Am heutigen Freitag, den 5. Dezember, treffen am 15. Spieltag der 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf und der FC Schalke 04 aufeinander. Das Duell startet um 18.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

FC Schalke (S04) bei Fortuna Düsseldorf heute im Live Stream und live im Free TV: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga?

Sky zeigt die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 heute live im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) starten die Vorberichte zum Spiel um 18 Uhr. Kommentiert wird die Partie für Sky heute von Hannes Herrmann. Alternativ seht Ihr die Zweitligapartie in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport Top Event.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option die Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW oder in der SkyGo-App. Zudem könnt Ihr auf OneFootball das Duell im kostenpflichtigen Einzelstream erleben.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04: Aufstellungen

Fortuna Duesseldorf vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Anfang Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Muslic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf musste am vergangenen Wochenende die insgesamt achte Ligapleite in dieser Saison hinnehmen. Gegen Dynamo Dresden verloren die heutigen Hausherren mit 1:2.

Die Düsseldorfer stehen nach 14 Spielen mit 14 Zählern da und befinden sich derzeit nur knapp über der Abstiegszone.

News über Schalke 04

Für den FC Schalke 04 hätte der letzte Ligaspieltag hingegen kaum besser laufen können. Das Spitzenspiel gegen den SC Paderborn gewann das Team von Miron Muslic mit 2:1.

Mit diesem Sieg konnten die Schalker die Tabellenspitze der 2. Liga erobern und grüßen aktuell mit 31 Punkten von Platz eins.

Form

Bilanz direkte Duelle

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04: Die Tabellen

