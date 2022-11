Frankreich vs. Dänemark heute live im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft die WM?

Heute steigt die Partie Frankreich vs. Dänemark. Doch wo läuft das WM Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM? GOAL versorgt Euch mit den Infos.

Am Samstag stehen bei der WM 2022 die Partien des zweiten Spieltags in der Gruppe D auf dem Programm. Hierbei dient das Stadium 974 von Doha ab 17 Uhr als Kulisse für das Kräftemessen Frankreich vs. Dänemark. Damit messen sich der Vierte und der Zehnte der Welt.

Die Bleus und Danish Dynamite standen sich bereits in der WM 2018 in der Gruppenphase gegenüber. Damals trennten sich Frankreich und Dänemark torlos.

Außerdem trafen der amtierende Weltmeister und die Skandinavier in der Nations League 2022/23 aufeinander. Hierbei unterlag die Elf von Didier Deschamps zweimal gegen jene von Kasper Hjulmand.

Heute um 17 Uhr steigt bei der WM 2022 das Kräftemessen Frankreich vs. Dänemark. Doch wo läuft die WM heute live im TV und im LIVE-STREAM? GOAL versorgt Euch mit allen Details.

Frankreich vs. Dänemark heute live im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft die WM? Die Eckdaten

Spiel: Frankreich vs. Dänemark Datum: Samstag, 26. November 2022 Uhrzeit: 17 Uhr Stadion: Stadium 974 (Doha)

Frankreich vs. Dänemark heute live im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft die WM? Die Übertragung im TV

MagentaTV hält die Senderechte an sämtlichen Partien im Rahmen der WM 2022. Zudem dürfen Euch das Erste und das ZDF 48 der 64 Begegnungen im Free-TV zeigen. Doch wo läuft das Kräftemessen Frankreich vs. Dänemark heute live?

Frankreich vs. Dänemark heute live in der ARD und bei MagentaTV

Wenn Ihr Euch eine Übertragung des Duells zwischen den Bleus und Danish Dynamite im Free-TV erhofft hattet, ist die ARD heute Euer Ziel. Denn dort läuft das Duell zwischen den beiden europäischen Top-Nationen.

Ihr könnt das Aufeinandertreffen im Stadium 974 aber auch bei MagentaTV mitverfolgen. Hierfür benötigt Ihr ein Abonnement. Wenn Ihr mit der Telekom einen TV-, Festnetz- und Internetvertrag abschließt, könnt Ihr Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart oder Basic buchen. Hierfür müsst Ihr in den ersten sechs Monaten jeweils 19,95 Euro bezahlen. Überdies stehen unabhängig des Internetanschlusses diese Optionen zur Auswahl:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer 24-monatigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro sowie ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro sowie ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Ihr könnt Euch auf der Homepage des Bezahlanbieters zu sämtlichen Details einlesen. Die Vorberichte bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 beginnen um 16.15 Uhr und somit eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff. Zudem könnt Ihr die Partie Frankreich vs. Dänemark wahlweise bei Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 mit einem Taktik-Kommentar mitverfolgen. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten auf:

Sender: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, mit Taktik-Kommentar Fussball.TV 2 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, mit Taktik-Kommentar Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Spielbeginn: 17 Uhr

17 Uhr Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Taktik-Kommentar: Benni Zander, Manuel Baum

Frankreich vs. Dänemark heute live im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft die WM? Die Übertragung im STREAM

Ihr müsst also hinsichtlich des Kräftemessens zwischen den Bleus und Danish Dynamite nicht ohne eine Übertragung im Free-TV klarkommen. Wenn Ihr die Übertragung aus dem Stadium 974 lieber online verfolgen wollt, hilft Euch die Sportschau mit ihrem LIVE-STREAM weiter. Die Übertragung startet um 16.10 Uhr und Tom Bartels zeichnet sich für den Kommentar verantwortlich. Außerdem strahlt MagentaTV sämtliche Programmpunkte zusätzlich online aus.

Heute zu Frankreich vs. Dänemark via LIVE-TICKER im Bilde bleiben

Alternativ liegt Ihr beim LIVE-TICKER von GOAL richtig. Denn: Wir informieren Euch zu allen relevanten Ereignissen im Aufeinandertreffen Frankreich vs. Dänemark.

Frankreich vs. Dänemark, WM heute live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Im Free-TV: ARD Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, mit Taktik-Kommentar Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 Im LIVE-STREAM: Sportschau / MagentaTV Im LIVE-TICKER: GOAL

Frankreich vs. Dänemark: Die Aufstellungen beim Spiel der WM 2022

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.