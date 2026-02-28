Der 24. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Samstag, 28. Februar, mit vier Partien fortgesetzt. Unter anderem spielen heute der 1. FC Kaiserslautern und der SC Paderborn um Punkte. Angepfiffen wird das Spiel um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.
GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung im TV und Livestream wissen müsst.
FCK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SC Paderborn live im TV und Live Stream?
|Sky WOW
|Hier live ansehen!
Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt die Liveübertragung mit Kommentator Toni Tomic um 13 Uhr. Wer sich die Begegnung lieber in der Konferenz mit Kiel vs. Elversberg und Bielefeld vs. Hannover 96 ansehen will, der wird auf Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga 7 HD fündig. Hier beginnt die Berichterstattung jeweils um 13 Uhr. Stefan Hempel leitet als Moderator die Konferenz.
Im Livestream könnt Ihr die Partie über Sky Go oder WOW verfolgen. Für die Nutzung der Sky-Dienste ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.
Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Paderborn
Kaiserslautern vs. Paderborn: Aufstellungen
News über Kaiserslautern
Die Roten Teufel haben sich durch zwei Siege in Folge im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, den vor diesem Spieltag die SV Elversberg belegt, beträgt aber immer noch sieben Punkte. Mit einem Sieg gegen Paderborn könnte Kaiserslautern bis auf drei Punkte an den SCP heranrücken.
News über Paderborn
Paderborn hat derzeit sechs Zähler mehr auf der Habenseite als Kaiserslautern. Der Tabellenvierte liegt nur zwei Punkte hinter Platz zwei und drei Punkte hinter Tabellenführer Schalke 04. Am letzten Spieltag ließ Paderborn Hertha BSC keine Chance und gewann mit 5:2.
Getty Images