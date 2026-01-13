Frankreichs WM-Titel 1998 - die Geburt einer Legende

Am 12. Juli 1998 gewann Frankreich weit mehr als nur einen Pokal. Es zerstörte einen historischen Komplex und schuf eine Legende, die bis heute Bestand hat.

Vor diesem Datum wurde der französische Fußball von seinen Dämonen heimgesucht. Als eine der treibenden Kräfte der Fußball-WM verkörperte Frankreich ein grausames Paradoxon: eine einflussreiche Nation, die selten siegreich war, ein Erfinder, der seine eigene Schöpfung nicht beherrschen konnte. Seine Identität war geprägt von einer Kultur der "glorreichen Niederlage" – jener Noblesse im Scheitern, die sich im Laufe der Jahre zu einer echten psychologischen Belastung entwickelt hatte. Um die bahnbrechende Bedeutung des Jahres 1998 zu verstehen, muss man die Tiefe der Wunde begreifen, die dadurch geheilt wurde, eine Narbe, die aus drei zusammenfallenden Traumata entstanden war.

Das erste ist als "Tragödie von Sevilla" von 1982 in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Das WM-Halbfinale gegen Westdeutschland ist bis heute eine schmerzhafte Legende. Harald Schumachers Angriff auf Patrick Battiston – der ihn bewusstlos mit gebrochenem Kiefer, zerschlagenen Zähnen und beschädigten Wirbeln zurückließ – war eine eklatante Ungerechtigkeit, die ungestraft blieb. Die Niederlage im Elfmeterschießen, nachdem man in einer epischen Verlängerung zwischenzeitlich mit 3:1 geführt hatte, prägte in Frankreich das Bild des "großartigen Verlierers". Frankreichs "magisches Viereck" aus Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana und Luis Fernandez spielte den schönsten Fußball der Welt, schien jedoch zu romantisch und zu zerbrechlich, um zu triumphieren. Sevilla verankerte im kollektiven Gedächtnis die Vorstellung, dass eine glorreiche Niederlage einem Sieg ohne Flair vorzuziehen sei – eine nationale Erzählung, die ebenso poetisch wie lähmend war.

Getty Images

Das zweite Trauma war eine reine Demütigung, denn das Ende der Generation Platini läutete ein katastrophales Jahrzehnt ein. Frankreich qualifizierte sich weder für die EM 1988 noch für die Weltmeisterschaft 1990 und schied dann glanzlos aus der EM 1992 aus. Die dunkelste Nacht erlebte die Nationalmannschaft jedoch am 17. November 1993.

An diesem Abend im Parc des Princes hätte ein einfaches Unentschieden gegen Bulgarien die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten gesichert. Doch in den letzten Sekunden zerstörte ein vernichtender Konter von Emil Kostadinov alle Hoffnungen. Die Niederlage war nicht mehr heroisch – sie offenbarte eine mentale Kapitulation, eine erbärmliche Inkompetenz. Der Mythos des "großartigen Verlierers" verflüchtigte sich und wurde durch das schmachvolle Etikett "Verlierer" ersetzt.

Das dritte Trauma schließlich war der Makel eines befleckten Sieges. Am 26. Mai 1993 hatte Olympique Marseille bewiesen, dass Frankreich gewinnen konnte, indem es gegen den mächtigen AC Milan den ersten Europapokal der Nation holte. Dieser Triumph, der als Katalysator hätte dienen sollen, wurde sofort durch einen Manipulationsskandal um Marseille und Valenciennes getrübt. Die Enthüllungen über das manipulierte Spiel zwischen den beiden Mannschaften führten dazu, dass Marseille der nationale Titel aberkannt zwangsabsteigen musste. .

Vier entscheidende Momente prägten somit diese dunkle Zeit: Sevilla 1982, das Scheitern in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1990, der befleckte Sieg von Marseille 1993 und die grausame Niederlage gegen Bulgarien später im selben Jahr, die den Minderwertigkeitskomplex der Franzosen bestätigte. Die Hoffnung erwies sich als kurzlebig und hinterließ eine Nation ohne einen einzigen Moment reinen Ruhms, an den sie sich klammern konnte.

