Finaltag der Amateure heute live: Die Endspiele von Magdeburg, Offenbach, Chemnitz und Co. im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute am Samstag steht der Finaltag der Amateure auf dem Programm. Dabei spielen die 21 Landesverbände ihre Pokalsieger aus. Diese erhalten zusätzlich zu den Trophäen die Möglichkeit, an der 1. Runde des DFB-Pokals teilzunehmen. Die Begegnungen finden um 12.15 Uhr, um 14.15 Uhr, um 16.15 Uhr und um 16.40 Uhr statt.

Das Programm des Finaltags der Amateure beginnt zur Mittagszeit, wobei sechs Partien stattfinden. Dort trifft etwa der Meister in der 3. Liga, Magdeburg, in Sachsen-Anhalt auf den Oberligisten Einheit Wernigerode. Zudem tritt mit Viktoria Berlin ein weiterer Drittligist in der Saison 2021/2022 gegen den Regionalligisten Altglienicke an. Und in Hessen kommt es zum Duell Steinbach Haiger vs. Kickers Offenbach.

Danach finden ab 14.15 Uhr sieben weitere Finalspiele statt. In einem davon trifft der Drittligist Waldhof Mannheim in Baden auf den Landesligisten Türkspor Mannheim. Weiters kommt es unter anderem zu den Partien 1921 Krieschow vs. Energie Cottbus (Brandenburg), Flensburg vs. Lübeck (Schleswig-Holstein) und Carl Zeiss Jena vs. Meuselwitz (Thüringen).

Anschließend kommt es um 16.15 Uhr etwa zu den Begegnungen Fortuna Köln – Viktoria Köln (Mittelrhein) und Chemnitzer FC – Chemie Leipzig (Sachsen). Und um 16.40 Uhr setzen vier Matches den Deckel drauf. Dabei geht beispielsweise in Westfalen die Partie Preußen Münster vs. Rödingshausen über die Bühne.

Heute geht der Finaltag der Amateure über die Bühne. Bei GOAL erfahrt Ihr alles zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Das Programm des Finaltags der Amateure – Alle Begegnungen auf einem Blick

Spiele um 12.15 Uhr Berlin Altglienicke (RL Nordost) vs. Viktoria Berlin (3. Liga) Hamburg Altona 93 vs. Teutonia 05 (beide RL Nord) Hessen Steinbach Haiger vs. Kickers Offenbach (beide RL Südwest) Rheinland FV Engers 07 vs. FC Blau-Weiß Karbach (beide Oberliga) Sachsen-Anhalt Einheit Wernigerode (Oberliga) vs. 1. FC Magdeburg (3. Liga) Südbaden DJK Donaueschingen (Verbandsliga) vs. Oberachern (Oberliga) Spiele um 14.15 Uhr Baden Waldhof Mannheim (3. Liga) vs. Türkspor Mannheim (Landesliga) Brandenburg 1921 Krieschow (Oberliga) vs. Energie Cottbus (RL Nordost) Saarland 08 Homburg vs. SV Elversberg (beide RL Südwest) Mecklenburg-Vorpommern TSG Neustrelitz vs. Greifswalder FC (Oberliga) Schleswig-Holstein TSB Flensburg (Oberliga) vs. VfB Lübeck (RL Nord) Südwest TSV Schott Mainz vs. 03 Pirmasens (beide RL Südwest) Thüringen Carl Zeiss Jena vs. ZFC Meuselwitz (beide RL Nordost) Spiele um 16.15 Uhr Mittelrhein Fortuna Köln (RL West) vs. Viktoria Köln (3. Liga) Niederrhein SV Straelen vs. Wuppertaler SV (beide RL West) Sachsen Chemnitzer FC vs. BSC Chemie Leipzig (beide RL Nordost) Württemberg Stuttgarter Kickers (Oberliga) vs. SSV Ulm 1846 Spiele um 16.40 Uhr Bayern FV Illertissen vs. TSV Aubstadt (beide RL Bayern) Bremen Bremer SV vs. Leher TS (beide Bremen-Liga) Niedersachsen Heeslinger SC vs. Blau-Weiß Lohne (beide Oberliga) Westfalen Preußen Münster vs. SV Rödingshausen (beide RL West)

Finaltag der Amateure heute live: Die Übertragung im TV

Die ARD, deren Drittkanäle über die gesamte Saison hinweg etwa Drittliga-Spiele ins Haus lieferten, zeigt Euch sämtliche Partien am Finaltag der Amateure. Genauer gesagt zeigt Euch das Erste Konferenzen. Zuvor und konkret ab 12.05 Uhr, ab 13.05 Uhr sowie ab 16.05 Uhr starten die Vorberichterstattungen. Zudem fungiert Thomas Broich bei sämtlichen Konferenzen als Experte. Da alle Begegnungen im Free-TV laufen, benötigt Ihr hierfür kein Abo.

Finaltag der Amateure heute live: Die Übertragung via LIVE-STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, ist Euch über das gesamte Programm des Finaltags der Amateure hinweg mit dem LIVE-STREAM geholfen. Genauer gesagt könnt Ihr beim Ersten rund um die Uhr darauf zurückgreifen. Ihr werdet diesbezüglich in der ARD Mediathek fündig und müsst Euch nicht einloggen.

Finaltag der Amateure heute live: So wird das Finale kostenlos übertragen