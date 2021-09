FIFA 22 Talente: Die besten jungen Spieler mit großem Potenzial

Fast jeder FIFA-Spieler ist im Karrieremodus auf die besten Talente aus. Goal zeigt Euch, wer in diesem Jahr zu den besten Talenten bei FIFA gehört.

Jedes Jahr aufs Neue hat man bei FIFA im Karrieremodus die Qual der Wahl, wenn es um talentierte Youngster geht. Vor allem die Vereinswahl ist zu Beginn entscheidend, ob man sich vergleichsweise schwächere Spieler mit hohem Potenzial oder bereits junge Weltstars wie Erling Haaland und Co. leisten kann. Wie zu erwarten, sind Spieler wie Kylian Mbappe und Haaland ganz vorne mit dabei, wenn es um das höchste Potenzial geht.

Allerdings ist dort das Wachstum aufgrund der bereits hohen Gesamtstärke nicht so hoch wie bei manch anderen Talenten. Talente, von denen Ihr vielleicht noch nie gehört habt. Goal zeigt Euch in diesem Artikel, welche Spieler das höchste Potenzial mitbringen und welche Talente das größte Wachstum mitbringen. Außerdem erfahrt Ihr, welches die besten Akteure unter 21 Jahren sind.

FIFA 22: Haaland, Mbappé und Co. - die Spieler mit dem höchsten Potenzial

In dieser Liste hat fast jeder Spieler mindestens ein Potenzial von 90. Für alle unerfahrenen FIFA-Zocker: Die maximale Gesamtstärke, die ein Spieler erreichen kann, liegt bei 99. In der 20 Spieler umfassenden Liste sind sogar drei Akteure aus der Bundesliga dabei. Zwar sind hier bereits einige Spieler dabei, die ein hohes Gesamtrating mitbringen. Allerdings gibt es auch Akteure wie Florian Wirtz oder Pedri, die in ihrer Karriere ein enormes Wachstum mitbringen.

Der FC Barcelona stellt in dieser Liste mit drei Akteuren die meisten Spieler. Danach kommen Manchester City, PSG und Juventus Turin/Piemonte Calcio mit jeweils zwei Spielern.

Platzierung Name Alter Position Gesamtstärke Potenzial Verein 1. Kylian Mbappe 22 ST 91 95 Paris Saint-Germain 2. Erling Haaland 21 ST 88 93 Borussia Dortmund 3. Gianluigi Donnarumma 22 TW 89 93 Paris Saint-Germain 4. Trent Alexander-Arnold 22 RV 87 92 FC Liverpool 5. Phil Foden 21 ZOM 84 92 Manchester City 6. Kai Havertz 22 ZOM 84 92 FC Chelsea 7. Frenkie de Jong 24 ZM 87 92 FC Barcelona 8. Pedri 18 ZM 81 92 FC Barcelona 9. Federico Chiesa 23 RF 83 91 Juventus Turin/Piemonte Calcio 10. Joao Felix 21 MS 83 91 Atletico Madrid 11. Ruben Dias 24 IV 87 91 Manchester City 12. Jadon Sancho 21 RM 87 91 Manchester United 13. Ryan Gravenberch 19 ZM 78 90 Ajax Amsterdam 14. Ansu Fati 18 LF 76 90 FC Barcelona 15. Dayot Upamecano 22 IV 87 90 FC Bayern München 16. Vinicius Jr. 21 LF 80 90 Real Madrid 17. Theo Hernandez 23 LV 84 90 AC Milan 18. Ferran Torres 21 RF 82 90 Manchester City 19. Matthijs de Ligt 22 IV 85 90 Juventus Turin/Piemonte Calcio 20. Florian Wirtz 18 ZOM 78 89 Bayer 04 Leverkusen

Keine Gesamtstärke über 60: Die Spieler mit dem größten Wachstum in FIFA 22

Interessanterweise sind in dieser Liste zviele Torhüter vertreten. Insgesamt dreimal steht ein Schlussmann in dieser Aufzählung. Am interessantesten ist wohl der talentierte Stürmer Antwoine Hackford. Selbst mit einem unterklassigen Verein könnte man sich den Youngster wohl leisten und anschließend (mit dynamischem Potenzial) zu einem der besten Stürmer der Welt entwickeln.

Platzierung Name Alter Position Gesamtstärke Potenzial Verein 1. Chris Brady 17 TW 51 77 (+26) Chicago Fire 2. Alfie Devine 17 ZM 57 82 (+25) Tottenham Hotspur 3. Kacper Urbanski 16 ZOM 54 79 (+25) FC Bologna 4. Fred Emmings 17 TW 48 73 (+25) Minnesota United 5. Aidan Denholm 17 RF 52 77 (+25) Heart of Midlothian 6. Osvaldo Cisneros 17 ZOM 49 74 (+25) Sporting KC 7. Antwoine Hackford 17 ST 59 84 (+25) Sheffield United 8. Ben Chrisene 17 LV 53 78 (+25) Aston Villa 9. Berat Kalkan 18 LM 56 80 (+24) Kasimpasa 10. Kristoffer Paulsen 17 IV 50 74 (+24) Viking FK 11. Rav van den Berg 17 IV 59 83 (+24) PEC Zwolle 12. Matteo Campagna 17 IV 49 73 (+24) Vancouver Whitecaps 13. Ryan O'Kane 18 RF 51 75 (+24) Dundalk 14. Jean-Aniel Assi 17 ST 52 75 (+23) CF Montreal 15. Syver Aas 17 ZM 52 75 (+23) Odds Ballklubb 16. Johan Guadagno 18 TW 53 76 (+23) FC Kopenhagen 17. Oskar Sivertse 17 ST 51 74 (+23) Kristiansund BK 18. Nikolas Muci 18 ST 53 76 (+23) FC Lugano 19. Orlando Herrera 18 IV 53 76 (+23) Bolivar 20. Aidomo Emakhu 17 ST 49 72 (+23) Shamrock Rovers

Die besten Teenager in FIFA 22

In jedem Jahr kommen mehr Talente dazu. Das sind die 15 talentiertesten Teenager im Alter von 16 bis 19 Jahren: