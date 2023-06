Franck Kessié und FC Barcelona sind sich angeblich über Trennung einig

Nach nur einem Jahr könnte es für Franck Kessié schon wieder zu einem neuen Klub gehen - falls der FC Barcelona einen Abnehmer für ihn findet.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Franck Kessié könnte den FC Barcelona nach nur einem Jahr offenbar schon wieder verlassen und steht einem Abschied offen gegenüber. Wie die spanische AS berichtet, haben sich beide Parteien im Falle eines passenden Angebots auf eine Trennung verständigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Vernehmen nach fordern die Katalanen für den 26-jährigen Nationalspieler der Elfenbeinküste einen Betrag in Höhe von rund 35 Millionen Euro, der dringend benötigtes Geld in die klammen Kassen des Klubs spülen soll.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kessié kam in der abgelaufenen Saison nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Wenngleich er wettbewerbsübergreifend 43 Pflichtspiele für das Team von Trainer Xavi bestritt, stand er im Schnitt nur knapp 42 Minuten pro Partie auf dem Feld.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kessié war zu Beginn der Saison 2022/23 ablösefrei von der AC Milan ins Camp Nou gewechselt. Seine ersten fußballerischen Schritte in Europa macht er in der Jugend von Atalanta Bergamo, ehe er 2019 für 32 Millionen Euro zu den Rossoneri wechselte.