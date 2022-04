Werder Bremen schießt Schalke 04 von der Tabellenspitze - Die 2. Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

Werder Bremen hat die Siegesserie von Schalke 04 beendet und sich im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga drei Runden vor Schluss auf die Pole Position geschoben. Im Duell der Absteiger setzten sich die Hanseaten in Gelsenkirchen mit 4:1 (2:0) durch und lösten die Königsblauen als Tabellenführer ab.

Nach fünf Dreiern in fünf Spielen kassierte Schalke unter Interimstrainer Mike Büskens die erste Niederlage und muss nun um die Rückkehr ins Oberhaus zittern. Am Abend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) könnte der FC St. Pauli mit einem Heimsieg gegen Darmstadt 98 nach Punkten gleichziehen.

Ilia Gruev (9.), Niclas Füllkrug mit seinem 16. Saisontor (26.) sowie Marvin Ducksch mit seinen Treffern 18 und 19 der Spielzeit (51./53.) sicherten dem SV Werder, der zuletzt dreimal in Folge nur 1:1 gespielt hatte, den Auswärtssieg. Das 25. Saisontor von Simon Terodde (88.) kam für die Gastgeber viel zu spät.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live im TICKER: Das Spiel im Überblick

FC Schalke 04 - Werder Bremen 1:4 (0:2) Tore 0:1 Gruev (9.), 0:2 Füllkrug (26.), 0:3 Ducksch (51.), 0:4 Ducksch (53.), 1:4 Terodde (81.) Aufstellung Schalke Fraisl - Vindheim (63. Aydin), Thiaw (53. Flick), Kaminski, Calhanoglu - Palsson, Itakura - Drexler (46. Churlinov), Zalazar (71. Idrizi), Bülter - Terodde Aufstellung Bremen Pavlenka - Rapp, Friedl, Jung - Weiser, Gruev (79. Mai), Bittencourt, Agu - Schmid (61. Schmidt) - Ducksch (79. Dinkci), Füllkrug Gelbe Karten Vindheim (31.), Drexler (37.) / Rapp (6.), Jung (67.)

Fazit: Bremen kehrt nach drei Remis in Folge ausgerechnet mit einem beeindruckenden 4:0 beim Tabellenführer Schalke wieder in die Erfolgsspur zurück. In einer aufregenden ersten Halbzeit zeigte sich Werder effektiv und nutzte zwei Ecken zur Führung, während Schalke fleißig Torchancen vergab. Im zweiten war Schalke dann die ersten zehn Minuten quasi nicht auf dem Feld - und lag prompt 0:4 hinten. Schalke zeigte gute Moral, kam durch Churlinov noch zum Ehrentreffer. Am Ende steht aber die erste Niederlage nach fünf Siegen unter Büskens. Bremen übernimmt damit die Tabellenführung, ist ein Punkt besser als Schalke. Das Werder-Restprogramm: Kiel, Aue, Regensburg. Marke: Auf dem Papier machbar. Schalke wird als Tabellenzweiter in die letzten drei Spiele gehen und muss noch gegen Sandhausen, St. Pauli und Nürnberg spielen. Vorteil Bremen.

FC Schalke 04 vs.Werder Bremen im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+1. | Drei Minuten gibt es noch obendrauf, am Ausgang der Partie werden die trotz des Ehrentreffers nichts ändern.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Tor Schalke 04

88. | Tooooooor! FC SCHALKE 04 - Werder Bremen 1:4. Das verdiente Tor für tapfere Schalker! Nach einem Eckball herrscht viel Verkehr am Bremer Elfmeterpunkt, Werder kann nicht klären, der Ball fällt Churlinov vor die Füße. Der zieht zur linken Fünferecke, zieht den Ball gen langes Eck. Terodde hält noch die Fußspitze rein, ist er noch dran? Egal, der Ball rollt ins lange Netz.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen: WECHSEL

86. | Die letzten Wechsel der Partie. Agu macht Platz für Schönfelder. Und Mbom kommt für Weiser, der die ersten zwei Tore auf den Weg brachte.

85. | Und Schalke? Bleibt gefährlich nach Standards, auch ohne Zalazar. Itakura setzt sich im Luftkampf durch und leitet die Freistoßflanke von Churlinov mit dem Hinterkopf knapp am langen Pfosten vorbei.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen: GELBE KARTE

84. | Bittencourt foult Aydin am rechten Flügel und sieht dafür Gelb.

