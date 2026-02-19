Am heutigen Donnerstag, den 19. Februar, kommt es in der Europa League zum Duell zwischen Fenerbahce SK und Nottingham Forest. Anstoß im Ülker in Istanbul ist um 18.45 Uhr. Sandro Schärer aus der Schweiz wird die Partie als Schiedsrichter begleiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Fenerbahce vs. Nottingham Forest heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt Fener in der Europa League?

Ihr seht die Partie zwischen Fenerbahce und Nottingham Forest heute live und exklusiv bei RTL+.

Um 18.10 Uhr startet der Livestream mit den Vorberichten. Michael Born kommentiert die Partie für Euch.

Außerdem ist die Begegnung in der Europa-League-Konferenz von RTL+ zu sehen. Hier übernimmt Cornelius Küpper am Mikrofon.

Um die Partie live bei RTL+ sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Fenerbahce gegen Nottingham Forest

Fenerbahce vs. Nottingham Forest: Aufstellungen

News über Fenerbahce

Fenerbahce hat aus den vergangenen zehn Partien lediglich eins verloren. Am 7. Spieltag der Ligaphase der Europa League unterlag Fener mit 0:1 gegen Aston Villa. Am vergangenen Samstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco mit 3:2 gegen Trabzonspor durch. Talisca, Aktürkoglu und Asensio erzielten die Tore.

News über Nottingham Forest

Nottingham Forest wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. Am vergangenen Wochenende reichte es nur zu einem 0:0-unentschieden gegen den Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers. Forest selbst liegt auf Rang 17 der Premier League, nur drei Punkte vor einem Abstiegsrang.

Im Kader von Nottignham befinden sich mit Stefan Ortega, Luca Netz und Eric da Silva Moreira drei deutsche Akteure.

Form

Bilanz direkte Duelle

Fenerbahce vs. Nottingham Forest: Die Tabellen

