Fix! Jose Mourinhos Fenerbahce leiht Jhon Duran von Ronaldo-Klub Al-Nassr aus - Manchester United blitzt offenbar mit Mega-Offerte ab

Der Kolumbianer Duran ist nach nur sechs Monaten zurück in Europa. Offenbar scheiterte United mit einem letzten Versuch, den 21-jährigen Stürmer nach England zu holen.

Der türkische Vizemeister Fenerbahce hat sich nach dem Abschied von Edin Dzeko im Angriff verstärkt. Der Klub bestätigte am Sonntagabend, dass man Jhon Duran für ein Jahr von Al-Nassr ausleiht.

WAS WURDE GESAGT?

Man habe "sowohl mit dem Verein als auch mit dem Spieler eine Einigung über die Ausleihe von Jhon Duran, der für Al-Nassr FC spielt, für ein Jahr erzielt. Wir wünschen unserem Spieler eine erfolgreiche Saison in unserem gestreiften Trikot", hieß es in einer offiziellen Mitteilung seitens Fenerbahces.

WAS IST NOCH WICHTIG?

Nach Informationen von GOAL Türkiye habe Manchester United Al-Nassr noch mit einer Offerte von 60 Millionen Euro von einem Wechsel des Kolumbianers zum 20-maligen englischen Meister überzeugen wollen.

Das Angebot habe der Klub von Cristiano Ronaldo allerdings abgewiesen, weil man sich zum nämlichen Zeitpunkt bereits mit Fenerbahce geeinigt hatte.

DIE TRANSFERGESCHICHTE:

Duran kam Anfang 2023 über seine Heimat Kolumbien und Chicago Fire in die Premier League. Aston Villa verpflichtete den damaligen Teenager für sechs Millionen Euro.

Zwei Jahre später wechselte Duran nach starken Leistungen in England und in der Champions League nach Saudi-Arabien. 40 Millionen Euro bezahlte Al-Nassr im Januar dieses Jahres. Für den Klub aus der Saudi Pro League erzielte er 12 Tore in 18 Einsätzen.