Bestätigt: FC Valencia leiht Barcas Nico González aus

Im zentralen Mittelfeld hat Barca-Trainer Xavi einige Optionen. Das nutzte nun Valencia aus und holt Nico González per Leihe.

Der FC Valencia wird Mittelfeldspieler Nico González vom FC Barcelona ausleihen. Das bestätigte der junge Spanier gegenüber der Mundo Deportivo. "Ich bin sehr glücklich und zufrieden, hier zu sein", so González bei seiner Ankunft in Valencia am Mittwochabend. "Ich kann es kaum erwarten, loszulegen."

Trainer Xavi hat in der Mittelfeldzentrale die Wahl zwischen Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Franck Kessié und zum aktuellen Zeitpunkt auch noch Frenkie de Jong. Die González-Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten waren deshalb gering, weshalb er sich nun für eine Spielzeit ausleihen lässt.

González zu Barca-Fans: "Sehen uns in einem Jahr"

Auf Instagram verabschiedete sich González bereits von den Barca-Fans und erklärte seine Entscheidung mit Blick auf mehr Einsatzzeiten als im Camp Nou. "Ich wünsche euch viel Erfolg und wir sehen uns in einem Jahr wieder", schrieb der 20-Jährige.

Zuvor war Valencia angeblich bereits an Arthur von Juventus interessiert, konnte das hohe Gehalt des Brasilianers bei einer Leihe aber nicht übernehmen, weshalb ein Deal ins Stocken geriet. González stammt aus Barcas berühmter Nachwuchsakademie La Masia und galt dort als eines der größten Talente.