Fenerbahçe: Türkei-Juwel Arda Güler weckt offenbar das Interesse des FC Barcelona

Der FC Barcelona will offenbar seine Offensiv-Reihe mit einem Talent aus der Türkei verstärken.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona zeigt offenbar Interesse an Arda Güler, Offensivtalent von Fenerbahçe. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung Relevo hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Güler gehört zu den aufstrebendsten Talenten Europas und wurde vor kurzem mit einem Platz in der NGXN Nine ausgezeichnet. Aufgrund seines engen Dribblings und seinem starkem linken Fuß wird der 18-Jährige in der Heimat schon als "türkischer Messi" bezeichnet.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht zu Folge müssten die Katalanen 20 Millionen Euro an den Bosporus überweisen, um sich die Dienste des Juwels zu sichern. Doch auch Paris Saint-Germain zeigt Interesse am Youngster und soll im Januar schon ein Angebot abgegeben haben. Gülers Vertrag bei Fenerbahçe läuft noch bis 2025.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Güler kommt in dieser Saison schon auf 23 Pflichtspiele, erzielte vier Tore und legte drei weitere auf. Zudem absolvierte der 18-Jährige schon zwei Partien für die türkische Nationalmannschaft.