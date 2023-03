Frankreich vs. Holland heute live: Gibt es eine Übertragung im TV und STREAM?

Heute um 20.45 Uhr steigt in der EM-Qualifikation das Spiel Frankreich vs. Holland. Doch gibt es eine Übertragung im TV und STREAM? GOAL hat Infos.

In diesen Tagen finden die Begegnungen des ersten Spieltags in der EM-Qualifikation statt. Hierbei geht am Freitag um 20.45 Uhr die Top-Partie in der Gruppe B zwischen Frankreich und Holland über die Bühne. Damit empfängt der Dritte im FIFA-Ranking den Sechsten der Welt.

Für beide Teams handelt es sich um das erste Spiel nach der WM 2022. Frankreich verlor trotz eines Hattricks von Kylian Mbappé das Finale gegen Argentinien. Denn: Die Elf von Didier Deschamps unterlag im Elfmeterschießen. Zuvor hatten die Argentinier im Viertelfinale gegen Holland auch das bessere Zielwasser. Bei Oranje debütiert Ronald Koeman heute an der Seitenlinie.

Spiel: Frankreich vs. Holland Datum: Freitag, 24. März 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stade de France (Saint-Denis)

Heute um 20.45 Uhr steigen zusätzlich die Spiele Schweden – Belgien, Serbien – Litauen, Tschechien – Polen, Republik Moldau – Färöer und Gibraltar – Griechenland. Zuvor kommt es um 18.00 Uhr zur Begegnung Bulgarien – Montenegro.

Frankreich vs. Holland heute live im TICKER

Außerdem informiert Euch GOAL in seinem TICKER zum Spielverlauf beim Duell Frankreich vs. Holland. Wir berichten zu allen nennenswerten Geschehnissen im Stade de France. Obendrein müsst Ihr nicht laufend den Bildschirm im Auge behalten. Denn: Wir senden Euch Push-Nachrichten.

Frankreich vs. Holland heute: Die Aufstellungen zur EM-Qualifikation

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.