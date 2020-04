FIFA 20 Icons: So baut Ihr ein starkes Team in FIFA Ultimate Team - exklusive Tipps von Weltmeister Mo Auba

Icons sind der ultimative Baustein eines jeden starken Teams in FUT 20. Weltmeister Mo Auba gibt exklusive Tipps zum richtigen Icon-Kauf.

FIFA Ultimate Team, das ist der Spielmodus in FIFA 20, in dem Millionen von Gamern auf der Welt versuchen, ein Traumteam aufzubauen und mit diesem einen Sieg nach dem anderen zu holen. Eine wichtige Rolle dabei spielen die Icons, Fußball-Legenden, die Euer persönliches Ultimate Team verstärken.

Doch Icons haben natürlich auch Ihren Preis. Welche sind sinnvoll, welche haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, welche sind einfach nur zu teuer? Fragen über Fragen.

Damit Ihr bei der Auswahl nicht den Durchblick verliert, präsentiert Euch nun Mohammed "Mo Auba" Harkous exklusiv die besten Tipps zum Thema ICONS in FIFA Ultimate Team.

Mo Auba gehört zur Gaming-Elite des Landes, sein Trophäenschrank ist gut gefüllt. Im September 2019 krönte er sich zum Weltmeister in FIFA 19, Deutscher FIFA-Meister wurde er bereits fünfmal. Nach seinem Engagement in der eSports-Abteilung von wechselte er zur aktuellen Saison zum FOKUS CLAN.

Die Tipps des Weltmeisters umfassen die Kategorie "Wie baue ich mein Team am besten auf?", auf echte Preiskracher (Die besten Icons in FUT weniger oder rund 600.000 Coins) und die besten Icons unabhängig vom Budget.

Für tausende Spieler ist es natürlich die Frage aller Fragen: Wie baut man am besten eine Mannschaft in FIFA Ultimate Team auf? Was ist wichtig, auf was muss bei welcher Position geachtet werden?

Hier liefert Euch FIFA-19-Weltmeister Mo Auba exklusiv die Antworten und verrät seine zentralen Tipps und Tricks beim Aufbau eines Teams in FIFA Ultimate Team:

Am wichtigsten sind die Positionen ZM und ST , also das zentrale Mittelfeld und die Spieler im Angriff. Dort sollte man immer top besetzt sein.

, also das zentrale Mittelfeld und die Spieler im Angriff. Dort sollte man immer top besetzt sein. Generell dreht sich bei so gut wie allen Positionen alles ums Tempo der Spieler. Denn Faktoren wie Pace (Geschwindigkeit) und Stärke können als Spieler nicht selbst bestimmt werden. Schlechtere Werte im Passspiel oder beim Schuss können vom Gamer beeinflusst werden.

der Spieler. Denn Faktoren wie Pace (Geschwindigkeit) und Stärke können als Spieler nicht selbst bestimmt werden. Schlechtere Werte im Passspiel oder beim Schuss können vom Gamer beeinflusst werden. Der Kauf von Icons lohnt sich auf jeden Fall, allein aufgrund der Linkbarkeit. Denn die Icon-Cards haben mit ihren Nebenpositionen automatisch immer die beste Chemie.

auf jeden Fall, allein aufgrund der Linkbarkeit. Denn die Icon-Cards haben mit ihren Nebenpositionen automatisch immer die beste Chemie. Auf den Außenverteidigerpositionen gibt es keine Icons, die man unbedingt holen sollte. Wenn man hierfür Coins ausgibt, wäre das mehr oder weniger verschenkt.

gibt es keine Icons, die man unbedingt holen sollte. Wenn man hierfür Coins ausgibt, wäre das mehr oder weniger verschenkt. Nicht alle Icons sind sinnvoll . Es gibt welche, die aufgrund ihres Namens oder Aussehens überteuert und damit überbewertet sind. Dazu zählen der 89er Ronaldinho sowie die 94er und 96er-Version von Zidane sowie alle Karten von Kaka, Drogba, Roberto Carlos und Socrates.

. Es gibt welche, die aufgrund ihres Namens oder Aussehens überteuert und damit überbewertet sind. Dazu zählen der 89er Ronaldinho sowie die 94er und 96er-Version von Zidane sowie alle Karten von Kaka, Drogba, Roberto Carlos und Socrates. Auf der Zehnerposition sollte am besten ein Spieler spielen, der einen Pace -Wert von mindestens 85 hat. Zudem sollte er sehr beweglich sein und 4-Sterne, besser 5-Sterne in der Kategorie "Schwacher Fuß" haben.

sollte am besten ein Spieler spielen, der einen -Wert von mindestens hat. Zudem sollte er sehr beweglich sein und 4-Sterne, besser 5-Sterne in der Kategorie "Schwacher Fuß" haben. Der beste Zehner ist für mich Neymar . Dort ist er für mich auch besser als Lionel Messi . Vor allem aufgrund seines schwachen Fußes, dort hat Neymar 5-Sterne, Messi nur 4-Sterne. Zudem ist Messi sehr berechenbar, weil alles über seinen linken Fuß geht.

ist für mich . Dort ist er für mich auch . Vor allem aufgrund seines schwachen Fußes, dort hat Neymar 5-Sterne, Messi nur 4-Sterne. Zudem ist Messi sehr berechenbar, weil alles über seinen linken Fuß geht. Für einen Stürmer ist die Kombination aus Pace, Schuss und Dribbling am Wichtigsten. In diesen Kategorien sollten möglichst hohe Werte stehen.

ist die am Wichtigsten. In diesen Kategorien sollten möglichst hohe Werte stehen. Zehner und Stürmer sind für mich immer austauschbar, weil sie ähnliche Fähigkeiten haben müssen. Allerdings ist die Beweglichkeit auf der Zehnerposition noch wichtiger, weil die Räume noch enger sind.