83. | Bremen hat genug, unternimmt nicht mehr mehr als nötig. Ein Fernschüsschen von Dinkci ist da noch das höchste der Gefühle. Schalke probiert nochmal alles. Grämen muss ich Königsblau heute keinesfalls.

81. | Churlinov scheitert halbrechts im Strafraum an einer starken Parade von Pavlenka, der danach durchschnaufen muss. Der ging direkt ins Körperzentrum. Schalkes 15. Schuss, acht davon aufs Tor. Irre, dass da immer noch die Null steht.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen: WECHSEL

79. | Ducksch hat dem Spiel mit seinem Doppelpack unmittelbar nach Wiederanpfiff den Wind aus den Segeln genommen und lässt sich von seiner Bank feiern. Dinkci ersetzt ihn für die Schlussphase. Außerdem kommt Mai für den guten Gruev. Auch Dosenöffner genannt.

77. | Aber so ziemlich klar ist schon jetzt: Bremen wird als Tabellenführer in die letzten drei Spieltage gehen.

75. | Was geht noch für Schalke? Vier Tore zu schießen in 15 Minuten erscheint jetzt nicht mehr so richtig realistisch. Aber vielleicht das Torverhältnis verbessern? Bremen ist augenblicklich sechs Tore besser. Wer weiß, vielleicht könnte das am Ende der Saison noch ausschalggebend sein, so eng wie das da oben alles vonstattengeht.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen: WECHSEL

71. | Bei S04 wird der eben noch gelobte Standardschütze Zalazar ausgewechselt. Idrizi übernimmt.

70. | Auf der anderen Seite viel Bremer Kleinklein auf der rechten Seite, dann zieht der aufgerückte Gruev nach innen und will aus gut 25 Metern nach innen ziehen. Doch sein Schlenzer ist nicht ganz präzise und verpasst das Tor. Fraisl fleigt, muss aber nicht eingreifen.

68. | Doch Schalke und ein Torerfolg, irgendwie will das heute nicht. Zalazar schießt echt gute Standards, diesmal erreicht seine Freistoßflanke den Kopf von Kaminski. Doch der köpft aus acht Metern einen halben Meter am kurzen Pfosten vorbei.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen: GELBE KARTE

67. | Jung sieht Gelb für ein Foul an Bülter auf der rechten Seite. Und der folgende Freistoß wird gefährlich.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen: WECHSEL

63. | Schalke wechselt ein drittes Mal. Aydin kommt für Vindheim.

FC Schalke 04 vs.Werder Bremen im LIVE-TICKER: WECHSEL

61. | Erster Wechsel bei Bremen, keine große Umgewöhnung im Leserbild: Schmidt kommt für Schmid. Man beachte die Feinheiten.

60. | Nächster gefährlicher Abschluss. Starkes Dribbling mit hohem Tempo von Churlinov rechts in den Strafraum. Eine Anspielstation bietet sich nicht an, also muss er aus spitzem Winkel wuchtig abziehen. Genau auf die Brust von Pavlenka.

58. | Eine zaghafte Schalker Antwort. Antwortchen, würde es diese Verniedlichung geben. Eine flache Flanke von Vindheim rutscht zur linken Seite durch zu Calhanoglu, dessen Flanke ist eigentlich ein Schuss, Terodde rennt rein und legt die Direktabnahme neben das Tor.

56. | Bedröppelte königsblaue Gesichter auf den Rängen, der Bank, dem Rasen. Diese zehn Minuten hat Schalke mal ordentlich verpennt. Und auf einmal liegt S04 hinten, ohne so richtig schlecht zu spielen. Eine kuriose Partie.

FC Schalke 04 vs.Werder Bremen im LIVE-TICKER: WECHSEL

53. | Ein Wechsel, bevor es weitergeht. Flick kommt für den angeschlagenen Thiaw.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Tor Bremen

53. | Tooooor! FC Schalke 04 - WERDER BREMEN 0:4. Aber auch Flick kann das 0:4 nicht verhindern. Nach einem Einwurf auf der rechten Seite steckt Schmid kurz zu Bittencourt durch, der hat die Übersicht und passt flach ins Zentrum zu Ducksch. Der ist gelernter Distanzschütze. Hat diesmal aber Glück, dass Itakura seinen Schuss aus 18 Metern unhaltbar abfälscht.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Tor Bremen

