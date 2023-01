FC Schalke vs. FC Zürich heute live: Gibt es eine Übertragung zum Testspiel?

Heute findet die Partie FC Schalke vs. FC Zürich statt. Doch gibt es heute eine Live Übertragung zum Testspiel? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Der FC Schalke reiste am Montag zu einem zehntägigen Trainingslager ins türkische Belek. Dort steht am Samstag ein Testspiel gegen den FC Zürich auf dem Programm. Der Anpfiff im Titanic Sports Center erfolgt um 13.30 Uhr.

Mit dem FC Schalke und dem FC Zürich messen sich die Letzten in der Bundesliga und in der schweizerischen Super League. Die Elf von Thomas Reis absolvierte in der Pause bereits einige Testspiele.

Hierbei erlebten die Knappen etwa ein Unentschieden gegen den österreichischen Bundesligisten Rapid Wien und eine Niederlage gegen den kroatischen Erstligisten Hajduk Split. Der von Bo Henriksen betreute FCZ unterlag im Dezember gegen Bayer Leverkusen.

Heute um 15.30 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen FC Schalke vs. FC Zürich. Doch gibt es eine Übertragung zum Testspiel? GOAL liefert Euch alle Infos dazu.

FC Schalke vs. FC Zürich heute live sehen: Die Eckdaten zum Testspiel

Spiel: FC Schalke vs. FC Zürich Datum: Samstag, 7. Januar 2023 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Titanic Sports Center – Field 1 (Belek)

Schalke 04 vs. FC Zürich heute live: Gibt es eine TV Übertragung zum Testspiel?

Der FC Schalke bietet Euch auf seiner Homepage den gleichnamigen TV-Bereich. Um diesen nützen zu können, müsst Ihr allerdings üblicherweise ein Mitglied der Gelsenkirchener sein. Hierfür müsst Ihr je nach Alter einen Jahresbeitrag von 3 bis 50 Euro auf den Tisch legen. Außerdem müsst Ihr im Beitrittsjahr zusätzlich zum anteiligen Mitgliedsbeitrag eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 5 Euro bezahlen.

Jedoch gilt für das Testspiel gegen den FC Zürich, dass Ihr die Partie in Belek kostenlos mitverfolgen könnt. Ferner müsst Ihr Euch als Besitzer von internetfähigen Fernsehern nicht bei Schalke TV, sondern beim YouTube-Kanal der Knappen reinklicken. Alternativ könnt Ihr Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen.

FC Schalke vs. FC Zürich heute live: Gibt es einen LIVE STREAM?

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr es folgerichtig mit demselben LIVE STREAM angehen. Somit könnt Ihr das Testspiel FC Schalke vs. FC Zürich mit einem geeigneten Internetzugang grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Hierfür eignen sich zusätzlich Tablets und Smartphones.

FC Schalke vs. FC Zürich heute live: Gibt es einen LIVE TICKER zum Testspiel?

Zudem hält Euch der LIVE TICKER von GOAL zur Partie FC Schalke vs. FC Zürich auf dem Laufenden. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen in Belek. Das erfolgt etwa mithilfe von Push-Mitteilungen.

Schalke 04 vs. FC Zürich heute im LIVE STREAM : Die Aufstellungen zum Testspiel

Aufstellung Schalke: Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani, Müller - Drexler, Krauß - Sané, Larsson - Karaman, Polter. - Trainer: Reis.