Fenerbahce vs. Slavia Prag live: Die Conference League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Donnerstag stehen in der Conference League die Hinspiele der Zwischenrunde auf dem Programm. Hierbei geht heute um 18.45 Uhr unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen Fenerbahce und Slavia Prag über die Bühne. Während die Hausherren in der türkischen Süper Lig um eine neuerliche Europapokal-Teilnahme kämpfen, befinden sich die Gäste in der tschechischen Liga mitten im Titelrennen.

Fenerbahce beendete die Gruppe D der Europa League hinter Eintracht Frankfurt und Olympiakos Piräus auf dem dritten Platz und stieg damit in die Conference League ab.

Slavia Prag schloss hingegen die Gruppe E der Conference League hinter Feyenoord Rotterdam und vor Union Berlin auf dem zweiten Platz ab. Die Mannschaft von Jindrich Trpisovsky erreichte gegen die Eisernen einen Heimsieg und ein Auswärtsremis. Hingegen nahmen die Tschechen gegen die Niederländer lediglich einen Punkt mit.

Im Hinspiel der Zwischenrunde in der Conference League trifft Fenerbahce heute um 18.45 Uhr zuhause auf Slavia Prag. GOAL informiert Euch zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Fenerbahce vs. Slavia Prag heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Fenerbahce vs. Slavia Prag Datum: Donnerstag, 17. Februar 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr Stadion: Sukru Saracoglu Stadion (Istanbul)

Fenerbahce gegen Slavia Prag heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Conference League

Dank Senderechten an der Europa League und der Conference League zeigt Euch RTL Deutschland in jeder Europapokal-Woche mehrere Partien. Hiervon läuft eine im Free-TV und genauer gesagt entweder auf RTL oder auf NITRO. Aber wie steht es rund um die Übertragung von Fenerbahce vs. Slavia Prag?

Fenerbahce vs. Slavia Prag heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

RTL zeigt Euch heute um 21.00 Uhr das Heimspiel von RB Leipzig in der Europa League gegen Real Sociedad. Somit könnt Ihr Euch das Kräftemessen Fenerbahce – Slavia Prag ausschließlich bei RTL+ anschauen. Dabei handelt es sich um das Streamingportal von RTL Deutschland, das bis Anfang November noch TVNOW hieß.

Fenerbahce vs. Slavia Prag heute live im TV bei RTL+

Dort zählt die Übertragung der Partie Fenerbahce – Slavia Prag zu den Premium-Inhalten. Das bedeutet, dass Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo benötigt. Dafür müsst Ihr pro Monat respektive 4,99 Euro oder 7,99 Euro bezahlen. Beim zweitgenannten Paket profitiert Ihr von der Tatsache, dass Ihr es auf zwei Geräten gleichzeitig nützen könnt. Obendrein seht Ihr ausschließlich die Werbespots innerhalb der Sender. Hier findet Ihr zahlreiche Infos zu den Abos bei RTL+.

Als Kunden des Streaming-Portals könnt Ihr Euch mehrere Europapokal-Spiele ansehen. Darunter befinden sich die Spiele der deutschen Teams in der Europa League. Vor dem Heimspiel von RB Leipzig gegen Real Sociedad um 21.00 Uhr empfängt Borussia Dortmund um 18.45 Uhr die Glasgow Rangers. Ihr könnt Euch die letztgenannte Begegnung gemeinsam mit Fenerbahce – Slavia Prag, Barcelona – Napoli und PSV Eindhoven – Maccabi Tel Aviv ebenso in der Konferenz ansehen.

Dasselbe gilt ab 21.00 Uhr für die Begegnung der Sachsen sowie für die Duelle Porto vs. Lazio Rom, Sevilla vs. Dinamo Zagreb und Atalanta vs. Olympiakos Piräus. Auch für alle genannten Matches ohne deutsche Beteiligung gilt, dass Ihr sie genauso gut in voller Länge mitverfolgen könnt. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung von Fenerbahce vs. Slavia Prag auf:

Übertragungsbeginn: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Sender: RTL+

Fenerbahce – Slavia Prag heute bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Der Vertragsabschluss mit RTL+ (ehemals TVNOW) erfolgt im Handumdrehen. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Schritt. Besitzer von Smart-TVs müssen ausschließlich die kostenlose App installieren. Andernfalls gilt es, Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC zu vernetzen.

Fenerbahce gegen Slavia Prag heute im LIVE-STREAM sehen

Das bedeutet wiederum folgerichtig, dass Euch RTL+ zusätzlich LIVE-STREAMS anbietet. Das gilt für das gesamte Programm und infolgedessen auch für die Übertragung der Begegnung Fenerbahce vs. Slavia Prag. Genauer gesagt könnt Ihr Euer Premium- oder Premium-Duo-Abo ebenso mit einem Smartphone oder Tablet verwenden.

Als Kunden des Anbieters stehen Euch überdies rund um die Uhr Live-Streams der Kanäle der RTL-Gruppe (VOX, RTL, RTL ZWEI, NITRO, etc.) zur Verfügung. Hierbei könnt Ihr Euch unter anderem die Auftritte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Motorsport ansehen.

Zu Fenerbahce vs. Slavia Prag heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem bietet Euch GOAL zur Partie Fenerbahce vs. Slavia Prag einen LIVE-TICKER an. Dabei könnt Ihr Euch auch für eine Konferenz mit anderen Europapokal-Spielen entscheiden. In jedem Fall bleibt Ihr zu allen Schlüsselmomenten im Bilde. Hierfür bekommt Ihr von uns Push-Nachrichten.

Fenerbahce gegen Slavia Prag im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Conference League heute live übertragen

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

Fenerbahce vs. Slavia Prag heute live im STREAM und TV: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Fenerbahce:

Altay - Sangare, Kim, Szalai, Kadioglu - Mert, Sosa - Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas - Valencia

Slavia setzt auf folgende Aufstellung:

Mandous - Ousou, Holes, Kacaraba - Schranz, Sevcik, Traore, Plavsic, Oscar - Olayinka, Sor