Icons sind in FUT 20 eine kostspielige Angelegenheit. Wenn man sich schon entscheidet, sich auf bestimmten Positionen mit den Legenden-Karten zu verstärken, wollen die Coins natürlich gut investiert sein.

Damit Ihr nicht in die Kostenfalle tappt und falsche, überteuerte Icons kauft, bekommt Ihr nun exklusiv die besten Tipps von Mo Auba, FIFA-19-Weltmeister, aufgeschlüsselt nach Positionen. Zusätzlich ist der GES-Wert der jeweiligen Icons-Card angegeben. Die Kosten der jeweiligen Icons beziehen sich auf die Preise auf der Playstation 4.

FUT 20 Icons: Torwart

An einem führt kein Weg vorbei: Edwin van der Sar (89). Keiner weiß genau warum, aber er kommt einfach an Bälle ran, die andere Keeper – so gut sie auch von der Bewertung her sein mögen – nicht bekommen.

ICON GES KOSTEN EDWIN VAN DER SAR 89 565.000

FUT 20 Icons: Innenverteidiger

Generell gilt: Alle Spieler, die einen Pace-Wert von unter 75 oder 80 haben, sollten aussortiert werden und kommen für diese Position nicht infrage. Hier empfehle ich Raphael Varane. Trotz vieler Icons ist der Innenverteidiger mit einem GES-Wert von 85 besser.

Wenn man aber dennoch ein Icon auf dieser Position will, sollte man sich auf folgende fokussieren.

Rio Ferdinand (88): Das ist unter den Icons auf jeden Fall die beste Wahl unter 600.000 Coins, weil er sehr schnell und unfassbar stark in den Zweikämpfen ist.

Fabio Cannavaro (87): Ebenfalls eine sehr gute Wahl, weil sehr beweglich und effektiv, trotz seiner Größe.

Weitere Alternativen sind Carlos Alberto (87) und Sol Campbell (89).

ICON GES KOSTEN RIO FERDIAND 88 539.000 FABIO CANNAVARO 87 489.000 CARLOS ALBERTO 87 615.000 SOL CAMPBELL 89 548.000

FUT 20 Icons: Zentrale Mittelfeldspieler

Wie bereits erwähnt, ist die ZM-Position elementar für ein gutes Team. Setzt man auf Icons im Mittelfeld, sind folgende drei die beste Wahl für unter 600.000 Coins.

ICON GES KOSTEN MICHAEL ESSIEN 85 492.000 CLAUDE MAKELELE 90 498.000 EMMANUEL PETIT 88 495.000

FUT 20 Icons: Zehner

ICON GES KOSTEN DENNIS BERGKAMP 92 475.000 GIANFRANCO ZOLA 85 467.000 RAUL 92 624.000

FUT 20 Icons: Stürmer

ICON GES KOSTEN HERNAN CRESPO 90 495.000 HUGO SANCHEZ 92 570.000 MICHAEL OWEN 91 320.000

FUT 20 Icons: Linksaußen

ICON GES KOSTEN PAVEL NEDVED 89 345.000 THIERRY HENRY 90 590.000 MARC OVERMARS 88 212.000

FUT 20 Icons: Rechtsaußen

ICON GES KOSTEN GEORGE BEST 88 580.000 LUIS FIGO 90 445.000 JAY-JAY OKOCHA 85 160.000

Natürlich kann man noch viel mehr Coins investieren und sich Icons seiner Wahl sichern. Nach den besten Icon-Tipps für um die 600.000 Coins, kommen wieder präsentiert von Weltmeister Mo Auba nun die Icons, bei denen man zuschlagen sollte, wenn man freies Budget zur Verfügung hat.

FUT 20, Icons: Innenverteidiger

ICON GES KOSTEN RIO FERDINAND 90 930.000 LAURENT BLANC 91 800.000 MARCEL DESAILLY 91 705.000

FUT 20, Icons: Zentrale Mittelfeldspieler

ICON GES KOSTEN RUUD GULLIT 90 4.879.000 PATRICK VIEIRA 91 2.105.000 ZINEDINE ZIDANE 91 1.590.000

FUT 20, Icons: Preisleistuns-Tipps fürs Mittelfeld

ICON GES KOSTEN LAURENT BLANC 85 699.000 PATRICK VIERIA 86 940.000 MICHAEL ESSIEN 90 945.000

FUT 20, Icons: Zehner

Für die Zehnerposition gibt es natürlich eine Menge an Icons, die in Frage kommen. Doch der Tipp von Mo Auba lautet hier Eusebio: "Die portugiesische Fußballlegende ist in FIFA Ultimate Team der perfekter Zehner und Stürmer - er ist im Spiel sogar besser als der brasilianische Ronaldo."

ICON GES KOSTEN EUSEBIO 89 4.460.000 RONALDO NAZARIO 94 6.850.000 JOHAN CRUYFF 91 3.043.000

FUT 20, Icons: Die besten Linksaußen

Für Mo Auba gibt es hier nur eine Wahl: Ronaldinho (94). "Der Brasilianer garantiert auf seiner Position jede Menge Spielspaß und weißt super Werte auf."

FUT 20, Icons: Die besten Rechtsaußen

Auf Rechtsaußen sind für FIFA-19-Weltmeister Mo Auba vor allem Garrincha und George Best die besten Icons. "Alternativ kann man hier auch die 90er-GES-Karte von George Best nehmen. Sie hat ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis."

ICON GES KOSTEN GARRINCHA 92 875.000 GEORGE BEST 93 1.698.000 GARRINCHA 90 675.000

FUT 20, Icons: Das sind die Tipps in puncto Preis/Leistung im Sturm