WM 2022, Frankreich: Nationaltrainer Didier Deschamps heizt Spekulationen um Comeback von Karim Benzema an

Frankreich könnte im WM-Finale wieder auf Karim Benzema bauen. Didier Deschamps weicht bei einer Frage nach einem Benzema-Comeback aus.

WAS IST PASSIERT? Karim Benzema könnte im WM-Finale gegen Argentinien sein Comeback für die französische Nationalmannschaft feiern. Trainer Didier Deschamps vermied auf der Pressekonferenz ein Dementi.

WAS WURDE GESAGT? "Ich gehe lieber zur nächsten Frage über", antwortete Deschamps auf die Frage, ob Benzema für das Finale am kommenden Sonntag in den Kader Frankreichs zurückkehren könnte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem sich der Stürmer von Real Madrid, der ursprünglich im 26-köpfigen Aufgebot Frankreichs gestanden hatte, vor der Weltmeisterschaft in Katar eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, hatte Deschamps auf eine Nachnominierung verzichtet. Der Kader-Platz Benzemas wäre dementsprechend noch frei, eine Rückkehr also möglich.

WIE GEHT ES WEITER? Wie die Mundo Deportivo und As übereinstimmend berichten, soll Real Madrid einer Reise des Spielers nach Katar bereits zugestimmt haben. Bei den Königlichen befindet sich Benzema bereits wieder im Training.