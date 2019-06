Fiorentina stellt klar: "Chiesa wird nächste Saison in Florenz spielen"

Die Spekulationen um Fiorentinas Angreifer Federico Chiesa wurden zuletzt immer heißer - und deshalb möchte sein Klub nun etwas klarstellen.

Fiorentina hat offiziell bekanntgegeben, dass Stürmer Federico Chiesa auch in der kommenden Saison für den Klub aus Italiens auflaufen wird. "Der aktuelle Besitzer möchte gerne deutlich machen, dass Federico ein Fiorentina-Spieler ist, der mit einem langen Vertrag an den Verein gebunden ist", teilte die Fiorentina in einem Statement auf der Internetseite des Klubs mit.

In den vergangenen Wochen war Chiesa mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden. So sollen angeblich unter anderem Juventus, Bayern München, Chelsea und Napoli am 21-Jährigen dran sein. "Chiesa wird, was uns betrifft, nächste Saison in Florenz spielen. Er wird das Aushängeschild der Mannschaft sein, die wir aufbauen", schrieb der Verein.

Chiesas Marktwert liegt bei 70 Millionen Euro

Chiesa ist in der Offensive flexibel einsetzbar und hat bereits elf Länderspiele für gemacht. Der Marktwert des Sohnes des ehemaligen Nationalstürmers Enrico Chiesa wird auf rund 70 Millionen Euro geschätzt.

In der vergangenen Serie-A-Saison kam Chiesa auf sechs Tore und sieben Vorlagen in 37 Spielen.