FC Watford verpflichtet Ex-Arsenal-Stürmer Danny Welbeck

Angreifer Danny Welbeck geht künftig für den auf Torejagd. Wie der englische Erstligist am Mittwoch offiziell bekanntgab, kommt der 28-Jährige ablösefrei zu den Hornets. Über die Vertragsdauer wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Welbecks Kontrakt beim FC Arsenal war Ende Juni ausgelaufen und nicht verlängert worden. Der 42-fache englische Nationalspieler hatte auch in der vergangenen Saison wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und fiel seit November 2018 aus.

Erst beim Europa-League-Finale gegen den Ende Mai, das Arsenal mit 1:4 verlor, stand Welbeck erstmals wieder im Kader der Londoner.

We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer 🖋️ pic.twitter.com/5S1Lcx7u1C