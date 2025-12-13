Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Dennis Klose

FCK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern bei Arminia Bielefeld im Live Stream und live im TV?

Am 16. Spieltag der 2. Bundesliga gastiert der 1. FC Kaiserslautern heute bei Arminia Bielefeld. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, den 13. Dezember, kommt es im Rahmen der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem 1. FC Kaiserslautern. Als Schauplatz der Begegnung dient die SchücoArena in Bielefeld. Anstoß ist um 13 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky DeutschlandHier ansehen

Ihr könnt die Partie zwischen der Arminia und dem FCK heute nur bei Sky sehen!

Das Einzelspiel wird auf Sky Sport Bundesliga 3 HD übertragen und von Martin Groß kommentiert. Los geht's mit den Vorberichten um 12.30 Uhr.

Zudem seht Ihr die Partie in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie Sky Sport Bundesliga 7 HD. Stefan Hempel führt hierbei als Moderator durch die Sendung.

Um die 2. Bundesliga bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Arminia Bielefeld gegen Kaiserslautern

Arminia Bielefeld vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Arminia Bielefeld vs Kaiserslautern Aufstellungen

Arminia BielefeldHome team crest

4-3-3

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestFCK
1
J. Kersken
29
T. Handwerker
27
B. Boakye
3
J. Felix
19
Maximilian Großer
6
M. Corboz
10
M. Mehlem
21
S. Russo
37
N. Sarenren-Bazee
38
Marius Wörl
14
M. Momuluh
1
J. Krahl
37
L. Robinson
31
L. Sirch
4
M. Gyamfi
15
Naatan Skyttä
6
F. Kunze
8
S. Sahin
3
F. Kleinhansl
7
M. Ritter
26
P. Joly
19
D. Hanslik

3-4-2-1

FCKAway team crest

ABI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kniat

FCK
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Lieberknecht

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Arminia Bielefeld

Arminia-Trainer Kniat muss beim heutigen Heimspiel weiterhin auf Hilterman (Schulterverletzung) und Uldrikis (Kreuzbandverletzung) verzichten. Boakye wäre bei einer weiteren Gelben Karte gesperrt, er hat bereits vier gesammelt.

In der Tabelle steht die Arminia mit 17 Punkten auf Rang zwölf.

News über Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern zählt mit 27 Treffern in 15 Spielen zu den torgefährlichsten Teams der Liga und stellt die zweitbeste Offensive. Auswärts allerdings tun sich die Roten Teufel deutlich schwerer: 19 ihrer 27 Tore erzielten sie im heimischen Stadion, und nur zwei der sieben Partien in der Fremde konnten sie für sich entscheiden.

In der Tabelle rangiert der FCK aktuell mit 26 Punkten auf Platz sechs.

Form

ABI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

ABI

Letzte 5 Spiele

FCK

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

11

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Arminia Bielefeld vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

0