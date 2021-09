In der Champions League kommt es heute zur Begegnung FC Sevilla vs. RB Salzburg. Goal erklärt alles zur Übertragung live im TV und STREAM.

Heute empfängt der FC Sevilla im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan RB Salzburg . Das Spiel markiert für beide Mannschaften den Start in die Gruppenphase der Champions League. Angepfiffen wird die Begegnung um 18.45 Uhr.

Die Salzburger gehen mit einer breiten Brust in die heutige Begegnung - die Mannschaft eilt seit Wochen von Sieg zu Sieg und konnte bisher jedes Pflichtspiel dieser Saison gewinnen! Doch auch der FC Sevilla ist gut in die neue Spielzeit der spanischen Liga gestartet. In den ersten drei Spielen sammelten die Andalusier bereits sieben Punkte.

Die letzten zwei Spiele zwischen den beiden Kontrahenten gingen jeweils mit 2:0 an Sevilla. Werden die Spanier heute wieder gewinnen? Mit Goal erfahrt Ihr alles rund um die Aufstellungen und die Übertragung der Partie live im TV, STREAM und TICKER.

FC Sevilla vs. RB Salzburg heute live: Wird die Champions League im TV übertragen?

Die Champions League startet endlich in die neue Saison. Zahlreiche Menschen rund um den Globus verfolgen das Fußballspektakel Jahr um Jahr und fiebern mit ihrem Verein mit. Wollt auch Ihr von Beginn an sehen, wie sich die besten Klubs Europas duelliere? Dann lest jetzt weiter, denn in diesem Artikel gibt es die Einzelheiten zur Übertragung.

Leider müssen wir Euch bereits zu Anfang eine schlechte Nachricht überbringen: Wollt ihr die Champions League live im Free-TV sehen, müsst Ihr Euch lange gedulden. Erst das Finale wird im ZDF zu sehen sein.

Im Free-TV könnt ihr also Sevilla gegen Salzburg heute leider nicht verfolgen!

Die TV-Rechte für alle weiteren Begegnungen gehen in dieser Spielzeit nämlich an DAZN und Amazon Prime Video .

FC Sevilla vs. RB Salzburg heute live: Mit DAZN die Champions League im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits angedeutet, ist das Spiel heute nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Wo also können wir das Spiel heute sehen? Die Antwort ist ganz simpel und hat vier Buchstaben - DAZN.

Der Streaminganbieter hat sich in dieser CL-Saison die überwiegende Mehrheit an den LIVE-Spielen gesichert. Wollt Ihr heute also live und in voller länge dabei sein, dann benötigt Ihr ein Abonnement beim Ismaninger Sportsender.

FC Sevilla vs. RB Salzburg heute live im Fernsehen? Die DAZN-App auf dem Smart-TV macht's möglich

Das Spiel heute gemütlich auf der Couch mit Snacks und gekühlten Getränken ansehen? Mit DAZN ist das jetzt möglich.

Als Mitglieder müsst Ihr lediglich die App auf Euren Smart-TV installieren und könnt anschließend sofort den STREAM zum Spiel abrufen!

FC Sevilla vs. RB Salzburg heute im LIVE-STREAM: Die Champions League auch unterwegs mit DAZN verfolgen

Ihr besitzt keinen Smart-TV oder seid nicht zuhause? Mit DAZN seid Ihr heute trotzdem live dabei. Die DAZN-Mitgliedschaft bietet Euch selbstverständlich auch Zugang zum LIVE-STREAM mit diversen anderen Geräten.

In diesem Artikel findet Ihr eine Übersicht mit welchen Devices ihr den LIVE-STREAM auf DAZN außerdem verfolgen könnt und gelangt auch direkt zu den Anwendungen für iOS, Android & Co..

FC Sevilla vs. RB Salzburg: Die Übertragung auf DAZN in der Übersicht

Sender: DAZN

DAZN Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Kommentar: Max Gross

Max Gross Experte: Sebastian Kneißl

FC Sevilla vs. RB Salzburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen veröffentlicht werden, sind sie hier zu finden. Rund eine Stunde vor Anpfiff gibt es an diese Stelle die Formationen.

FC Sevilla vs. RB Salzburg heute live: Die Champions League im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Die Champions League lässt Fußballherzen höher schlagen. An alle Fans, die das Spiel heute nicht live verfolgen können: Seid nicht traurig, Goal und der kostenlose LIVE-STREAM zur Begegnung trösten Euch mit Hintergrundinfos zum Spiel, interessanten Statistiken und allen Schlüsselszenen.