1998 wartete Frankreich also nicht auf den Sieg. Es sehnte sich nach Erlösung, nach Befreiung von diesen Gespenstern der Vergangenheit. Es brauchte einen unbestreitbaren Triumph, um die Ungerechtigkeit auszulöschen, erreicht mit Meisterschaft, um die Inkompetenz zu vergessen, und getragen von Symbolen der Integrität, um den Makel wegzuwaschen.

Getty Images

Das Brechen des Fluchs

Am Abend des 12. Juli 1998 gewann Frankreich nicht nur einen Pokal, sondern schrieb auch seine Geschichte neu. Die Weltmeisterschaft wirkte wie eine kollektive Katharsis, eine psychologische Befreiung, die Jahrzehnte des Minderwertigkeitskomplexes beendete. Nach dem Finale sprach die französische Presse von einem "blauen Planeten, ganz in Blau, dem Blau Frankreichs". Die gewählten Worte beschrieben nicht nur einen einfachen sportlichen Sieg, sondern eine Wiedergeburt. Frankreich, das sich zuvor vor Brasilien, den "Göttern des Spiels", "niedergeworfen" hatte, hatte diese Götter nun mit 3:0 vernichtend geschlagen. Eine historische Anomalie war zur neuen Realität geworden.

Dieser Erfolg beendete das „Poulidor-Syndrom“ – eine Anspielung auf den berühmten französischen Radrennfahrer Raymond Poulidor, der trotz seines Talents bei großen Rennen immer Zweiter wurde, ohne jemals die Tour de France zu gewinnen. Diese Kultur des ewigen Zweiten, des ehrenvollen Scheiterns, hatte sich wie eine Klette an den französischen Sport geheftet. Der Sieg befreite eine Nation, die sich hinter der Ästhetik des "schönen Fußballs" versteckt hatte, um ihre Niederlagen zu rechtfertigen. Plötzlich war die Siegermentalität nicht mehr nur den Deutschen oder Italienern vorbehalten. Der französische Fußball konnte endlich ohne Vorbehalte Ambitionen entwickeln.

Diese Befreiung kam durch einen tiefgreifenden Bruch mit den Archetypen der Vergangenheit zustande. Die Mannschaft von 1998 war weder die romantische, verletzliche Mannschaft von 1982 noch die arrogante, spröde Gruppe von 1993. Ihre größte Stärke war, entgegen der französischen Tradition, ihre eiserne Verteidigung. Mit nur zwei Gegentoren in sieben Spielen – eines davon durch einen Elfmeter – baute sie ihren Triumph auf einer unerschütterlichen Solidität auf. Taktisch hatte Aimé Jacquet eine Festung errichtet.

Die Helden dieser Odyssee waren nicht nur Künstler wie Zinedine Zidane, sondern auch Verteidiger wie Lilian Thuram, der im Halbfinale zwei unwahrscheinliche Tore erzielte, oder unermüdliche Arbeiter wie Didier Deschamps und Emmanuel Petit. Durch Disziplin, Strenge und Pragmatismus – Eigenschaften, die von einer nach Glanz hungernden Presse oft verspottet wurden – bewies Frankreich, dass es auch einen anderen Weg gab. Sie brachen den Fluch nicht, indem sie die Vergangenheit imitierten, sondern indem sie sie ablehnten, um eine neue, erfolgreiche Identität zu schaffen.

Getty Images

Ein Mann gegen den Rest der Welt

Der Sieg von 1998 ist untrennbar mit der Rehabilitierung seines Architekten Aimee Jacquet verbunden. Als Nationaltrainer, der zum Paria und dann zum Nationalhelden wurde, ist sein Weg der eines Mannes, der Feindseligkeit in Antriebskraft verwandelte.

