Frankreich vs. Bulgarien: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird das Länderspiel übertragen

Weltmeister Frankreich spielt sich warm für die Europameisterschaft. Gegner heute: Bulgarien. So seht Ihr das Länderspiel live.

Als amtierender Weltmeister muss Frankreich natürlich auch bei der Europameisterschaft als einer der Top-Favoriten auf den Titelgewinn gelten.

Und "l'Equipe" wird sicherlich top-motiviert in das Turnier gehen, scheiterte man doch bei der letzten Ausgabe im eigenen Land bitter im Finale an Portugal. Die Chancen, sich nun doch zum Welt- und Europameister zu küren, stehen in diesem Jahr jedenfalls nicht schlecht, das wird spätestens beim Blick auf den Mannschaftskader deutlich.

Darin tummeln sich mit Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Co. große Namen des internationalen Fußballs - für Trainer Didier Deschamps geht es nun darum, vor der Europameisterschaft noch Taktik und Aufstellung zu justieren.

Nachdem das im Freundschaftsspiel gegen EM-Mitteilnehmer Wales (3:0) bereits mehr als ordentlich aussah, erhält Deschamps nun im Freundschaftsspiel gegen Bulgarien eine letzte Testgelegenheit.

Anstoß im französischem Nationalstadion, dem Stade de France in Paris, ist am Dienstagabend (08.06.2021) um 21.10 Uhr.

Das Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Bulgarien wird per LIVE-STREAM übertragen! In diesem Artikel lest Ihr, wann und wo. Außerdem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen der Begegnung.

Frankreich vs. Bulgarien heute live: Das Freundschaftsspiel in der Übersicht

Begegnung Frankreich vs. Bulgarien Wettbewerb Internationales Freunschaftsspiel Ort Stade de France I Paris, Frankreich Datum Dienstag, 08.06.2021 I 21.10 Uhr

Frankreich vs. Bulgarien heute live im TV und STREAM: Wo ist die Partie in Deutschland zu sehen?

Ihr wollt den letzten Test der französischen Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft live schauen? Könnt Ihr - dank DAZN! Wir zeigen Euch hier, wie die Übertragung funktioniert und wie Ihr Euch ein DAZN-Abonnement sichern könnt.

Frankreich vs. Bulgarien heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Frankreich vs. Bulgarien heute live: Die Übertragung der Partie bei DAZN

DAZN zeigt die Begegnung Frankreich vs. Bulgarien live und in voller Länge. Pünktlich zum Spielbeginn um 21.10 Uhr berichtet Max Siebald als Kommentator vom Spielgeschehen im Stade de France in Paris.

Die Highlights der Partie Frankreich vs. Bulgarien heute bei DAZN

Frankreich vs. Bulgarien heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Welche Startaufstellung schickt Didier Deschamps im finalen Test vor der Europameisterschaft aufs Feld? Und wie wird sein Gegenüber auf der bulgarischen Trainerbank, Yasen Petrov, kontern? Hier könnt Ihr die Anfangsformationen beider Mannschaften nachlesen, sobald diese offiziell bekanntgegeben worden sind.

Frankreich vs. Bulgarien heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr das Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Bulgarien nicht live sehen könnt, aber trotzdem immer über das Spielgeschehen informiert bleiben wollt, seid Ihr bei Goal.com gut aufgehoben. Denn Goal berichtet im LIVE-TICKER fast in Echtzeit von der Partie im Stade de France, versorgt Euch zudem noch mit Statistiken und Hintergrundinformationen rund um die Begegnung.