Formel 1 heute live: Das Rennen beim Grand Prix von Kanada im TV und LIVE-STREAM

Heute geht in Montreal der Formel 1 Grand Prix von Kanada über die Bühne. GOAL bietet alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Am Sonntag findet erstmals seit dem Jahr 2019 wieder ein Grand Prix von Kanada statt. Diesmal handelt es sich hierbei um den neunten Großen Preis in der Formel 1 Weltmeisterschaft 2022. Der Start des Rennens auf dem Circuit Gilles-Villeneuve erfolgt um 20.00 Uhr MEZ.

Der Formel 1 Grand Prix von Kanada geht nur eine Woche nach jenem von Aserbaidschan vom 12. Juni über die Bühne. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen stieg auf dem Baku City Circuit zum fünften Mal am Stück aufs Podest. Zudem kehrte er nach einem dritten Platz in Monaco sofort auf die Siegerstraße zurück. Verstappens Teamkollege Sergio Pérez, der im Fürstentum triumphierte, und der Mercedes-Pilot George Russell belegten den zweiten und den dritten Rang.

Verstappen und Perez profitierten allerdings von einem Totalausfall von Ferrari, wobei Charles Leclerc und Carlos Sainz Jr. beide bereits in der 20. Runde ausgeschieden waren. Damit verspielte Leclerc, der zwei der ersten drei Großen Preise gewann, die sechste Pole Position in acht Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft. Der Monegasse rangiert hinter dem niederländischen Titelverteidiger und dessen mexikanischen Teamkollegen auf dem dritten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft.

Heute um 20.00 Uhr MEZ geht in Montreal der Formel 1 Grand Prix von Kanada über die Bühne. Bei GOAL erhaltet Ihr vor dem Rennen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM und zum LIVE-TICKER.

Der Formel 1 Grand Prix von Kanada heute live: Die Eckdaten zum Rennen auf einen Blick

Rennen: Formel 1, Großer Preis von Kanada Datum: Sonntag, 19. Juni 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr MEZ Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve (Montreal) Aktueller Führender: Max Verstappen (Red Bull, Niederlande) Letzter Gewinner in Montreal: Lewis Hamilton (Mercedes, Großbritannien)

Das Rennen beim Grand Prix von Kanada heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Formel 1

Die Senderechte an der Formel 1 Weltmeisterschaft berechtigen RTL dazu, einige Rennen ins Haus zu liefern. Genauer gesagt könnt Ihr Euch vier davon im Free-TV ansehen. Doch wie steht es um die Übertragung des Grand Prix von Kanada?

Der Formel 1 Grand Prix von Kanada heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss die Formel 1 Fans unter Euch hinsichtlich der Ausstrahlung des Großen Preises von Kanada enttäuschen. Denn: RTL darf Euch das Rennen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve nicht zeigen. Der Privatsender mit Sitz in Köln sendete am 24. April den Großen Preis der italienischen Emilia-Romagna. Außerdem werdet Ihr die Grand Prix von Großbritannien in Silverstone am 3. Juli, der Niederlande in Zandvoort am 4. September und von Brasilien in São Paulo am 13. November im Free-TV mitverfolgen können. Für die Übertragung des Großen Preises von Kanada zeichnet sich hingegen ausschließlich Sky verantwortlich.

Die Übertragung des Formel 1 Grand Prix von Kanada heute live bei Sky

Genau genommen hält der Pay-TV-Sender die Senderechte an sämtlichen Rennen im Rahmen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2022. Sky stehen für die Ausstrahlung seines gesamtes Programms zahlreiche Kanäle zur Verfügung. Doch hinsichtlich der Grand Prix liegt Ihr immer bei Sky Sport F1 (HD) goldrichtig. Der Start des Grand Prix von Kanada erfolgt um 20.00 Uhr MEZ und anderthalb Stunden zuvor, um 18.30 Uhr, beginnt die Vorberichterstattung. Danach bekommt Ihr ab 21.45 Uhr die Analysen und Interviews, ab 22.30 Uhr die Pressekonferenz und ab 23.00 Uhr "Ted's Notebook: Kanada“ ins Haus geliefert. Nachfolgend findet Ihr alle Eckdaten zur Übertragung der Formel 1 heute live:

Sender: Sky Sport F1 (HD)

Sky Sport F1 (HD) Vorberichte ab: 18.30 Uhr sowie 19.55 Uhr

18.30 Uhr sowie 19.55 Uhr Start: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Analysen und Interviews ab: 21.45 Uhr

21.45 Uhr Pressekonferenz ab: 22.30 Uhr

22.30 Uhr "Ted's Notebook: Kanada“ ab: 23.00 Uhr

23.00 Uhr Kommentator: Sascha Roos

Sascha Roos Experte: Ralf Schumacher

Wenn Ihr den Formel 1 Grand Prix von Kanada im Fernseher mitverfolgen wollt, kommt Ihr allerdings nicht um das Sport-Paket herum. Dafür müsst Ihr entweder 20 Euro für ein Einzelabo oder 32,50 Euro für eine Kombination mit dem Bundesliga-Paket auf den Tisch legen. Auf der Webseite von Sky findet Ihr zahlreiche weiterführende Informationen.

Das Rennen beim Grand Prix von Kanada im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Formel 1 heute

Ein Abo beim Bezahlsender lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt. Denn: Sky bietet Euch zu seinem gesamten Programm LIVE-STREAMS an. Hierfür benötigt Ihr logischerweise überdies ein internetfähiges Endgerät und eine adäquate Verbindung. Wenn Ihr alle Voraussetzungen erfüllt, könnt Ihr Euch den Formel 1 Grand Prix von Kanada grundsätzlich von überall aus ansehen. Dafür stehen zwei Optionen zur Verfügung.

Der Formel 1 Grand Prix von Kanada im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Euer Zugang bereits freigeschaltet wurde, stellt Sky Go die beste Vorgehensweise dar. Denn: Es gilt ausschließlich, sich beim hauseigenen Streaming-Portal einzuloggen und danach mittels Suchfunktion Sky Sport F1 (HD) ausfindig zu machen. Allerdings müsst Ihr nach dem Abo-Abschluss üblicherweise etwas auf die Aktivierung warten. Insofern ist es wahrscheinlicher, dass Ihr auf eine Wiederholung oder auf das Sky Ticket zurückgreifen müsst.

Mit Sky Ticket die Formel 1 heute im LIVE-STREAM schauen: Der Grand Prix von Kanada

Mit dem Sky Ticket erfolgt die Freischaltung sofort. Obendrein müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Wenn Ihr das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro kauft, könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm anschauen. Zusätzlich zur Formel 1 kommt Ihr in den Genuss von Fußball – damit meinen wir etwa die Bundesliga, die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League –, sowie der ATP World Tour, der NHL und der PGA-Tour.

Zum Formel 1 Grand Prix von Kanada via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Wenn Ihr für Sky kein Geld auf den Tisch legen wollt oder beispielsweise kein adäquates Internet zur Verfügung habt, ist Euch mit dem LIVE-TICKER unserer Kollegen von SPOX.com geholfen. Damit erfahrt Ihr alles zu den wichtigen Geschehnissen, Manövern und Zwischenständen beim Grand Prix von Kanada.

