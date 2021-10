FIFA 22, Ratings: Die besten zentralen Mittelfeldspieler (ZDM, ZM, ZOM) mit dem größten Potenzial

Welche zentralen Mittelfeldspieler sind in FIFA 22 die besten und haben das größte Potenzial? Die Übersicht.

Welche zentralen Mittelfeldspieler sind bei FIFA 22 die Besten auf ihrer Position? Und welche Spieler haben das größte Potenzial? Die Antworten gibt es hier.

Neben FUT oder Pro Clubs gehört der Karrieremodus auch in FIFA 22 wohl wieder zu den beliebtesten Modi. Der Spieler kann dabei selbst Trainer und Manager spielen und seinen Verein mit Transfers und anderen strategischen Entscheidungen an die Spitze führen.

Eine wichtige Grundlage dafür ist, zu wissen, welche Spieler sich besonders gut entwickeln werden. Wir schauen nun auf die zentralen Mittelfeldspieler, also ZDM, ZM und ZOM. Welche Spieler sind jetzt die besten? Und welche können es werden?

Die Ratings bei FIFA 22: Welche zentralen Mittelfeldspieler sind die besten? Goal hat die Antworten.

FIFA 22, Ratings: Die besten defensiven Mittelfeldspieler (ZDM) mit dem größten Potenzial

Name Verein Nationalität Rating Potenzial maximales Wachstum Joshua Kimmich FC Bayern München Deutschland 89 90 +1 Rodri Manchester City Spanien 86 89 +3 Fabinho FC Liverpool Brasilien 86 88 +2 Wilfred Ndidi Leicester City Nigeria 85 88 +3 Franck Kessie AC Mailand Elfenbeinküste 84 86 +2 Pierre-Emile Höjbjerg Tottenham Hotspuir Dänemark 83 86 +3 Palhinha Sporting Lissabon Portugal 82 87 +5 Manuel Locatelli Piemonte Calcio (Juventus) Italien 82 87 +5 Declan Rice West Ham United England 82 87 +5 Jordan Veretout Roma FC (AS Rom) Frankreich 82 83 +1 Tomas Soucek West Ham United Tschechien 82 85 +3 Kalvin Phillips Leeds United England 81 85 +4 Leandro Paredes Paris Saint-Germain Argentinien 81 83 +2 Maximilian Arnold VfL Wolfsburg Deutschland 81 82 +1 Konrad Laimer RB Leipzig Österreich 81 85 +4

Es werden nur Spieler berücksichtig, die mindestens einen Ratingpunkt aufsteigen können.

FIFA 22, Ratings: Die defensiven Mittelfeldspieler (ZDM) mit dem größten Wachstumspotenzial

Name Verein Nationalität Rating Potenzial maximales Wachstum Romeo Lavia Manchester City Belgien 62 85 +23 Abbas Al Hassan Al Fateh Saudi-Arabien 52 75 +23 Mathias Emilsen Valerenga Oslo Norwegen 51 73 +22 Iwo Kaczmarski Rakow Czestochowa Polen 58 79 +21 Habib Diarra Racing Straßburg Frankreich 56 77 +21 Jakub Orpik Jagiellonia Białystok Polen 53 74 +21 Jeremy Batioja SD Aucas Ecuador 54 74 +20 Allan Rodriguez Chicago Fire USA 50 70 +20 Giannis Tsoutsouki APOEL Nikosia Zypern 53 73 +20 Nicolas Popescu Farul Constanta Rumänien 53 73 +20 Eugenio Pizzuto OSC Lille Mexiko 60 80 +20

FIFA 22, Ratings: Die besten zentralen Mittelfeldspieler (ZM) mit dem größten Potenzial

