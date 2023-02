Heute findet die Partie FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart statt. Doch läuft das Spiel im TV und LIVE STREAM heute nur bei Sky? GOAL hat alle Infos.

Es steigt der 22. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei geht am Samstag um 18.30 Uhr das Kräftemessen FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart über die Bühne. Die Gelsenkirchener und die Schwaben holten im bisherigen Saisonverlauf 13 beziehungsweise 19 Punkte.

Jede Menge Fußball live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Schalke 04 wartet seit sieben Meisterschaftsspielen auf einen Dreier. Allerdings fädelte die Elf von Thomas Reis am Sonntag bei Union Berlin die vierte Nullnummer am Stück ein.

Der VfB Stuttgart feierte einen Tag zuvor einen Heimerfolg gegen den 1. FC Köln. Damit kehrte das Team von Bruno Labbadia nach vier Niederlagen und zwei Punktteilungen auf die Siegerstraße zurück.

Heute um 18.30 Uhr steigt in der Bundesliga die Partie FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart. Aber läuft das Spiel im TV und LIVE STREAM heute nur bei Sky? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: TV und LIVE STREAM heute nur bei Sky? Die Eckdaten

Spiel: FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 25. Februar 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart heute live im TV anschauen

Sky hält die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagsspielen in der Bundesliga. Deshalb könnt Ihr das Aufeinandertreffen FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart nur beim Bezahlanbieter sehen. Hierfür könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event (HD) schalten.

Die Informationen zur Ausstrahlung im TV:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Aber wenn Ihr die Begegnung in der VELTINS-Arena im Fernsehen verfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Diesbezüglich könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Sky versorgt Euch auf seiner Homepage mit zahlreichen Details.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart heute via LIVE STREAM anschauen

Wenn Ihr ohne ein TV-Gerät klarkommen müsst, hilft Euch der LIVE STREAM weiter. Denn: Sky zeigt ein komplettes Programm zusätzlich im Internet. Infolgedessen könnt Ihr das Spiel zwischen den Gelsenkirchenern und den Schwaben mit einer geeigneten Verbindung von überall aus miterleben. Hierfür bietet Euch der Pay-TV-Anbieter zwei Optionen.

Getty Images

So könnt Ihr FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart bei Sky Go mitverfolgen

Das hauseigene Streaming-Portal Sky Go stellt die erste davon war. Allerdings benötigt Ihr dafür die Freischaltung Eures Zugangs, die nicht unmittelbar nach dem Vertragsabschluss erfolgt. Daher müsst Ihr es bei einer heutigen Buchung wahrscheinlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

So könnt Ihr Euch FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart bei WOW sehen

WOW, das frühere Sky Ticket, sieht hingegen eine unverzügliche Aktivierung vor. Obendrein müsst Ihr keine Bindung eingehen. Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro entscheidet, könnt Ihr mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm mitverfolgen. Das Fußballangebot umfasst zusätzlich etwa die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal sowie die englische Premier League. Dazu kommen die ATP World Tour, die NHL, die PGA Tour und die Formel 1.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: Der Ticker

Außerdem versorgt GOAL mit seinem TICKER zum Aufeinandertreffen FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart. Hiermit informieren wir Euch zu sämtlichen relevanten Ereignissen in der VELTINS-Arena. Dafür erhaltet Ihr Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff in Gelsenkirchen können die Abonnenten von DAZN die Höhepunkte in der Highlight Show schauen. Zudem liefert Euch das Aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23.00 Uhr die besten Szenen ins Haus. Ihr könnt beide Sendungen im TV sowie im Stream mitverfolgen.

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: TV und LIVE STREAM heute nur bei Sky?

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

FC Schalke 04 vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.