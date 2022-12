Frankreich: Beziehung zwischen Didier Deschamps und Karim Benzema "zerbrochen"

Die Beziehung zwischen dem französischen Nationaltrainer Didier Deschamps und dem aktuellen Weltfußballer Karim Benzema ist wohl zerstört.

WAS IST PASSIERT? Obwohl Karim Benzema noch Teil des WM-Kaders der Franzosen ist und nach seiner Verletzung bereits bei Real Madrid trainierte, ist eine Rückkehr zu Frankreich vor dem WM-Finale gegen Argentinien kein Thema gewesen. Grund dafür soll die schlechte Beziehung zu Trainer Didier Deschamps sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie L'Equipe berichtet, soll in dieser "etwas zerbrochen" sein, weshalb Benzema eine Rückkehr für das WM-Finale ausschloss. Der Stürmer von Real Madrid soll unter anderem Kritik an der Intensität der Trainingseinheit geäußert haben, in der er sich verletzte. Auch der Umgang mit seiner Verletzung habe ihm nicht gefallen. Seit seiner Abreise habe es keinerlei Kontakt mehr zwischen Deschamps und dem Angreifer gegeben.

Karim Benzema sollte der Superstar der Weltmeisterschaft werden. Als frischer Ballon-d'Or-Gewinner wollte er an der Titelverteidigung Frankreichs arbeiten. Dann verletzte er sich vor rund einem Monat. Eine Rückkehr im Turnierverlauf war schon deshalb immer Thema, weil Deschamps seinen Stürmer nicht aus dem Aufgebot strich. Auf Nachfrage eines Journalisten antwortete der Trainer jüngst: "Ich gehe lieber zur nächsten Frage über." Damit heizte er die Spekulationen an.

Der Real-Star selbst postete bei Instagram eine kryptische Nachricht, die als Reaktion auf eine mögliche Katar-Reise gewertet werden kann. "Das interessiert mich nicht", schrieb Benzema und postete ein Foto von sich in zivil mit gleichgültiger Miene dazu. Laut Mundo Deportivo hatte Benzema von seinem Klub Real Madrid die Freigabe erhalten, zum Finale nach Katar zu reisen, um die Équipe Tricolore gegen Argentinien zu unterstützen.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Deschamps trifft mit Frankreich am Sonntag (16 Uhr) im WM-Finale auf Argentinien und will ohne Benzema die Titelverteidigung schaffen.