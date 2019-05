Stefan Effenberg über den FCB: "Bayern wird in der Champions League ein Fernglas brauchen"

Ex-Profi Stefan Effenberg zeigt sich wieder einmal kritisch gegenüber dem FCB: "Bayern wird in der Champions League ein Fernglas brauchen."

Bayern München wird laut Stefan Effenberg auch in der kommenden Saison keine Chance auf den Titel in der Königsklasse haben. "Uli Hoeneß hat immer gern vom Fernglas gesprochen, mit dem die Konkurrenz den FC Bayern in der Liga verfolgen solle. In der wird der FC Bayern das Fernglas rausholen müssen, um die Konkurrenz zu verfolgen – da geht die Tendenz zumindest hin", schrieb Effenberg in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal t-online.de.

Der deutsche Rekordmeister sollte "auf keinen Fall das Triple als Ziel ausgeben, denn der Champions-League-Titel wird noch viel weiter weg sein als in der abgelaufenen Saison", meinte der frühere Profi, der 2001 als Bayern-Kapitän den Champions-League-Titel geholt hatte.

FCB: Effenberg fordert, dass die Bayern auf dem Transfermarkt aktiv werden

In der vergangenen Spielzeit scheiterten die Münchner bereits im Achtelfinale an Finalist FC Liverpool (0:0/1:3). Jürgen Klopp und die Reds spielen am Samstag um den Henkelpott, um 21 Uhr ist Anpfiff gegen die Tottenham Hotspurs.

Effenberg (50) ist sicher, dass Klubs wie , der , Paris St. Germain oder die englischen Vereine "voll angreifen" werden, während der deutsche Doublesieger gestandene Spieler wie Franck Ribery, Arjen Robben, Jerome Boateng und Rafinha ersetzen müsste. "Die Bayern müssten eigentlich noch richtig was machen auf dem Transfermarkt - sonst hat die Realität mit den Ansprüchen bald nicht mehr viel zu tun."