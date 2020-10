FIFA 21: Standard Edition, Ultimate Edition oder Champions Edition - welche ist die beste?

EA Sports veröffentlicht seit einigen Jahren drei verschiedene Versionen von FIFA 21, doch worin liegt dort eigentlich der Unterschied?

FIFA 21 steht in den Startlöchern, die Gamer warten gespannt auf den Release der neusten Fußballsimulation von EA Sports. Die Kanadier bringen, wie auch schon im letzten Jahr, drei verschiedene Versionen von FIFA 21 raus.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche verschiedenen Varianten es von FIFA 21 und welche sich für welchen Zocker lohnen wird. Hier haben wir einen Link zu einem Artikel mit den 100 besten Spielern im Spiel.

FIFA 21: Standard Edition, Champions Edition, Ultimate Edition – alle Infos

FIFA ist seit Jahrzehnten eines der erfolgreichsten Spiele der Welt, es ist also kein Wunder, dass es das Spiel in den verschiedensten Varianten zu erwerben gibt. Ihr könnt die Standard-, Champions- oder Ultimate Edition erwerben. Bei allen drei Versionen ist das Spiel und das Gameplay an sich gleich. Mit der Champions- oder Ultimate Edition erhaltet Ihr ausschließlich Vorteile für die Modi FIFA Ultimate Team und Karrieremodus. Im Folgenden haben wir Euch eine Übersicht erstellt, die die Vorteile der jeweiligen Edition aufzählt.

FIFA 21: Standard Edition, Champions Edition, Ultimate Edition – die Details

Standard Edition:

Release : 9. Oktober 2020

: 9. Oktober 2020 Preis : ca. 65 Euro

: ca. 65 Euro FUT-Boni: Bis zu 3 seltene Gold-Packs, zwei Leihspieler, spezielle Trikots und Stadion-Erweiterungen

Champions Edition

Release : 6. Oktober 2020

: 6. Oktober 2020 Preis : ca. 85 Euro

: ca. 85 Euro FUT-Boni : Bis zu 12 seltene Gold-Packs, zwei Leihspieler, spezielle Trikots und Stadion-Erweiterungen.

: Bis zu 12 seltene Gold-Packs, zwei Leihspieler, spezielle Trikots und Stadion-Erweiterungen. Karrieremodus-Boni: Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend mit Weltklasse-Potenzial

Ultimate Edition

Release : 6. Oktober 2020

: 6. Oktober 2020 Preis : ca. 95 Euro

: ca. 95 Euro FUT-Boni: Bis zu 24 seltene Gold-Packs, zwei Leihspieler, spezielle Trikots und Stadion-Erweiterungen.

Bis zu 24 seltene Gold-Packs, zwei Leihspieler, spezielle Trikots und Stadion-Erweiterungen. Karrieremodus-Boni: Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend mit Weltklasse-Potenzial

Mehr Teams

Quelle: EA Sports

FIFA 21: Standard Edition– welche Version ist die Beste?

Das kommt ganz darauf an, wie oft Ihr das Spiel spielt und welche Modi Ihr bevorzugt. Wer höchstens ein paar Stunden im Monat gegen seine Kumpels zockt, dem wird die Standard Edition vollkommen ausreichen, denn auf die Boni, die die anderen Versionen mit sich bringen, könnt Ihr getrost verzichten. Da Ihr wahrscheinlich eh kein FUT-Zocker seid, braucht Ihr keine extra Packs, zudem könnt Ihr mit dieser billigsten Version auch Geld sparen.

FIFA 21: Champions Edition – welche Version ist die Beste?

Die Champions Edition ist für fortgeschrittene Gamer gedacht. In Euer Profil passt, dass Ihr mehrmals in der Woche vor der Konsole oder vor dem PC sitzt und Eure Lieblingsteams virtuell spielt. Ihr habt zudem auch Spaß am neuen Karrieremodus und seid keine Noobs in Ultimate Team, weshalb Ihr den kommenden Star in der Karriere und die zusätzlichen Goldpacks in FUT gut gebrauchen könnt. Zudem möchtet Ihr das Spiel früher haben als Eure Freunde – die Champions Edition ist dann genau Euer Ding.

FIFA 21: Ultimate Edition – welche Version ist die Beste?

Die teuerste Variante von FIFA 21 ist die Ultimate Edition. Wer den Großteil seiner Freizeit dem Gaming widmet, der sollte sich die Ultimate Edition gönnen. Ihr nehmt jede Woche an der Weekend League teil und benötigt deshalb auch die Boni der Ultimate Edition – nämlich die 24 Gold-Packs und die kostenlosen Leihspieler. Ihr werdet es auch nicht erwarten können, das Spiel in Eure Hände zu bekommen, deshalb kommt es Euch gelegen, dass diese Variante früher erscheint als die Standardversion.