Bevor er als Held des Triumphs gefeiert wurde, musste Jacquet allein gegen fast alle kämpfen und sich einer Medienkampagne von beispielloser Heftigkeit stellen. Angeführt vor allem von der Zeitung L'Équipe, war die Kritik systematisch und persönlich. Sie warfen ihm alles vor: seine als zaghaft empfundene Spielphilosophie, seine Auswahlentscheidungen – insbesondere den Ausschluss der Stars Éric Cantona und David Ginola –, seinen provinziellen Akzent und sein Image als „rauer“ Mann, der unfähig sei, Frankreich an die Spitze zu führen.

Der Konflikt eskalierte, als die Weltmeisterschaft näher rückte. Als Jacquet einen vorläufigen Kader von 28 Spielern bekannt gab, titelte L'Équipe auf ihrer Titelseite: "Und wir spielen mit 13?" Dieser Frontalangriff symbolisierte die Verachtung einer bestimmten Medienelite für einen Mann, den sie für überholt hielt. Doch diese Kampagne hatte den gegenteiligen Effekt. Eine von der Zeitung in Auftrag gegebene Umfrage, die ihn diskreditieren sollte, ergab, dass 72 Prozent der französischen Bevölkerung Vertrauen in Jacquet hatt, was zu einer tiefen Kluft zwischen den Meinungsmachern und der öffentlichen Meinung führte. Jacquet, der Mann aus der französischen Provinz, verkörperte Werte wie harte Arbeit, Schweigen und Entschlossenheit, die im ganzen Land großen Anklang fanden.

Angesichts dieses Sturms war Jacquets Methode ein Vorbild an Führungsqualitäten. Er schuf eine Blase, um seine Mannschaft vor Angriffen von außen zu schützen, während sein Management auf einer akribischen Planung beruhte, bei der nichts dem Zufall überlassen wurde, auf direkter und ehrlicher Kommunikation mit seinen Spielern und auf unerschütterlicher Loyalität gegenüber denen, die sich seinem Projekt verschrieben hatten. Er versprach dem verletzten Verteidiger Bixente Lizarazu, dass er auf ihn warten würde, und hielt sein Wort. Er machte die kollektive Stärke zu einer Obsession, zu einem nicht verhandelbaren Prinzip. Marcel Desailly fasste Jacquets Methoden später so zusammen, dass er seine Spieler "mit eiserner Faust in einem Samthandschuh" erziehe.

Der endgültige Sieg war also nicht nur ein sportlicher Triumph, sondern auch eine eindrucksvolle Bestätigung von Jacquets Vision. Seine berühmte Erklärung am Abend des 12. Juli – "Ich werde niemals vergeben" – war nicht nur persönliche Verbitterung, sondern eine Bekräftigung, dass dieser Titel gegen den Rat der Experten und durch die Stärke einer in Widrigkeiten geeinten Mannschaft gewonnen worden war.

Über den Platz hinaus löste dieser Sieg eine kulturelle Revolution innerhalb des französischen Fußballverbands aus. Indem er bewies, dass ein Trainer erfolgreich sein kann, wenn er dem Druck widersteht und einer langfristigen Vision folgt, machte Jacquet diese Position unantastbar. Er schuf einen Präzedenzfall, der die Autorität und Legitimität seiner Nachfolger nachhaltig stärkte und ihnen beispiellose Handlungsfreiheit verschaffte. Deschamps, sein Nachfolger, profitierte von dieser gefestigten Macht, um seine eigenen mutigen Entscheidungen durchzusetzen, da er wusste, dass der Sieg von 1998 den Grundsatz zementiert hatte, dass der Trainer der Nationalmannschaft der alleinige Verantwortliche ist.

Getty Images

"Black-Blanc-Beur"

Die Odyssee von 1998 ging sofort über den Sport hinaus und wurde zu einem gesellschaftlichen Phänomen. Die französische Mannschaft, bestehend aus Spielern unterschiedlicher Herkunft – Thuram stammt aus Guadeloupe, Lizarazu aus dem Baskenland, Zidane aus Algerien, Youri Djorkaeff aus Armenien und Desailly aus Ghana – wurde zum Spiegelbild eines Frankreichs im Umbruch. Der Slogan "Black-Blanc-Beur" ("Schwarz-Weiß-Arabisch"), eine Anspielung auf die blau-weiß-rote Trikolore der Nationalflagge, setzte sich als Symbol für diese Einheit Frankreichs in Vielfalt durch. Präsident Jacques Chirac selbst lobte eine "dreifarbige und vielfarbige Mannschaft", die ein "schönes Bild von Frankreich und seiner Menschlichkeit" vermittelte.

