Frankreich bangt vor dem Halbfinale gegen Marokko um zwei Stars

Ausgerechnet vor dem Halbfinalkracher gegen Marokko sind im Lager der Franzosen zwei Stammspieler erkrankt.

WAS IST PASSIERT? Frankreichs Nationalmannschaft muss im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Kroatien am Mittwoch womöglich auf zwei Stammspieler verzichten. Wie die L'Équipe berichtet, stehen die Einsätze von Abwehrspieler Dayot Upamecano (24) und Mittelfeldmann Adrien Rabiot (27) auf der Kippe.

WAS WURDE GESAGT? Innenverteidiger Upamecano von Bayern München und Juve-Star Rabiot haben sich jeweils erkältet und nahmen daher nicht am Abschlusstraining des Titelverteidigers teil. Beide absolvierten stattdessen im Gym ein individuelles Programm. Upamecano hatte bereits die Einheit am Montag verpasst.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Upamecano absolvierte bei der laufenden Endrunde vier Partien und stand jeweils über die kompletten 90 Minuten auf dem Feld. Rabiot bringt es auf fünf Einsätze, in denen ihm ein Treffer und ein Assist gelangen.

WIE GEHT ES WEITER? Sollten Upamecano und Rabiot nicht rechtzeitig bis zum Anpfiff am Mittwochabend um 20 Uhr fit werden, werden mutmaßlich Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté und Monacos Youssouf Fofana ihre Plätze einnehmen.