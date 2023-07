Fenerbahce Istanbul steht wohl vor den Transfers von Dominik Livakovic und Dusan Tadic

Fenerbahce Istanbul könnte seinen Kader schon bald mit zwei hochkarätigen Spielern verstärken.

WAS IST PASSIERT? Fenerbahce Istanbul steht offenbar vor der Verpflichtungen von Torhüter Dominik Livakovic und Stürmer Dusan Tadic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano erfahren haben will, ist der Deal mit Livakovic bereits in trockenen Tüchern. Der Torhüter der kroatischen Nationalmannschaft, der in der Vergangenheit unter anderem mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden war, soll für neun Millionen Euro von Dinamo Zagreb an den Bosporus wechseln.

Noch weiter als mit Livakovic ist Fenerbahce mit Tadic. Der Angreifer, der sich mit Ajax Amsterdam auf eine Vertragsauflösung einigte, weilt bereits in der türkischen Metropole und lehnte zuvor einen Zweijahresvertrag aus Saudi-Arabien ab.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Crédito: Getty