Football Manager 2024 Touch, NBA 2K24: Die besten Sport-Games bei Apple Arcade

Hier kommen einige der besten Sport-Games, die man bei Apple Arcade spielen kann.

Mit mehr als 200 Games gibt es bei Apple Arcade jede Menge Möglichkeiten für jeden Gamer.

Sport-Games ist einer der beliebtesten Kategorien - denn dort gibt es für jeden Fan etwas. Ganz egal, ob es um eine Fußball-Simulation, ein Manager-Spiel, Basketball oder Darts geht - du findest alles bei Apple Arcade.

GOAL stellt Euch einige der besten Sport-Games vor, die es bei Apple Arcade gibt.

Football Manager 2024 Touch

Football Manager ist der unangefochtene Star bei den Fußball-Simulation, denn er glänzt mit unübertroffener Liebe zum Detail und einer riesigen Auswahl an Ligen, die deine Fähigkeiten als Trainer auf die Probe stellen.

Football Manager 2024 Touch ist eine fantastische Wahl bei Apple Arcade, die dich tage-, wochen- oder sogar monatelang beschäftigen wird, vorausgesetzt, du willst Wrexham oder welches Team auch immer im Fußball ganz nach oben bringen

FM24 Touch verfügt über alle Manager-Tools, das heißt, als Coach hast du die komplette Kontrolle über Transfers, Scouting, Taktik, Umgang mit den Medien und noch vieles mehr.

In diesem Jahr gibt es drei verschiedene Spielmodi, die du ausprobieren kannst: Original, Real World und Your World. Wir empfehlen, mindestens einmal Your World zu testen, denn dort ist der weitere Verlauf des Spiels noch völlig offen.

NBA 2K24 Arcade Edition

NBA 2K24 Arcade Edition ist eine beeindruckende Basketball-Simulation mit verschiedenen Spielmodi und Optionen, das Ganze zu personalisieren. Egal, ob du Lust hast, mit schnellen Spielen die NBA-Saison nachzuspielen oder die GOATs des Sports auf den Asphalt gegeneinander antreten zu lassen - es ist für alle Spieler etwas dabei.

Du kannst über Werbeverträge entscheiden und deinem Avatar in MyPlayer Leben einhauchen, mit der Möglichkeit, dich mit einzigartigen Tattoos und speziellem Basketball-Gear auszuleben. Die Arcade Edition ist zwar die abgespeckte Version von NBA 2K24, aber sie bietet dennoch enorm viele Möglichkeiten.

Ballistic Baseball

Ballistic Baseball ist eine Ode an Amerikas Sportart auf Apple Arcade. Dort kannst du austesten, wie es mit deinen Baseball-Strategien aussieht.

Neben den Direktduellen kannst du jetzt auch den Karrieremodus spielen, das heißt, du kannst dein Team mit Trainingspunkten und freischaltbaren Spielern in die ganz großen Ligen bringen. Du kannst auf dem Weg dorthin auch Erfahrungspunkte sammeln und damit den Look deiner Spieler anpassen.

Skate City

Skateboarding ist jetzt eine Olympische Disziplin - und Skate City bei Apple Arcade ist das perfekte Spiel, um dich in die richtige Stimmung zu bringen, um die Tricks dieses Sports zu meistern.

Skate City entführt dich in Skate-Metropolen wie L.A., Oslo, Barcelona und Tokio, mit Herausforderungsmodi und natürlich der Möglichkeit, dein Board individuell zu gestalten.

Und dann gibt es dazu auch noch einen tollen Soundtrack.

Pro Darts 2024+

Entwickle dich bei Pro Darts 2024+ vom Anfänger zur Legende am Board. Du kannst Quick-Play-Matches und in Ligen spielen oder - wenn du dich bereit fühlst - auch Turniere.

Es gibt 10 verschiedene Dart-Boards, darunter American und Yorkshire, und einen Übungsmodus, in dem du deine Fähigkeiten verbessern kannst.

Nikelodeon Extreme Tennis

Platz da, Roger Federer! SpongeBob and Co. stehen jetzt auf dem Tennisplatz!

Nikelodeon Extreme Tennis ist genau das, was der Name verspricht: Deine Lieblingscharaktere aus dem Nikelodeon-Universum treten in extremen Tennisspielen gegeneinander an.

Du kannst mit kultigen Figuren wie Garfield, SpongeBob, Angelica und anderen an verschiedenen Orten spielen, darunter auf den Dächern der Teenage Mutant Ninja Turtles und in Bikini Bottom.

Charrua Soccer

Das Arcade-Fußballspiel Charrua Soccer ist ein vereinfachtes Fußballspiel für Gelegenheitsspieler mit Anklängen an klassische Spiele wie Virtua Striker und Sensible Soccer.

Egal, ob du ein Freundschaftsspiel gegen deine Freunde spielen möchtest, oder ob du deine Chancen in einem Turnier testen willst, Charrua Soccer hat einen Spielmodus für dich

Es gibt einen Partymodus, in dem du mit Freunden Spaß haben kannst, und es gibt die Möglichkeit, Männer-, Frauen- oder gemischte Matches zu spielen. Im Karrieremodus kannst du an den ganz großen Erfolgen arbeiten.