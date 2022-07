Frankreich vs. Italien: Die Frauen-EM heute live im TV und STREAM sehen

Heute steigt in der Gruppe D der Frauen-EM das Spiel Frankreich – Italien. GOAL hat sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im STREAM.

Am Sonntag gehen die Begegnungen des ersten Spieltags in der Gruppe D der Frauen-EM in England über die Bühne. Hierbei kommt es um 21.00 Uhr MEZ zum Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Italien. Damit tritt der Dritte im FIFA-Ranking im New York Stadium von Rotherham gegen die Nummer 14 der Welt an.

Frankreich musste sich nach einem 0:1 gegen Deutschland im Februar 2019 ausschließlich zweimal gegen die USA geschlagen geben. Ferner erlebte die seit fünf Jahren von Corinne Diacre betreute Auswahl in diesen rund 40 Auftritten zwei Unentschieden gegen die momentan viertplatzierte Niederlande sowie gegen Österreich. Am 1. Juli gelang mit einem Kantersieg gegen Vietnam der 14. volle Erfolg am Stück. Zuvor setzte sich die Auswahl insbesondere Ende Februar beim Tournoi de France gegen die Niederlande durch.

Fin du match à Orléans ! Victoire 7️⃣-0️⃣ 🔥

Nos Bleues font le plein de confiance avant le départ en Angleterre et le début de l'@WEURO2022 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#FRAVIE #FiersdetreBleues #WEuro2022 pic.twitter.com/ej2jGSR7ZS — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 1, 2022

Italien fuhr wiederum ebenfalls am 1. Juli ein Unentschieden gegen das siebtplatzierte Spanien ein. Zuvor unterlag die von Milena Bertolini betreute Nationalmannschaft beim Algarve-Frauenfußball-Cup von Ende Februar gegen die Nummer zwei der Welt, Schweden, erst im Elfmeterschießen. Die jüngste Niederlage nach der regulären Spielzeit geschah Ende November gegen die Schweiz. Danach gelangen zusätzlich fünf Siege.

Frankreich vs. Italien heute live bei der Frauen-EM: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Frankreich vs. Italien Datum: Sonntag, 10. Juli 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr MEZ Stadion: New York Stadium (Rotherham, South Yorkshire)

Frankreich gegen Italien heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Frauen-EM

Die ARD und das ZDF sicherten sich die Ausstrahlungsrechte an der Frauen-EM. Hiervon laufen viele Spiele im Free-TV. Dazu zählen wenig überraschend unter anderem alle Auftritte der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Doch wie steht es rund um die Übertragung der Partie Frankreich vs. Italien bei der Frauen-EM?

Frankreich vs. Italien heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine erfreulichen Nachrichten übermitteln. Denn: Das Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Italien zählt zu denjenigen, die nicht live im linearen TV ausgestrahlt werden. Das Erste stellt lediglich einen LIVE-STREAM bereit, dazu später im Artikel mehr.

Auch DAZN zeigt Frankreich vs. Italien im LIVE-STREAM, genau wie ohnehin alle Partien der Frauen-EM 2022. Bei DAZN benötigt Ihr für den Zugriff auf die Übertragung des Kräftemessens der Bleues gegen die Azzurre ein Abonnement. Hierfür stehen Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Mit der erstgenannten Option müsst Ihr monatlich 24,99 Euro auf den Tisch legen. Wenn Ihr es hingegen mit einem Monatsdeal angehen wollt, müsst Ihr 29,99 Euro bezahlen. Somit binden sich die Bezieher von Jahresabos zwar für eine eindeutig längere Zeit, aber dafür sparen sie gewissermaßen 60 Euro pro Jahr. Doch nachfolgend findet Ihr zahlreiche weiterführende Infos zu DAZN:

Danach erfolgt der Kauf in Windeseile. Wenn Ihr internetfähige Fernseher Euer Eigen nennt, müsst Ihr anschließend die kostenfreie App herunterladen. Andernfalls könnt Ihr Euer TV-Gerät mithilfe eines HDMI-Kabels mit einem Notebook oder PC koppeln. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Frankreich – Italien bei der Frauen-EM auf DAZN:

Übertragungsbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Flo Hauser

Frauen-EM live: Frankreich gegen Italien heute im STREAM sehen

Die zweitgenannte Vorgehensweise ist dank der LIVE-STREAMS, die DAZN zu seinem gesamten Programm zur Verfügung stellt, möglich. Das bedeutet außerdem, dass Ihr Euch das Kräftemessen zwischen Frankreich und Italien bei der Frauen-EM mithilfe eines geeigneten Internetzugangs grundsätzlich von überall aus anschauen könnt.

Genau genommen gilt das etwa für alle Begegnungen im Rahmen der Europameisterschaft in England und beispielsweise für das andere Match am ersten Spieltag in der Gruppe. Dort messen sich ab 18.00 Uhr MEZ die Nationalteams aus Belgien und Island. Doch hinsichtlich des Live-Streams zum Spiel Frankreich – Italien werdet Ihr nicht ausschließlich beim Streaming-Anbieter DAZN fündig. Denn: Das Erste überträgt die Begegnung in Rotherham aus Eurer Sicht kostenlos bei sportschau.de.