51. | Tooooooor! FC Schalke 04 - WERDER BREMEN 0:3. Bremen kommt wie die Feuerwehr aus der Kabine. Und macht das 3:0. Thiaw sieht bei einem langen Ball überhaupt nicht gut aus, köpft den unbedrängt wie unorthodox Bittencourt vor die Füße. Bittencourt nimmt Itakura und Calhanoglu aus dem Spiel und steckt etwas glücklich zu Füllkrug durch. Der geht rechts in den Strafraum, legt quer zu Ducksch. Der legt sich den Ball mit dem ersten Kontakt zurecht und versenkt ihn mit dem zweiten aus sieben Metern sicher im Netz.

48. | Der zweite Durchgang startet mit einem rotzfrechen Freistoß von Ducksch. Der Ball liegt am rechten Strafraumeck, da hätte Thiaw gegen Bittencourt sogar beinahe einen Elfmeter verursacht. Alles wartet auf die Flanke, Ducksch zieht den Ball flach um die Mauer herum. Und setzt die Kugel an den kurzen Außenpfosten.

FC Schalke 04 vs.Werder Bremen im LIVE-TICKER: WECHSEL

46. | Ein neuer Mann für die Schalker Außenbahn. Churlinov ersetzt den gelbverwarnten Drexler.

46. | Weiter geht die wilde Fahrt! Personell bleibt Bremen unverändert.

FC Schalke 04 vs.Werder Bremen im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Schalke und Bremen liefern sich ein enges, packendes und spannendes Spitzenspiel, das hält, was es verspricht. Einzig das Zwischenergebnis passt nicht sonderlich rein, denn die Bremer Führung mutet deutlicher an, als es das Spiel ist. Nicht dass die Bremer das nicht verdient hätten, im Gegenteil, Werder spielt ein großartiges Auswärtsspiel. Doch gefühlt ist Schalke nicht zwei Tore schlechter. Die zwei großen Unterschiede: Schalke pennt bei zwei Eckbällen im Rückraum. Und Schalke nutzt seine Chancen nicht oder steht einen Tick zu weit vorn und damit im Abseits. Aber viel fehlt da nicht. Und das letzte Wort ist sicher noch nicht gesprochen.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. | Hartes Foul von Friedl gegen Terodde 40 Meter vor dem Tor, Aytekin lässt den Schalker Vorteil laufen, den die Gastgeber nicht nutzen können. Danach nimmt sich Aytekin Friedl zur Brust - lässt die Gelbe aber stecken. Sehr zum Missfallen Teroddes. Es wäre Friedls zehnte gewesen.

42. | Und weiter mit der Schlagzahl: Auf der einen Seite scheitert Terodde an Pavlenka, allerdings aus Abseitsposition. Auf der anderen hat Ducksch unmittelbar danach nach dem weiten Pavlenka-Abstoß das dritte Tor auf dem Fuß. Vier Schalker reichen nicht, um Füllkrug und Ducksch zu bändigen. Ducksch verlängert, Füllkrug legt wieder ab, Ducksch will halbrechts im Strafraum über Fraisl lupfen. Und verfehlt das Tor nur haarscharf.

39. | Vindheim nimmt einen zu kurz abgewehrten Ball aus weiter Distanz direkt, verzieht aber deutlich. Aber das war schon der 13. Torschuss der Partie. So viele ereichen einige Partien nicht nach 90 Minuten.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

37. | Es bleibt zu jederzeit heiß. Drexler und Bittencourt erwarten einen hohen Ball, dann trifft Drexler den Bremer erst unten an der Ferse, dann hart mit dem Arm am Kopf. Direkt vor der Bremer Bank, die geschlossen aufspringt. Bittencourt muss im Nackenbereich behandelt werden, Drexler sieht seine fünfte Gelbe der Saison und fehlt nächste Woche gegen Sandhausen.

34. | Für eine Millisekunde scheint Schalke zurück im Spiel zu sein. Doch Drexler, der einen Schuss aus 16 Metern nach schönem Solo von Zalazar unhaltbar ins Tor abfälscht, stand gut zwei Meter beim Schuss dessen im Abseits. Da gibt es nicht viel zu diskutieren.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

31. | Nächste Gelbe, diesmal für einen Schalker. Vindheim tritt Agu klar auf den Knöchel.

