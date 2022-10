Formel 1 heute live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt den Grand Prix von Mexiko?

In der Formel 1 wird heute der Grand Prix von Mexiko ausgetragen. Wer zeigt / überträgt das Rennen live in TV und STREAM?

Der Formel-1-Zirkus gastiert an diesem Wochenende in Mexiko, heute steht der Grand Prix (das Rennen) an. Der Start ist für den 30. Oktober 2022 um 21 Uhr vorgesehen. Welcher Sender zeigt / überträgt das Rennen live in TV und STREAM? Und wo gibt es einen LIVE-TICKER? GOAL klärt auf.

Motorsport der Spitzenklasse im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen: Jetzt Zugang sichern!

Der Weltmeister der Formel-1-Saison 2022 steht bereits seit knapp drei Wochen fest. In einem ebenso spektakulären wie schwierigen Rennen in Suzuka sicherte sich der Niederländer Max Verstappen seinen zweiten WM-Titel. Auch beim Großen Preis der USA in Austin triumphierte der Red-Bull-Pilot, steht mittlerweile bei 391 Zählern und baute seine Führung vor Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (267 Punkte) und Teamkollege Sergio Pérez (265 Punkte) noch weiter aus.

Allerdings hatte das Wochenende in den USA auch Tragik zu bieten. So wurde nur einen Tag vor dem Rennen der Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz bekannt. Keine 24 Stunden nach der erschütternden Meldung sicherte sich sein Formel-1-Rennstall erstmals seit dem Jahr 2013 wieder die Konstrukteurswertung - ein Auf und Ab der Gefühle für Verstappen, Teamchef Christian Horner und Co.

Heute steht der Große Preis von Mexiko in der Formel 1 an. Wer zeigt / überträgt das Rennen live in TV und LIVE-STREAM?

Formel 1 heute live im TV und STREAM: Ort, Zeit, Strecke - alle Infos zum Grand Prix von Mexiko

Rennen: Großer Preis von Mexiko

Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexiko-Stadt)

Start: 30. Oktober 2022 (heute), 21 Uhr

Streckenlänge: 4,304 km

Rundenzahl: 71

Rekordsieger: Max Verstappen (drei Siege)

Formel 1 heute live im TV und STREAM: Läuft der Grand Prix von Mexiko im Free-TV?

Nein, der GP von Mexiko wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt / übertragen.

Erst der Große Preis von Brasilien am 13. November, der in São Paulo stattfindet, läuft wieder im Free-TV bei RTL.

Formel 1 heute live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt den Großen Preis von Mexiko im Pay-TV?

Im Pay-TV könnt Ihr das Rennen in Mexiko natürlich live verfolgen, dafür benötigt Ihr allerdings ein Abonnement bei Sky.

Eine Möglichkeit wäre beispielsweise der Abschluss des Sport-Pakets für umgerechnet 20 Euro pro Monat im Jahresabo. Für einen Aufpreis von 5 Euro könnt Ihr Euch zudem auch noch die Bundesliga-Übertragungen zusätzlich sichern.

Formel 1 heute live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt den Grand Prix von Mexiko im LIVE-STREAM?

Habt Ihr einen Pay-TV-Vertrag mit Sky abgeschlossen, ist ein Zugang zur Sky-Go-App ebenfalls enthalten. Damit könnt Ihr auch von unterwegs die LIVE-STREAMS abrufen.

Eine weitere Möglichkeit bietet ein kostenpflichtiges Abonnement bei WOW, ehemals Sky Ticket. Auch dort läuft der GP von Mexiko ab 21 Uhr deutscher Zeit live, wenn Ihr die entsprechende Variante ausgewählt habt. Möglich wäre an dieser Stelle das Live-Sport-Paket für 29,99 Euro im Monatsabo bzw. umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Der Abruf der LIVE-STREAMS ist nach der Registrierung sowohl über App als auch Webbrowser möglich.

Formel 1 heute live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt den GP von Mexiko? Zeitplan vom 1. Freien Training zum Rennen

Freies Training: 28. Oktober, 20 Uhr Freies Training: 28. Oktober, 23 Uhr Freies Training: 29. Oktober, 19 Uhr Qualifying: 29. Oktober, 22 Uhr Rennen: 30. Oktober, 21 Uhr

Formel 1 heute live im TV und STREAM? Wo gibt es einen LIVE-TICKER zum Rennen in Mexiko?

Die Kollegen von spox.com halten Euch im LIVE-TICKER bezüglich der wichtigsten Ereignisse auf dem Laufenden.

Selbstverständlich werdet Ihr dort auch über das Abschneiden der deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher informiert.

Formel 1 heute live in TV und STREAM: Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix von Mexiko