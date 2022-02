Frankfurt vs. Bayern heute live auf Sky: Alle Infos zur Übertragung im Pay-TV

Top-Spiel in der Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern München trifft heute Abend auf Eintracht Frankfurt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Es sind mal wieder intensive Wochen an der Säbener Straße: Die sportlichen Ergebnisse waren zuletzt nicht zufriedenstellend (Bochum-Niederlage, Salzburg-Unentschieden), nun ist auch noch Thomas Müller wieder an Corona erkrankt. Dabei wird der Star dringend gebraucht: Nach dem Eintracht-Spiel warten Bayer Leverkusen und RB Salzburg auf den FC Bayern.

Eintracht Frankfurt ist währenddessen im unbeliebten Mittelmaß gefangen: Schon sechs Punkte hinter dem Europa-Rang sechs, dabei ist gerade die mangelnde Konstanz das Problem. Nach zwei oder drei Siegen folgen zu oft ebenso viele Unentschieden oder Niederlagen - zu wenig, um um Europa mitspielen zu können.

2:1 ging das Hinspiel für Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München aus - kann Oliver Glasner und seine Mannschaft ein solcher Erfolg auch heute gelingen? GOAL erklärt in diesem Artikel, wie Sky die Bundesliga-Begegnung heute live im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live auf Sky: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt - FC Bayern München (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen) Wettbewerb Bundesliga | 24. Spieltag Datum Samstag | 26. Februar 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park | Frankfurt am Main | Deutschland Bilanz (101 Spiele in der Bundesliga) 24 Siege Eintracht Frankfurt 22 Unentschieden 55 Siege FC Bayern München

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute LIVE auf Sky: So zeigt der TV-Sender die Bundesliga im Fernsehen

Ein Topspiel am Samstagabend zwischen zwei Kalibern wie Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München will sich kein Fußballfan in Deutschland entgehen lassen - mit einem Frankfurt-Sieg könnte außerdem die Meisterschaft nochmal ordentlich an Spannung gewinnen! Wir wollen uns mit der Übertragung beschäftigen.

Fußball-Bundesliga live auf Sky: So wird Eintracht Frankfurt - FC Bayern München heute im TV ausgestrahlt

Aufmerksame Leser:innen werden nicht lange gebraucht haben, um herauszufinden, wie das Spiel übertragen wird. Ein Blick in die Überschrift reicht dafür schon: Pay-TV-Sender Sky zeigt heute die Bundesliga LIVE!

Der Grund dafür: Der Fernsehsender aus Unterföhring hat sich die Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert. DAZN, Das Erste (ARD), ZDF, Sport1, Pro7, Eurosport, RTL... sie alle gehen heute leer aus. Damit kommen wir auch schon zu einem Problem: Das Spiel wird heute nicht im Free-TV übertragen!

Sky zeigt die Bundesliga live: So seht Ihr Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

"tipico Topspiel der Woche" - so nennt Sky das Bundesligaspiel, welches Woche für Woche am Samstagabend um 18.30 Uhr stattfindet. Für viele Anhänger:innen ist das vielleicht eine nette Uhrzeit, zu überschwänglichem Jubel führt die Sky-Übertragung aber nicht allzu häufig: Der Sender ist kostenpflichtig.

Um bei einem der Sky-Sender das Programm zu sehen, muss man ein sogenanntes Paket buchen. Es gibt dabei gleich mehrere unterschiedliche davon, für die Bundesliga und 2. Bundesliga müsst ihr (logischerweise) das Bundesliga-Paket buchen. Aufgepasst: Es gibt auch ein Sport-Paket, (Premier League, Formel 1, DFB-Pokal, Tennis...), mit diesem ist das Bundesliga-Paket nicht zu verwechseln. Alle weiteren Informationen rund um die Sky-Preise und zu den Paketen findet ihr hier.

Die SGE empfängt heute in Frankfurt den FC Bayern München: Die Sky-Übertragung der Bundesliga

Frankfurt vs. Bayern heute live im Internet: Die Sky-Übertragung im LIVE-STREAM

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München wird heute live dank Sky im TV übertragen, das haben wir bereits geklärt. Nun stellt sich uns noch die Frage, wie das Spiel im Internet gezeigt wird - schließlich sind genug Menschen in Deutschland auf einen LIVE-STREAM angewiesen, da kein Fernseher zu Verfügung steht.

Sky überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München auch im Internet: Sky Go zeigt die Bundesliga heute im LIVE-STREAM!

Wir stellen als erstes Sky Go vor! Die Plattform ermöglicht es allen Kund:innen, die bereits in Besitz eines aktiven Sky-Pakets sind, dieses auch im Internet zu streamen. Ihr seid mit eurem Sky-Paket also nicht an zuhause gebunden und könnt es sozusagen "mitnehmen".

Sky Go überträgt die Inhalte, die ihr dank eures Pakets auch im TV sehen dürftet. Ihr seid beispielsweise im Bus nach Hause und nicht rechtzeitig zum Anpfiff da? Dann könnt ihr mithilfe der kostenlosen SkyGo-App und einer stabilen Internetverbindung trotzdem das tipico Topspiel der Woche LIVE sehen.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München heute mithilfe des Sky Tickets im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt aus unterschiedlichen Gründen kein Paket und wollt das auch nicht, da dieses zu teuer und zu langfristig ist? Verständlich, für den Fall hat Sky eine Alternative ins Leben gerufen, wofür ihr kein Paket buchen müsst: Das Sky Ticket!

Die Flexibilität, die ihr hiermit habt, ist wesentlich höher: keine jahrelangen Verträge erwarten euch. Stattdessen könnt ihr euch jeden Monat umentscheiden. Hier könnt ihr euch bei Sky Ticket anmelden!!

Sky und die dazugehörigen kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga heute LIVE

Sky zeigt heute Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: So wird die Bundesliga live übertragen

