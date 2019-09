Fiorentina-Boss lobt Franck Ribery: "Alle Spieler verbessern sich durch seine Präsenz"

Franck Ribery hat es nach seinem Abschied beim FC Bayern zur Fiorentina gezogen. Der Sportchef der Viola ist von seinem Neuzugang begeistert.

Daniele Prade, der Sportchef der , hat seinen Neuzugang Franck Ribery in den höchsten Tönen gelobt. "Jedes Mal, wenn ich sehe, wie er jüngeren Teamkollegen Anweisungen gibt, fühle ich mich gerührt", sagte er dem Fanportal Brivido Sportivo. "Champions wie er er erhöhen das Niveau aller Spieler", war Prade überzeugt.

Ribery hatte den im Sommer verlassen, nachdem der Vertrag des 36-Jährigen nicht verlängert worden war. Er nutzte seinen ablösefreien Status und schloss sich der Fiorentina an, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb.

Prade nennt Ribery einen "Weltklassespieler"

"Ich habe mir nie vorstellen können, einen Weltklassespieler wie ihn zur Fiorentina zu holen", gestand Prade. "Alle Spieler verbessern sich allein durch seine Präsenz", ist sich der Klubboss sicher.

Ribery hatte in zwölf Jahren beim FCB 273 -Spiele absolviert, in denen er an 206 Treffern (86 Tore, 120 Vorlagen) direkt beteiligt gewesen war.