDE GESAGT? "Sie kann bei der WM für Furore sorgen. Das hat sie uns im Spiel gegen Sambia gezeigt", sagte die deutsche Cheftrainerin zur Nominierung Beneys. Gegen Sambia feierte Beney ihr Länderspieldebüt und steuerte beim 3:3 eine Vorlage bei.

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Crnogorcevic vom Champions-League-Sieger FC Barcelona erzielte in bislang 146 Länderspielen 71 Tore. Aus der Bundesliga sind Geraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt), Luana Bühler (TSG Hoffenheim) und Lara Marti (Bayer Leverkusen) nominiert.

"Wir sind auf allen Positionen gut besetzt und haben Spielerinnen, die flexibel einsetzbar sind", sagte die zweimalige Europameisterin Grings. In der Gruppenphase treffen die Schweizerinnen auf die Philippinen (21. Juli), Norwegen (25. Juli) und Gastgeber Neuseeland (30. Juli).