29. | Zwei Minuten später setzt Ducksch einen Schuss nach flacher Hereingabe von der rechten Seite mit dem ersten Kontakt aus 16 Metern an den linken Pfosten. Die Bremer sind offensiv unfassbar torgefährlich. Und zu jeder Zeit in der Lage, einen Treffer zu erzielen.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Tor Bremen

26. | Tooooooor! FC Schalke 04 - WERDER BREMEN 0:2. Zeitreise? Schalke kassiert den zweiten Gegentreffer im exakt selben Ablauf wie den ersten. Kurze Ecke von rechts, der Ball geht ins Zentrum zu Weiser, der massig Platz hat und diesmal aber den Ball mit dem ersten Kontakt an den langen Pfosten hebt. Dort taucht Füllkrug auf und nickt unbedrängt ein. Alle Schalker Blicke gehen verzweifelt zum Linienrichter. Der rennt aber nur Richtung Mittellinie.

22. | Jetzt hat Terodde aber den Ausgleich auf dem Schlappen. Itakura treibt das Leder nach einem Ducksch-Fehlpass am gegnerischen Sechzehner vorne, setzt sich stark durch, macht bestimmt 30 oder 40 Meter gut. Und legt 40 Meter vor dem Tor im richtigen Moment rechts raus zu Terodde. Der hat sich gut vom Gegenspieler abgesetzt - legt seinen Abschluss von halbrechts im Strafraum aber einen Meter über das Tor.

19. | Jetzt taucht auch Terodde das erste Mal im Sechzehner auf, Calhanoglus Flanke von der linken Seite ist aber auch hervorragend und verdient zu Recht ein dickes Lob vom Schalker emotional Leader. Terodde lenkt den Ball in Pavlenkas Arme, stand aber auch knapp im Abseits, die Fahne geht hoch.

17. | Schalke hat optisch etwas mehr vom Spiel, doch Bremen ist jederzeit brandgefählich mit seinen Umschaltsituationen. 4:4 Torschüsse nach etwas über 15 Minuten unterstreichen, was für eine ausgeglichene, niveauvolle Veranstaltung das hier gerade ist.

14. | Gefährlicher Kopfball von Friedl nach einem Halbfeldfreistoß von der linken Seite. Doch der Maskenmann bekommt zu wenig Dreck hinter seinen Abschluss. Fraisl packt sicher zu.

12. | Die ersten zehn Minuten halten zu 100 Prozent, was die Partie im Vorfeld versprochen hat. Es ist laut, intensiv, unterhaltsam und hitzig. Das kam Fraisl offenbar nicht zugute, der Gegentreffer, so tückisch Weisers Fernschuss auch war, geht auf die Kappe des Schalker Keepers.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Tor Bremen

9. | Tooooooooor! SV Schalke 04 - WERDER BREMEN 0:1. Gruev staubt zur Führung ab! Nach einem kurz ausgeführten Eckball hat Weiser zu viel Platz im Rückraum. Fraisl sieht beim Flatterball, den Weiser abgibt, nicht gut aus, er patscht die Kugel mit beiden Händen nach vorne. Gruev stürmt ran und köpft aus drei Metern ein.

7. | Auch der Freistoß ist nicht ungefährlich. Zalazar mit der weiten Freistoßflanke, Bülter hält den Fuß rein, kann die Kugel aber nicht aufs Tor lenken.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

6. | Auch das passt in diese atmosphärisch heiße Anfangsphase. Rapp muss den durchbrechenden Zalazar auf der linken Seite mit einem taktischen Foul stoppen, das gibt die frühe erste Verwarnung.

5. | Und daran tragen auch die vollen Ränge ihren Teil bei. Das erste Mal seit Ewigkeiten ist die Schalker Arena restlos ausverkauft. Ist das schön.

3. | Auf der anderen Seite wird Bülter nach einer Zalazar-Flanke von der linken Seite am Elfmeterpunkt gerade noch so geblockt. Es knistert.

2. | Keine Minute gespielt, da ist Füllkrug nach einem langen Ball von Schmid frei durch. Fraisl stürmt raus, aber am Ball vorbei. Thiaw rettet in letzter Sekunde vor dem leeren Tor, dann geht die Abseitsfahne hoch. Aufregender Beginn.

