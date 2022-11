Nach WM-Aus: England-Verteidiger Fikayo Tomori erhält kurioses Angebot von Webcam-Sex-Seite

Fikayo Tomori steht nicht im Kader Englands für die WM in Katar. Als Ausgleich erhielt der Abwehrspieler nun ein kurioses Angebot.

WAS IST PASSIERT? Nach seiner Nicht-Berücksichtigung für die WM in Katar hat der englische Abwehrspieler Fikayo Tomori ein kurioses Angebot erhalten. Die Webseite StripChat, auf der Erwachsene sich Sexvideos ansehen können, bot Tomori umgerechnet rund 280.00 Euro an, wenn er die WM-Spiele für die Seite kommentiert und analysiert.

WAS WURDE GESAGT? Max Bennett, einer der Vizepräsidenten des Unternehmens, schrieb Tomori einen Brief, in dem er ihm zunächst fälschlicherweise sein Bedauern für die Nichtberücksichtigung für die WM 2024 aussprach. Weiter hieß es: "Ich glaube, es gibt eine einmalige Gelegenheit für dich, mit StripChat als unser spezieller WM-Experte zu arbeiten. Während du die Spiele von zu Hause aus verfolgst, kannst du dich gleichzeitig auf StripChat an unser weltweites Publikum wenden und Spielkommentare und Sofortanalysen liefern."

Neben einer Entlohnung in Höhe von umgerechnet knapp 280.000 Euro bekäme Tomori demnach auch eine unbegrenzte Zahl an Token, mit denen er die Inhalte der Seite nutzen kann.

WAS IST DER HINTERGRUND? Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hatte am Donnerstag seinen 26-Mann-Kader für die WM bekannt gegeben und dabei zur Überraschung vieler Fans und Experten auf Tomori verzichtet. Der Abwehrspieler ist Stammkraft bei der AC Mailand und hatte großen Anteil am Meistertitel in der Vorsaison, auch in der laufenden Spielzeit ist er unumstritten.

Statt Tomori nominierte Southgate unter anderem Harry Maguire, der seinen Platz bei Manchester United verloren hatte, ehe er durch die Verletzung von Raphaël Varane doch wieder in die Startelf der Red Devils rückte. Southgate begründete den Schritt damit, dass die jüngeren Verteidiger wie Tomori nicht genug geleistet hätten, um die älteren Spieler zu verdrängen.

WIE GEHT ES WEITER? Berichten zufolge will Tomori das Angebot von StripChat nicht annehmen. Das Unternehmen hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen im englischen Fußball gesorgt. StripChat sicherte sich die Namensrechte am neuen Stadion des FC Everton, das sich derzeit im Bau befindet.