Dieses Bild eines versöhnten Frankreichs löste eine seit der Befreiung nicht mehr gesehene Begeisterung in der Bevölkerung aus. Auf den Champs-Élysées und im ganzen Land feierten Millionen Franzosen aller Herkunft gemeinsam und schufen einen Moment nationaler Gemeinschaft, der als Gegenmittel gegen soziale Spaltung wahrgenommen wurde. Für viele war dieser Sieg der lebende Beweis dafür, dass das republikanische Integrationsmodell funktionierte. Er bot eine starke Gegenerzählung zum Diskurs des Front National, der rechtsextremen Partei, die plötzlich auf ihrem eigenen Terrain herausgefordert wurde: dem Patriotismus. Wie die Soziologin Michelle Tribalat feststellte, "hat die französische Mannschaft mehr für die Integration erreicht als jahrelange gezielte Politik".

Dieser "WM-Effekt" erwies sich jedoch eher als verzauberte Zwischenphase denn als dauerhafte Veränderung. Als die Euphorie vorbei war, verschwanden die sozialen Spannungen und Diskriminierungen nicht. Der Mythos "Black-Blanc-Beur" wurde dafür kritisiert, dass er die strukturellen Probleme der französischen Gesellschaft unter einer Fassade einvernehmlicher Feierlichkeiten verschleierte, und die Unruhen in den Städten im Jahr 2005, gefolgt von hitzigen Debatten über die nationale Identität, zeigten die Grenzen dieser heiligen Union auf. Zwanzig Jahre später scheint das Konzept einer anderen Ära anzugehören, einer starken Erinnerung, die von Nostalgie für einen Moment geprägt ist, in dem der Fußball Frankreich ermöglichte, von sich selbst als einer vereinten und harmonischen Nation zu träumen.

Getty Images

Ein globales Modell

Der Sieg von 1998 war nicht nur eine menschliche Meisterleistung und ein soziales Phänomen, sondern auch die Krönung einer strukturellen Revolution, die Jahre zuvor begonnen hatte: die Förderung des französischen Nachwuchses. Im Zentrum dieses Systems stand das Nationale Technische Zentrum Fernand-Sastre, besser bekannt als Clairefontaine.

Dieses 1988 auf Initiative des damaligen FFF-Präsidenten Fernand Sastre eingeweihte Kompetenzzentrum sollte zum technischen Zentrum des französischen Fußballs werden. Die Idee war, die Ausbildung der besten Nachwuchstalente und Trainer des Landes zu zentralisieren und eine gemeinsame Methodik und Fußballphilosophie zu schaffen.

Der Triumph von 1998 war der Auslöser für die französischen Ambitionen in der Nachwuchsförderung. Obwohl Clairefontaine, das erst zehn Jahre zuvor eröffnet worden war, noch nicht das Rückgrat der Weltmeistermannschaft gestellt hatte (Thierry Henry war der einzige echte Vertreter, der in Clairefontaine ausgebildet worden war), verkörperte seine Existenz bereits den Wunsch, ein nationales Modell zu strukturieren. Der weltweite Erfolg der Bleus verlieh diesem Projekt dann beträchtliche Legitimität und Einfluss, sodass Clairefontaine in den folgenden Jahren für viele Nationen zum Vorbild wurde.

Das auffälligste Beispiel dafür war Deutschland. Nach einer demütigenden Niederlage gegen Portugal bei der Euro 2000 nahm der Deutsche Fußball-Bund eine komplette Überarbeitung seines Nachwuchssystems vor. Auf der Suche nach Inspiration wandten sich die Verantwortlichen dem französischen Modell zu, und es wurde ein Plan vorgestellt, ein Netzwerk nationaler Ausbildungszentren nach dem Vorbild von Clairefontaine zu schaffen, um junge Talente im ganzen Land besser zu identifizieren und zu fördern. Diese strukturelle Revolution, die jeden Profiverein dazu verpflichtete, ein Nachwuchsleistungszentrum einzurichten, trug ein Jahrzehnt später Früchte und gipfelte im Weltmeistertitel Deutschlands 2014.