1. | Mit Schiedsrichter Aytekin steht einer der besten seines Fachs für ein großes Spiel bereit. Und der pfeift jetzt an, los gehts.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Für Werder lief es zuletzt nicht ganz so rund. Gut, nur eine Niederlage aus den letzten 15 Partien, das hört sich zunächst sehr positiv an. Aber die drei Remis in Folge zuletzt schmerzen so spät in der Saison schon ziemlich, dabei spielt es eigentlich keine Rolle, wie sie überhaupt zustandekamen. Unter dem Strich stehen drei Punkte für die Hanseaten in einer Phase, in der Schalke neun holte und sich dabei ganz nebenbei an die Spitze der Liga setzte.

Vor Beginn | Ein direkter Konkurrent wurde regelrecht vom Platz gefegt. Mit einem Sieg hätten die Lilien Schalke sogar von der Tabellenspitze verdrängen können. Das ist der Ausgangssituation vor der Partie gegen Bremen nicht unähnlich.

Vor Beginn | Wer ist zurzeit das heißeste Team im Unterhaus? Die Antwort auf diese Frage kann nur "S04" lauten. Nach der Heimpleite gegen Rostock übernahm Mike Büskens das Ruder. Es folgten fünf Siege, zugeben, nicht immer Gegner allererster Wahl (Ingolstadt, Hannover, Dresden usw.), aber das 5:2 in Darmstadt am letzten Sonntag, das kann durchaus als Ausrufezeichen bezeichnet werden.



Vor Beginn | Tabellenführer gegen den ersten Verfolger - mehr Spitzenspiel geht nicht, zumal am vierletzten Spieltag. Und wenn sich dann noch zwei Absteiger gegenüberstehen, scheint es darauf hinauszulaufen, einen Irrtum der jüngeren Fußballgeschichte zu korrigieren. Bei der Konkurrenz wäre man sicherlich einem Remis zugeneigt.



Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 31. Spieltags zwischen dem FC Schalke und Werder Bremen.

Schalke vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schalke:

Fraisl - Vindheim, Thiaw, Kaminski, Calhanoglu - Palsson, Itakura - Drexler, Zalazar, Bülter - Terodde

Werder setzt auf folgende Aufstellung:

Pavlenka - Rapp, Friedl, Jung - Weiser, Gruev, Bittencourt, Agu - Schmid - Ducksch, Füllkrug

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das 111. Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke im Profifußball – gegen keinen anderen Verein feierte Werder im Profifußball so viele Siege wie gegen die Königsblauen (47). Schalke kassierte im Profifußball nur gegen den FC Bayern mehr Niederlagen (66) als gegen Werder.

Seit einem 1-3 in der Bundesliga im November 2016 gewann der SV Werder Bremen seine vergangenen fünf Pflicht-Auswärtsspiele beim FC Schalke allesamt – bei keinem anderen Verein gelang Werder im Profifußball auswärts so eine lange Siegesserie wie aktuell bei den Knappen.

Erst zum zweiten Mal kommt es beim Duell zwischen dem FC Schalke 04 (Erster) und dem SV Werder Bremen (Zweiter) in dieser Zweitliga-Saison zum Duell zwischen dem Tabellenersten und -zweiten (zuvor Werder 3-2 beim HSV Ende Februar). Der Erste verlor keins der letzten fünf Duelle gegen den Zweiten (2S 3U), die letzte Niederlage gab es bei Kölns 0-1 beim Hamburger SV Anfang November 2018.

Der FC Schalke 04 gewann seit dem Amtsantritt von Mike Büskens alle fünf Ligaspiele - erstmals in dieser Zweitliga-Saison, das sind so viele Siege wie in den 14 Spielen zuvor zusammen. So viele Ligasiege in Folge gab es für Schalke zuletzt im Frühjahr 2018 in der Bundesliga unter Domenico Tedesco (6).

Werder Bremen gewann nur eins der letzten fünf Zweitliga-Spiele (1-0 gegen Darmstadt Mitte März, dazu 3U 1N) - von den 10 Ligapartien zuvor hatte Werder noch neun gewonnen. Der FC Schalke holte in diesem Zeitraum mehr als doppelt so viele Punkte (15) wie Werder (6) und machte neun Punkte auf Bremen gut.

Werder Bremen und der FC Schalke 04 gaben in dieser Zweitliga-Saison die meisten Schüsse auf das Tor ab – Schalke kommt im Schnitt auf 6.1 Schüsse pro Spiel, Werder auf 5.8. Auf der Gegenseite ließ Schalke auch nur 4.0 Schüsse pro Spiel auf das eigene Tor zu – Ligabestwert mit St. Pauli, Werder folgt mit 4.1 auf Platz drei.

