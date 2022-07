Frauen-EM heute live: England vs. Norwegen im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute geht bei der Frauen-EM die Begegnung England vs. Norwegen über die Bühne. GOAL bietet alle Infos zur Übertragung.

Am Montag finden bei der Frauen-EM 2022 die Partien des zweiten Spieltags in der Gruppe A statt. Hierbei messen sich beispielsweise um 21 Uhr der Gastgeber England und Norwegen. Somit treten die Nummer acht und die Nummer elf im FIFA-Ranking gegeneinander an.

Zahlreiche Fußball Länderspiele live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

England erreichte im Februar ebenfalls vor eigenem Publikum beim Arnold Clark Cup zwei Unentschieden gegen Kanada sowie gegen Spanien und einen vollen Erfolg gegen Deutschland. Danach fädelte das Team von Sarina Wiegman fünf Kantersiege ein. Die gelangen unter anderem gegen die Nummer vier der Welt, die Niederlande. Am Mittwoch gewannen die Three Lionesses gegen Österreich mit 1:0.

Norwegen nahm zeitgleich mit dem Arnold Clark Cup in Portugal am Algarve Cup teil. Dort erlebte die Mannschaft von Martin Sjögren zunächst zwei Niederlagen gegen den Gastgeber und gegen Italien. Danach begann gegen Portugal eine Serie von fünf erfolgreichen Vorbereitungsspielen am Stück. Hierbei setzten sich die Gresshoppene in der Generalprobe gegen die Nummer 15 der Welt aus Dänemark durch. Daraufhin folgte am Donnerstag das Debüt bei Frauen-EM gegen Nordirland.

Heute um 21 Uhr treffen in der Gruppe A der Frauen-EM der Gastgeber England und Norwegen aufeinander. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Einzelheiten zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

England vs. Norwegen: Das Spiel bei der Frauen-EM auf einen Blick

Spiel: England vs. Norwegen Datum: Montag, 11. Juli 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Brighton Community Stadium

Frauen-EM heute live: Die Übertragung von England gegen Norwegen im TV

Die ARD und das ZDF erwarben die Senderechte an der Frauen-EM. Infolgedessen strahlen sie etliche Aufeinandertreffen im Free-TV aus. Doch wie steht es um die Übertragung des Kräftemessens England vs. Norwegen?

England vs. Norwegen heute live beim ZDF im Free-TV

GOAL kann Euch gute Nachrichten übermitteln. Denn: Ihr könnt Euch die Partie zwischen den Three Lionesses und den Gresshoppene beim ZDF im öffentlich-rechtlichen TV anschauen. Überdies könnt Ihr Euch für die Ausstrahlung in HD entscheiden. Die Vorberichte beginnen eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff und somit um 20.15 Uhr. Nachfolgend findet Ihr alle dazugehörigen Eckdaten:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderation: Sven Voss

Sven Voss Kommentator: Claudia Neumann

Claudia Neumann Expertin: Kathrin Lehmann

So könnt Ihr England vs. Norwegen bei DAZN sehen

Zusätzlich könnt Ihr Euch das Kräftemessen England gegen Norwegen ebenso wie alle weiteren Partien im Zuge der Frauen-EM bei DAZN ansehen. Da es sich allerdings um einen Pay-per-View-Anbieter handelt, kommt Ihr hierfür nicht um einen Vertrag herum. Hierbei stehen Jahres- und Monatsabos für 24,99 Euro sowie 29,99 Euro zur Auswahl. Somit zeichnet sich die erstgenannte Option durch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Nachfolgend findet Ihr etliche Einzelheiten zu DAZN:

Der Abokauf erfolgt in Windeseile. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher Euer Eigen nennt, müsst Ihr die kostenlose App installieren. Alternativ lassen sich klassische TV-Geräte per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden. Aber schreibt Euch nun die Kernfakten der Begegnung England vs. Norwegen bei DAZN auf:

Übertragungsbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Christoph Fetzer Touchdown England 😁#weuro2022 pic.twitter.com/9YROQYObRp — Fotballandslaget (@nff_landslag) July 3, 2022

Frauen-EM heute live: Die Übertragung von England gegen Norwegen im LIVE-STREAM

Folgerichtig strahlt DAZN sein komplettes Angebot genauso im LIVE-STREAM aus. Das bedeutet für Euch, dass Ihr das Spiel zwischen England und Norwegen mit einem adäquaten WLAN oder Datenvolumen im Prinzip von überall aus mitverfolgen könnt. Dafür reichen Tablets und Smartphones. Zudem offeriert das ZDF auf seiner Webseite rund um die Uhr einen kostenfreien Live-Stream.

Die Frauen-EM heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die England vs. Norwegen übertragen