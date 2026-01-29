Der heutige (Do., 29. Januar) EL-Spieltag hält unter anderem das Duell FCSB Bukarest vs. Fenerbahce Istanbul für uns bereit. Der Anpfiff in der National Arena in Bukarest soll gegen 21 Uhr erfolgen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Fenerbahce bei FCSB Bukarest im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Europa League heute?

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Begegnung leider nicht sehen, online wird die Partie allerdings angeboten. RTL+ strahlt die Partie live und in voller Länge aus, die Vorberichte starten um 20.25 Uhr.

Aber: Für den Streamingdienst braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit FCSB Bukarest gegen Fenerbahce

Europa League - Europa League Arena Nationala

FCSB Bukarest vs. Fenerbahce: Aufstellungen

FC FCSB vs Fenerbahce Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer E. Charalampous Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Tedesco

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den FCSB Bukarest und Fenerbahce Istanbul

Für Fenerbahce steht heute nicht mehr allzu viel auf dem Spiel. Der Klub kann weder realistisch in die Top Acht vorrücken noch aus den Playoff-Rängen fallen.

Auf personeller Ebene muss Fener allerdings voraussichtlich einige Abgänge verkraften: Nach den zahlreichen Wintertransfers zieht Sebastian Szymanski in die Ligue 1 weiter, und auch Youssef En-Nesyri steht offenbar vor einem Wechsel zu Juventus Turin.

Bukarest dagegen wahrt mit einem Sieg zumindest die theoretische Chance auf ein Playoff-Ticket – dafür wäre jedoch etwas Unterstützung von der Konkurrenz nötig.

Form

Bilanz direkte Duelle

FCS Letzte 2 Spiele FB 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Fenerbahce 3 - 1 FC FCSB

FC FCSB 0 - 1 Fenerbahce 1 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

FCSB Bukarest vs. Fenerbahce: Die Tabellen