Werder Bremen holte beim 1-1 gegen den 1. FC Nürnberg bereits den 17. Punkt in dieser Zweitliga-Saison nach Rückstand, Ligabestwert, der FC Schalke folgt mit 14 Punkten nach dem Karlsruher SC (15) auf Platz drei.

Mit Schalkes Simon Terodde (28 – 24 Tore, 4 Assists) und Bremens Marvin Ducksch (25 – 17 Tore, 8 Assists) treffen die beiden besten Scorer in dieser Zweitliga-Saison aufeinander. Terodde sammelte beim 5-2 in Darmstadt bereits zum dritten Mal in dieser Zweitliga-Saison drei direkte Torbeteiligungen in einem Spiel (2 Tore, 1 Assist), öfter als jeder andere Spieler in dieser Saison (Ducksch einmal).

Schalkes Marius Bülter erzielte beim 5-2 in Darmstadt den ersten Dreierpack seiner Profi-Karriere. In seinen 28 Ligaspielen für Schalke sammelte er bereits 19 direkte Torbeteiligungen (10 Tore, 9 Assists) – mehr als in seinen 90 Ligaspielen zuvor zusammen für Union Berlin und den 1. FC Magdeburg (17).

Nur gegen Erzgebirge Aue schoss Bremens Niclas Füllkrug im Profifußball mehr Tore (6) als gegen den FC Schalke 04 (5). Beim 3-1 auf Schalke mit Bremen im letzten Gastspiel im September 2020 erzielte er seinen letzten Dreierpack in einem Pflichtspiel, beim 1-1 in der Hinrunde gegen S04 gelang ihm der Ausgleich.

FC Schalke 04 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur 2. Liga heute

Mike Büskens winkt ab. Die einst belächelte Notlösung hat alle seine fünf Spiele als Trainer von Schalke 04 gewonnen, aus einem 7-Punkte-Rückstand auf die Tabellenspitze machte der Fanliebling zwei Zähler Vorsprung, der Traditionsklub hat die Rückkehr in die Bundesliga vor Augen - doch Cheftrainer will Büskens nicht werden.

"Ich glaube, so habe ich es dir immer gesagt", sagte Büskens, nachdem Sportdirektor Rouven Schröder ihn gefragt hatte, ob er alles richtig wiedergegeben habe: "Wir wissen, was wir an ihm haben. Es gibt von Anfang an eine klare Absprache - egal wie es ausgeht. Das wird sich auch nicht ändern." Und überhaupt sei das Topspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) erst einmal viel wichtiger, als die anstehende T-Frage für die neue Saison.

Schalke gegen Bremen, Erster gegen Zweiter - im Topspiel der 2. Liga wollen die Knappen ihren starken Lauf der vergangenen Wochen unbedingt fortsetzen. Zumal auch noch die Arena erstmals seit dem 17. Januar 2020 mit 62.271 Zuschauern ausverkauft sein wird. "Elektrisierend", meinte Schröder. "Die Vorfreude ist riesengroß", sagte Büskens.

Kein Wunder, dass "Buyo" gerade so gute Laune hat. Es läuft einfach beim 54-Jährigen und seinem Team, das mit 64 Toren den besten Angriff der Liga stellt und mit Simon Terodde (24 Treffer) den torgefährlichsten Angreifer hat.

Und Schalke gegen Bremen klingt auch schon ein bisschen nach Bundesliga. "Es treffen zwei gute und ambitionierte Mannschaften aufeinander", sagte Büskens: "Beide Teams haben einen Traum – und den wollen sie leben." Bei einem Sieg hätten die Königsblauen fünf Punkte Vorsprung auf Werder bei noch drei ausstehenden Spielen - es wäre wohl eine Vorentscheidung.

Und genau das will Werder verhindern. "Natürlich wissen wir um die Konstellation Erster gegen Zweiter. Wir gehen aber in dieses Spiel, um es zu gewinnen", sagte Trainer Ole Werner und verspricht den Fans trotz großer Personalsorgen in der Abwehr (Ömer Toprak und Milos Veljkovic fallen sicher aus) einen offen Schlagabtausch: "Wir wollen mutig sein, wir wollen unsere Qualität auf den Platz bringen, mit allem, was wir haben."