Name Verein Nationalität Rating Potenzial maximales Wachstum Leon Goretzka FC Bayern München Deutschland 87 88 +1 Frenkie de Jong FC Barcelona Niederlande 87 92 +5 Marcos Llorente Atletico Madrid Spanien 86 89 +3 Sergej Milinkovic-Savic Lazio Rom Serbien 85 87 +2 Nicolo Barella Inter Mailand Italien 84 89 +5 Youri Tielemans Leicester City Belgien 84 87 +3 Marcel Sabitzer FC Bayern München Österreich 84 85 +1 Mikel Merino Real Sociedad Spanien 83 87 +4 Federico Valverde Real Madrid Uruguay 83 89 +6 Mateo Kovacic FC Chelsea Kroatien 83 84 +1 Arthur Piemonte Calcio (Juventus) Brasilien 83 85 +2 Rodrigo de Paul Atletico Madrid Argentinien 82 83 +1 Florian Neuhaus Borussia Mönchengladbach Deutschland 82 87 +5 Fabian SSC Neapel Spanien 82 86 +4 Ruben Neves Wolverhampton Wanderers Portugal 82 87 +5

FIFA 22, Ratings: Die zentralen Mittelfeldspieler (ZM) mit dem größten Wachstumspotenzial

Name Verein Nationalität Rating Potenzial maximales Wachstum Alfie Devine Tottenham Hotspur England 57 82 +25 Noah Rupp FC Luzern Schweiz 52 75 +23 Javier Casas Jr. Chicago Fire USA 50 73 +23 Syver Aas Odds BK Norwegen 52 75 +23 Charlie Patino FC Arsenal England 62 85 +23 Alex Robertson Ross County England 58 81 +23 Nathan-Dylan Sabila CF Montreal Kanada 47 69 +22 Adam Wikman IK Sirius Schweden 51 73 +22 Harry Jewitt-White FC Portsmouth Wales 50 72 +22 Niklas Jensen Wassberg Brann Bergen Norwegen 54 76 +22 Antoni Kozubal Lech Posen Polen 54 75 +21

FIFA 22, Ratings: Die besten offensiven Mittelfeldspieler (ZOM) mit dem größten Potenzial

Name Verein Nationalität Rating Potenzial maximales Wachstum Bruno Fernandes Manchester United Portugal 88 89 +1 Bernardo Silva Manchester City Portugal 86 87 +1 Phil Foden Manchester City England 84 92 +8 Kai Havertz FC Chelsea Deutschland 84 92 +8 Mason Mount FC Chelsea England 83 89 +6 Dani Olmo RB Leipzig Spanien 82 87 +5 Hakan Calhanoglu Inter Mailand Türkei 82 83 +1 Tanguy Ndombele Tottenham Hotspur Frankreich 82 87 +5 James Maddison Leicester City England 82 85 +3 Martin Ödegaard FC Arsenal Norwegen 82 88 +6 Lorenzo Pellegrini Roma FC (AS Rom) Italien 81 86 +5 Christopher Nkunku RB Leipzig Frankreich 81 86 +5 Julian Brandt Borussia Dortmund Deutschland 81 85 +4 Nikola Vlasic West Ham United Kroatien 80 86 +6 Dele Alli Tottenham Hotspur England 80 82 +2

FIFA 22, Ratings: Die offensiven Mittelfeldspieler (ZOM) mit dem größten Wachstumspotenzial

Name Verein Nationalität Rating Potenzial maximales Wachstum Pierre Dwomoh Royal Antwerpen Belgien 60 85 +25 Kacper Urbanski FC Bologna Polen 54 79 +25 Osvaldo Cisneros Sporting Kansas City USA 49 74 +25 Kelly N'Mai Salford City England 52 75 +23 Hannibal Mejbri Manchester United Tunesien 62 84 +22 Takuhiro Nakai Real Madrid Japan 61 83 +22 Izzet Celik Adana Demirspor Türkei 54 76 +22 Rafiq Khaleel Crawley Town Marokko 51 73 +22 Andrew Moran Brighton and Hove Albion Irland 58 79 +21 Ryan Duncan FC Aberdeen Schottland 52 73 +21 Carney Chukwuemeka Aston Villa England 63 84 +21

