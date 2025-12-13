Am heutigen Samstag, den 13. Dezember, kommt es im Rahmen der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem 1. FC Kaiserslautern. Als Schauplatz der Begegnung dient die SchücoArena in Bielefeld. Anstoß ist um 13 Uhr.

FCK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern bei Arminia Bielefeld im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt die Partie zwischen der Arminia und dem FCK heute nur bei Sky sehen!

Das Einzelspiel wird auf Sky Sport Bundesliga 3 HD übertragen und von Martin Groß kommentiert. Los geht's mit den Vorberichten um 12.30 Uhr.

Zudem seht Ihr die Partie in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie Sky Sport Bundesliga 7 HD. Stefan Hempel führt hierbei als Moderator durch die Sendung.

Um die 2. Bundesliga bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Kaiserslautern

Arminia Bielefeld vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

News über Arminia Bielefeld

Arminia-Trainer Kniat muss beim heutigen Heimspiel weiterhin auf Hilterman (Schulterverletzung) und Uldrikis (Kreuzbandverletzung) verzichten. Boakye wäre bei einer weiteren Gelben Karte gesperrt, er hat bereits vier gesammelt.

In der Tabelle steht die Arminia mit 17 Punkten auf Rang zwölf.

News über Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern zählt mit 27 Treffern in 15 Spielen zu den torgefährlichsten Teams der Liga und stellt die zweitbeste Offensive. Auswärts allerdings tun sich die Roten Teufel deutlich schwerer: 19 ihrer 27 Tore erzielten sie im heimischen Stadion, und nur zwei der sieben Partien in der Fremde konnten sie für sich entscheiden.

In der Tabelle rangiert der FCK aktuell mit 26 Punkten auf Platz sechs.

Form

Bilanz direkte Duelle

Arminia Bielefeld vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

