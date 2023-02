Paris Saint-Germain wollte im Wintertransferfenster wohl Arda Güler holen. Der 17-Jährige muss aber bei Fenerbahce Istanbul bleiben.

WAS IST PASSIERT? Fenerbahçe Istanbul hat im Wintertransferfenster ein Angebot von Paris Saint-Germain für das 17 Jahre alte Supertalent Arda Güler abgelehnt. Das berichtet Foot Mercato.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der sportliche Berater des Tabellenführers der Ligue 1, Luís Campos, wollte Güler laut des Berichts unbedingt verpflichten. Er hätte sich bereits im Sommer mit der Familie des türkischen Nationalspielers getroffen. Fenerbahçe schob dem Ansinnen von PSG aber wohl einen Riegel vor.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der in der Fenerbahçe-Jugend ausgebildete Güler schaffte bereits in der Saison 2021/22 den Sprung zu den Profis. In 14 Spielen erzielte er drei Tore und gab zudem fünf Vorlagen. In dieser Saison traf Güler wettbewerbsübergreifend in 17 Spielen dreimal. Im Dezember 2022 debütierte der offensive Mittelfeldspieler in der türkischen Nationalmannschaft.

Sein Vertrag bei Fenerbahçe läuft noch bis 2025. Vor einigen Wochen war er auch bei Bundesligist Borussia Dortmund als Neuzugang im Gespräch.