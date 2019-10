Franck Ribery erklärt: Für Jadon Sancho wäre bei Bayern München "kaum Platz"

Sancho zählt zu den Leistungsträgern beim BVB. Dennoch ist sich Ex-FCB-Star Ribery sicher, dass der Offensivmann in München keine Rolle spielen würde.

Franck Ribery von Serie-A-Klub hat Jadon Sancho von gelobt, einen potenziellen Wechsel zum FC Bayern aber als durchaus schwierig eingestuft.

"Er braucht in seinem Alter viele Einsätze, er muss Erfahrung sammeln. Bei Bayern gibt es im Mittelfeld Thiago, Kimmich, Goretzka, Tolisso, Cuisance, vielleicht Coutinho. Es wäre in München schwierig. Es gibt große Konkurrenz. Ich hoffe, dass Sancho sein gutes Jahr bestätigt. Aber im Bayern-Kader wäre kaum Platz für ihn", sagte der Franzose im Gespräch mit der Sport Bild.

Ribery selbst hatte den deutschen Rekordmeister im zurückliegenden Sommer verlassen und sich ablösefrei der Viola angeschlossen. Dort überzeugte er zuletzt so sehr, dass der 36-Jährige zum Spieler des Monats September ausgezeichnet wurde.

Ribery selbstbewusst: "Hätte noch für Bayern spielen können"

Sancho, der mit seinen 19 Jahren beim BVB zu den Leistungsträgern zählt, sei in Riberys Augen zwar ein "guter Spieler", jedoch erinnert ein potenzieller Transfer an die Isar Ribery an einen ehemaligen Teamkollegen: "Ich habe das zuletzt bei Renato Sanches erlebt: Er ist wirklich ein super Spieler, dieses Potenzial ist unglaublich. Aber er hat einfach keine Minuten bekommen, das hat ihn irgendwann demotiviert." So war es auch, Sanches zog es schließlich zum OSC Lille.

Ribery selbst ist sich sicher, dass sein Leistungsvermögen eine Vertragsverlängerung in München gerechtfertigt hätte. "Ich hätte noch für Bayern spielen können. Ich habe das Niveau. Aber das Leben ist so, man muss Dinge akzeptieren, eine neue Seite im Buch des Lebens aufschlagen: Mein Abschied in München war perfekt. Also: Alles gut, alles passt", so der Vize-Weltmeister von 2006 abschließend.