FIFA 21: EA Sports verliert Lizenzen für Italien und Portugal

Schlechte Nachrichten für alle FIFA-Fans: Hersteller EA Sports hat die Lizenzen für die Nationalmannschaften Portugals und Italiens verloren.

Die Nationalmannschaften Portugals und Italiens werden in der Fußballsimulation FIFA 21 nicht mit originalen Trikots spielbar sein. Wie EA Sports bekanntgab, hat der kanadische Spielehersteller die Lizenzen für die beiden Weltklasse-Teams verloren.

Bereits im vergangenen Jahr hatte EA die Lizenzen des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin eingebüßt . Die Alte Dame war in FIFA 20 nur noch als Piemonte Calcio gelistet , weil Konkurrent Konami sich die Namens- und Trikotrechte an den Bianconeri gänzlich gesichert hatte.

FIFA 21: heißt Roma FC

Für die kommende Version, die am 9. Oktober auf den Markt kommt, musste EA weitere Rückschläge hinnehmen: So wird auch die AS Rom künftig nicht mehr unter ihrem echten Namen antreten.

Mehr Teams

Die Giallorossi heißen bei FIFA 21 Roma FC.