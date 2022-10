Heute gastiert der FC Bayern in der Frauen Champions League bei Benfica. Doch wer zeigt / überträgt die Partie heute live? GOAL hat alle Infos.

In dieser Woche finden die Begegnungen des zweiten Spieltags in der Gruppenphase der Champions League statt. Hierbei trifft der FC Bayern in der Gruppe D auswärts auf Benfica. Der Anpfiff in Portugal erfolgt um 21 Uhr.

Benfica setzte sich in der zweiten Runde gegen die Glasgow Rangers durch. Anschließend schlitterte die Elf von Filipa Patão zum Auftakt in der Gruppe D in ein Auswärtsdebakel beim FC Barcelona. Der FC Bayern feierte hingegen einen Heimsieg gegen Rosengård aus Schweden. Zuvor bezwang die Mannschaft von Alexander Straus in der zweiten Runde Real Sociedad.

Heute geht in der Frauen Champions League das Auswärtsspiel des FC Bayern gegen Benfica über die Bühne. Doch wer strahlt die Begegnung heute live aus? Bei GOAL gibt es sämtliche Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Frauen Champions League heute live: FC Bayern bei Benfica im TV und LIVE-STREAM – die Eckdaten

Spiel: Benfica vs. FC Bayern Datum: Donnerstag, 27. Oktober 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Caixa Futebol Campus (Seixal)

Frauen Champions League heute live: FC Bayern bei Benfica im TV und LIVE-STREAM – die Übertragung im TV bei DAZN

DAZN sicherte sich die Exklusivrechte an allen Partien der Frauen Champions League. Doch wenn Ihr Euch das Auswärtsspiel des FC Bayern gegen Benfica live anschauen möchtet, benötigt Ihr ein Abo. Hierbei stehen Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Dafür müsst Ihr monatlich 24,99 Euro oder 29,99 Euro auf den Tisch legen. Hier versorgt Euch der Bezahlanbieter mit etlichen Details:

Der Kauf nimmt wenige Minuten in Anspruch. Danach gilt es für Eigentümer von Smart-TV-Geräten, die kostenfreie App herunterzuladen. Alternativ könnt Ihr mithilfe eines HDMI-Kabels den Fernseher mit einem Notebook oder PC vernetzen. Doch nachfolgend findet Ihr erst einmal die Kernfakten zur Übertragung des Aufeinandertreffens Benfica vs. FC Bayern:

Übertragungsbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

DAZN zeigt Euch heute insgesamt vier Partien aus der Frauen Champions League. Hiervon finden zwei – Rosengård vs. FC Barcelona und Juventus vs. Olympique Lyon – um 18.45 Uhr statt. Anschließend gehen um 21 Uhr das Auswärtsspiel des FC Bayern gegen Benfica und das Aufeinandertreffen Arsenal vs. FC Zürich über die Bühne.

Frauen Champions League heute live: FC Bayern bei Benfica im TV und LIVE-STREAM – die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN sendet sein komplettes Angebot ebenso im LIVE-STREAM. Deshalb könnt Ihr Euch die Übertragung der Begegnung Benfica vs. FC Bayern in der Frauen Champions League mit einem adäquaten Internetzugang grundsätzlich von überall aus anschauen. Hierfür reichen auch handelsübliche Smartphones und Tablets aus.

Frauen Champions League heute live: FC Bayern bei Benfica im TV und LIVE-STREAM – die Frauen Champions League im LIVE-TICKER

Außerdem hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zur Frauen Champions League weiter. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen im Spiel Benfica vs. FC Bayern.

Benfica vs. FC Bayern im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Frauen Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Benfica gegen FC Bayern: Die Aufstellungen zur Frauen Champions League

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß an dieser Stelle.