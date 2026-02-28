Der 24. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Samstag, 28. Februar, mit vier Partien fortgesetzt. Unter anderem spielen heute der 1. FC Kaiserslautern und der SC Paderborn um Punkte. Angepfiffen wird das Spiel um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

FCK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SC Paderborn live im TV und Live Stream?

Die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn gibt es heute nicht live im Free-TV zu sehen. Live und exklusiv zeigt Sky das Aufeinandertreffen kostenpflichtig im Pay-TV und im Livestream.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt die Liveübertragung mit Kommentator Toni Tomic um 13 Uhr. Wer sich die Begegnung lieber in der Konferenz mit Kiel vs. Elversberg und Bielefeld vs. Hannover 96 ansehen will, der wird auf Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga 7 HD fündig. Hier beginnt die Berichterstattung jeweils um 13 Uhr. Stefan Hempel leitet als Moderator die Konferenz.

Im Livestream könnt Ihr die Partie über Sky Go oder WOW verfolgen. Für die Nutzung der Sky-Dienste ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Paderborn

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Fritz Walter Stadion

Kaiserslautern vs. Paderborn: Aufstellungen

Kaiserslautern vs Paderborn Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Lieberknecht Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer R. Kettemann

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Kaiserslautern

Die Roten Teufel haben sich durch zwei Siege in Folge im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, den vor diesem Spieltag die SV Elversberg belegt, beträgt aber immer noch sieben Punkte. Mit einem Sieg gegen Paderborn könnte Kaiserslautern bis auf drei Punkte an den SCP heranrücken.

News über Paderborn

Paderborn hat derzeit sechs Zähler mehr auf der Habenseite als Kaiserslautern. Der Tabellenvierte liegt nur zwei Punkte hinter Platz zwei und drei Punkte hinter Tabellenführer Schalke 04. Am letzten Spieltag ließ Paderborn Hertha BSC keine Chance und gewann mit 5:2.

Form

Bilanz direkte Duelle

Kaiserslautern vs. Paderborn: Die Tabellen