Der Triumph Frankreichs 1998 veränderte also nicht nur das Schicksal der Bleus, sondern lieferte auch eine Blaupause, die dazu beitrug, die globalen Standards in der Nachwuchsförderung neu zu definieren und Frankreich einen schier unerschöpflichen Talentpool für kommende Generationen zu sichern.

Getty Images

Die geburt moderner Helden

Über die kollektive Wirkung hinaus hat das Jahr 1998 den Status des Fußballs in Frankreich radikal verändert. Vor diesem Datum hatten Fußballer trotz der Popularität von Spielern wie Platini noch keinen interkulturellen Kultstatus erreicht. Der Weltmeistertitel hat alles verändert. Über Nacht wurden Zidane, Fabien Barthez, Djorkaeff und Lizarazu von Spitzensportlern zu Nationalhelden, zu bekannten Persönlichkeiten, die fest in der kollektiven Vorstellung verankert sind.

Zidane verkörpert diese Metamorphose besser als jeder andere. Als Torschütze von zwei Kopfbällen im Finale wurde er zu „Zizou“, dem Symbol für den Sieg Frankreichs. Zidanes Gesicht, das in der Nacht des Sieges auf den Arc de Triomphe projiziert wurde, ist eine Szene, die Geschichte geschrieben hat und ihn zu einer echten nationalen Ikone machte. Als Sohn algerischer Einwanderer aus den nördlichen Stadtvierteln von Marseille wurde er zum lebenden Beweis dafür, dass man mit Talent und harter Arbeit Erfolg haben kann, und zum Vorbild für Millionen von Jugendlichen. Zidanes Ausstrahlung ging über den Sport hinaus und machte ihn jahrzehntelang zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten der Franzosen.

Dieser Statuswandel hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft. Der Fußball, der manchmal mit einer gewissen Herablassung betrachtet wurde, wurde zu einem respektablen Thema, sogar zu einem Studienobjekt für Intellektuelle und zu einem Anliegen für Politiker. Vor allem aber inspirierte diese neue Generation von Ikonen Berufungen. Auf den Schulhöfen in ganz Frankreich träumten Kinder nicht mehr nur davon, Feuerwehrmann oder Astronaut zu werden, sondern davon, im blauen Trikot ein Tor im Weltmeisterschaftsfinale zu schießen.

Diese neuen Superstars etablierten den Fußball endgültig als den wichtigsten Sport des Landes und schufen eine beispiellose Anziehungskraft und Motivation für die jüngeren Generationen, die mit der Gewissheit aufwuchsen, dass es nicht nur möglich, sondern sogar ihr Schicksal war, Weltmeister zu werden.

Getty Images

Didier Deschamps: Vom Schüler zum Strategen

Das Erbe von 1998 lässt sich nicht nur an Trophäen oder Erinnerungen messen, sondern wird direkt, fast organisch, durch die Männer weitergegeben, die es geschaffen haben. Die offensichtlichste und nachhaltigste Verbindung ist die zwischen Jacquet und seinem Kapitän Deschamps.

Auf dem Spielfeld war Deschamps Jacquets Stellvertreter, sein Kopf, derjenige, der seine taktische Vision in die Tat umsetzte. Zwanzig Jahre später, nachdem er Trainer geworden war, trat er als natürlicher Erbe seines Mentors auf, als Fortsetzung einer Philosophie, die sich auf höchstem Niveau bewährt hatte.

Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Männern sind auffällig. Beide teilen die gleiche Auffassung vom Fußball, die auf Pragmatismus, dem Vorrang des Kollektivs vor dem Einzelnen und einer Obsession für defensive Solidität basiert. Wie Jacquet wurde auch Deschamps oft für seine wenig spektakulären Leistungen kritisiert, doch seine beeindruckende Effizienz hat die Skeptiker zum Schweigen gebracht.

Auch ihr Verhältnis zu den Medien ist ähnlich: sie pflegen eine kontrollierte, distanzierte, manchmal schroffe Kommunikation, die vor allem darauf abzielt, die Mannschaft vor Druck von außen zu schützen. Jacquet selbst hat diese Verwandtschaft anerkannt: "Es wäre vermessen zu sagen, er sei mein geistiger Sohn. Aber ich denke, wir haben sicherlich, bescheiden gesagt, mehr oder weniger denselben Werdegang, dieselbe Philosophie des Fußballs und des Lebens."

Diese Kontinuität zeigte sich eindrucksvoll während der Weltmeisterschaft 2018. Deschamps' Frankreich war, wie das von Jacquet, nicht die extravaganteste Mannschaft des Turniers, aber die solideste, taktisch intelligenteste und geschlossenste. Deschamps baute den Erfolg auf einer kompakten Abwehr und schnellen Kontern auf und wandte die Lehren von 1998 an. Er bewies, dass Jacquets Vermächtnis nicht nur eine Erinnerung war, sondern eine Führungsmethode und eine Gewinnkultur, die nach wie vor absolut relevant war.

Als dritter Mann in der Geschichte nach Mario Zagallo und Franz Beckenbauer, der sowohl als Spieler als auch als Trainer die Weltmeisterschaft gewann, schrieb Didier Deschamps nicht nur seine eigene Legende, sondern sicherte auch den Fortbestand des Erbes von 1998 und verwandelte es in die DNA der französischen Nationalmannschaft.

Getty Images

Lebendiges Vermächtnis

Der Triumph Frankreichs 1998 war kein historischer Zufall. Er wirkte wie ein Zünder, der die französische Fußballkultur tiefgreifend verändert hat. Vor diesem Datum war Frankreich eine Nation, die hoffte; danach wurde es zu einer Nation, die fordert. Der Sieg war nicht mehr nur ein Traum, sondern wurde zum Standard und prägte eine Siegermentalität, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.

Der unmittelbarste Beweis dafür kam bei der Euro 2000. Mit dem gleichen Kern erreichte Frankreich ein damals historisches Double und etablierte sich dauerhaft an der Spitze des Weltfußballs. Selbst in schwierigen Momenten diente das Erbe von 1998 als Referenz. Die Teilnahme an drei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaftsfinalen in den Jahren 2006, 2018 und 2022 zeigt, dass Frankreich nun zu dem sehr exklusiven Kreis von Nationen gehört, die mit außergewöhnlicher Regelmäßigkeit auf höchstem Niveau spielen kann.

Die direkteste Verbindung bleibt die zum zweiten Stern im Jahr 2018. Zwanzig Jahre später wiederholte eine neue Generation unter der Leitung des Kapitäns von 1998 dieses Kunststück. Die jungen Spieler um Kylian Mbappe und Antoine Griezmann wuchsen mit den Heldentaten von Zidane und Thuram auf. Für sie war es keine Fantasie, Weltmeister zu werden, sondern ein greifbares Ziel. Der Sieg von 1998 wurde zu dem, was der Historiker Pierre Nora als "Ort der Erinnerung" bezeichnet – ein Ereignis von solcher emotionaler Kraft, dass es die Identität einer Gemeinschaft prägt.

Mehr als ein Vierteljahrhundert später hallt das Echo des 12. Juli 1998 immer noch mit unverminderter Kraft nach. Es ist nicht nur ein glorreiches Kapitel der Vergangenheit, sondern ein Kompass, der auch weiterhin die Zukunft des französischen Fußballs bestimmt. Die Mannschaft, die 2026 in Nordamerika antritt, wird die Erinnerung an Zidane, der im Stade de France den Pokal in die Höhe reckt, nicht als Last, sondern als Inspiration in sich tragen. Denn seit 1998 ist das blaue Trikot nicht mehr nur ein Symbol der Nation – es ist zu einem Versprechen des Ruhms geworden.