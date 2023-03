"Frankreich ist tot!" Lionel Messi steigt in Schmähgesänge ein

Argentinien empfing seine Weltmeister und startete einige Schmähgesänge gegen den Gegner im WM-Finale.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi und die argentinische Nationalmannschaft wurden vor dem Freundschaftsspiel gegen Panama am Donnerstag von den frenetischen Fans begrüßt. Neben dem erneuten Bejubeln des WM-Titels starteten jedoch auch Schmähgesänge gegen zwei spezielle Gegner.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi und Co. fingen an "Eine Minute Stille für Frankreich, sie sind tot!" zu singen und brachten auch immer wieder den großen Rivalen Brasilien mit in die Gesänge mit ein. Im WM-Finale 2022 in Katar schlug Argentinien die französische Nationalmannschaft und feierte die erste Weltmeisterschaft seit 1986.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem 2:0-Sieg im Testspiel gegen Panama trifft Argentinien noch testweise am Dienstag auf Curacao.