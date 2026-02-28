Goal.com
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoKaiserslautern
Fritz Walter Stadion
team-logoPaderborn
Andreas Pfeffer

FCK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SC Paderborn live im TV und Live Stream?

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der 24. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Samstag, 28. Februar, mit vier Partien fortgesetzt. Unter anderem spielen heute der 1. FC Kaiserslautern und der SC Paderborn um Punkte. Angepfiffen wird das Spiel um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. 

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung im TV und Livestream wissen müsst.

Die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn gibt es heute nicht live im Free-TV zu sehen. Live und exklusiv zeigt Sky das Aufeinandertreffen kostenpflichtig im Pay-TV und im Livestream.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt die Liveübertragung mit Kommentator Toni Tomic um 13 Uhr. Wer sich die Begegnung  lieber in der Konferenz mit Kiel vs. Elversberg und Bielefeld vs. Hannover 96 ansehen will, der wird auf Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga 7 HD fündig. Hier beginnt die Berichterstattung jeweils um 13 Uhr. Stefan Hempel leitet als Moderator die Konferenz. 

Im Livestream könnt Ihr die Partie über Sky Go oder WOW verfolgen. Für die Nutzung der Sky-Dienste ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Paderborn

Kaiserslautern vs. Paderborn: Aufstellungen

News über Kaiserslautern

Die Roten Teufel haben sich durch zwei Siege in Folge im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, den vor diesem Spieltag die SV Elversberg belegt, beträgt aber immer noch sieben Punkte. Mit einem Sieg gegen Paderborn könnte Kaiserslautern bis auf drei Punkte an den SCP heranrücken. 

News über Paderborn

Paderborn hat derzeit sechs Zähler mehr auf der Habenseite als Kaiserslautern. Der Tabellenvierte liegt nur zwei Punkte hinter Platz zwei und drei Punkte hinter Tabellenführer Schalke 04. Am letzten Spieltag ließ Paderborn Hertha BSC keine Chance und gewann mit 5:2. 

Preußen Münster v SC Paderborn 07 - 2. BundesligaGetty Images

Form

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCK

Letzte 5 Spiele

SCP

2

Siege

0

Unentschieden

3

Siege

9

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Kaiserslautern vs. Paderborn: Die Tabellen

