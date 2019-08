Fenerbahce bestätigt: Vertragsloser Adil Rami im Anflug

Adil Rami steht vor einem Wechsel zu Fenerbahce. Der 33-Jährige wurde zuletzt in Marseille aus disziplinarischen Gründen entlassen.

Der französische Innenverteidiger Adil Rami steht vor einem Wechsel zu . Das verkündete der türkische Erstligist am Sonntagmittag via Twitter. Demnach soll der 33-Jährige noch am Sonntag nach Istanbul reisen und dort am Montag den Medizincheck absolvieren, ehe die finalen Details geklärt werden sollen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Erst Mitte August wurde Rami bei seinem Ex-Klub Olympique Marseille aufgrund "groben Fehlverhaltens" rausgeworfen. Laut L'Equipe soll der 36-malige französische Nationalspieler das Training des Ligue-1-Klubs geschwänzt haben, um eine Reality-TV-Show zu drehen.

Skandal-Profi Adil Rami: Schlammcatchen statt Training

Dabei soll er unter anderem Stunts performt haben und an einem Schlammcatchen teilgenommen haben. Der Rauswurf bei Marseille war nicht der erste Fehltritt, den sich Rami in den letzten Monaten erlaubt habt.

Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye’ye gelecektir.



Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/2SmOdV4dtx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2019

So soll er während seiner Beziehung mit Baywatch-Star Pamela Anderson fremdgegangen sein, woraufhin die US-Amerikanerin auf Instagram mit dem Weltmeister von 2018 abrechnete. Nun scheint Rami knapp zwei Wochen nach seiner Freistellung mit Fenerbahce einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben.