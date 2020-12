FC Schalke 04 vs. SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung heute

Der FC Schalke 04 empfängt den SC Freiburg. Hier erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 12. Spieltag der trifft der auf den . Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, den 16. Dezember, um 18.30 Uhr in der Veltins Arena in Gelsenkirchen.

Einmal mehr hat es für Tabellenschlusslicht Schalke am vergangenen Wochenende nicht für einen Dreier gereicht. Beim Auswärtsspiel in Augsburg gelang es dem Team von Trainer Manuel Baum nicht, die 2:1-Führung über die Zeit zu bringen. Kurz vor Schluss erzielte der FCA den Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Derweil bezwang der SC Freiburg am vergangenen Samstag Arminia Bielefeld mit 2:0 und fuhr damit den ersten Sieg seit neun Bundesliga-Partien ein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie zwischen Schalke und Freiburg heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg heute live: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Duell FC Schalke 04 vs. SC Freiburg Datum Mittwoch, 16. Dezember 2020, 18.30 Uhr Ort Veltins Arena, Gelsenkirchen

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg heute live im TV sehen - so geht's!

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Anhänger von Schalke und Freiburg: Bedauerlicherweise wird die heutige Partie zwischen S04 und dem SCF nicht im frei empfangbaren TV gezeigt, da kein Free-TV-Sender im Besitz der Übertragungsrechte ist.

Trotzdem könnt Ihr bei der Bundesliga-Partie natürlich live dabei sein. Dazu müsst Ihr alllerdings auf den Bezahlsender Sky zurückgreifen - und das geht wie folgt:

Bundesliga: Sky zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. SC Freiburg heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt einen Großteil der Übertragungsrechte für die Bundesliga. Folglich zeigt der Bezahlsender auch das heutige Kräftemessen zwischen Schalke und Freiburg live und in voller Länge im TV.

Die Übertragung beginnt bei Sky am Mittwochabend um 17.30 Uhr - also eine Stunde vor Anpfiff. Dort werdet Ihr zunächst mit allen wissenswerten Informationen versorgt, die für den Bundesliga-Abend von Bedeutung sind.

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg heute live im TV bei Sky sehen

Da zur gleichen Zeit keine Parallelspiele stattfinden, ist die Konferenz bei Sky heute keine Option. Um das Einzelspiel Schalke vs. Freiburg sehen zu können, müsst Ihr den Kanal Sky Sport Bundesliga 1 bzw. Sky Sport Bundesliga 1 HD aufrufen. Kommentator Martin Groß begleitet Euch dabei durch die Partie.

Ein wichtiger Hinweis: Um Schalke gegen Freiburg heute live im TV verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky. Was ein solches Abo kostet und welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt, entnehmt Ihr am besten der Homepage des Senders.

Quelle: imago images / Christian Schroedter

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur TV-Übertragung besteht die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Freiburg heute ab 18.30 Uhr im LIVE-STREAM zu verfolgen.

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Auch im Hinblick auf den LIVE-STREAM ist der Bezahlsender Sky Eure richtige Anlaufstelle. Der Sender hat Schalke gegen Freiburg per LIVE-STREAM im Programm.

Zugriff auf den LIVE-STREAM erhaltet Ihr beispielsweise mit Sky Go. Alles, was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App, die kostenfrei in allen gängigen Stores (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) zur Verfügung steht.

Die Übertragungszeiten unterscheiden sich natürlich nicht vom linearen TV. Auch bei Sky Go beginnt die Vorberichterstattung zu Schalke 04 vs. Freiburg um 17.30 Uhr.

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie Schalke vs. Freiburg mit Sky Ticket zu sehen – ohne Sky-Abo. Das Sky Ticket ist jederzeit kündbar, somit seid Ihr nicht langfristig gebunden.

Alle weiteren Informationen rund um Sky Ticket erhaltet Ihr hier.

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg heute live: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN erleben

Ihr habt die Bundesliga-Partie zwischen Schalke und Freiburg verpasst oder wollt Euch noch einmal die Highlights zu Gemüte führen? Dann ist DAZN die einfachste Gelegenheit, um sich die wichtigsten Spielszenen nach dem Abpfiff anzusehen.

Das Streamingportal bietet Euch die Zusammenfassungen zu allen Partien der Bundesliga ab 40 Minuten nach Spielende auf Abruf an. Die Zusammenfassung zu Schalke gegen Freiburg könnt ihr also zirka ab 21 Uhr auf dem Onlineportal von DAZN sehen.

Um den Service nutzen zu können, müsst Ihr Euch jedoch zunächst bei DAZN registrieren. Dabei steht Euch das Angebot des Streamingsdienstes im ersten Monat kostenlos zur Verfügung.

Anschließend zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro. Alternativ könnt Ihr euch das riesige Live-Sport-Angebot von DAZN für einmalig 119,99 Euro für ein Jahr sichern. Damit spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro.

Noch Fragen zu DAZN? Hier gibt's die Antworten:

Schalke: Fährmann - Stambouli, Kabak, Sane, Oczipka - Mascarell, Harit, Serdar, Boujellab - Matondo, Raman

Freiburg: Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter, Sallai, Grifo - Petersen

FC Schalke 04 vs. SC Freiburg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das Kräftemessen zwischen Schalke und Freiburg heute live im TV und im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Bei Goal gibt es einen LIVE-TICKER zu FC Schalke 04 vs. SC Freiburg.

Im LIVE-TICKER erhaltet Ihr blitzschnelle Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights. Zudem versorgt Euch der Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken zu beiden Teams.

Die Opta-Daten zu FC Schalke 04 vs. SC Freiburg