FC Schalke 04, News heute: Bernd Schröder wird neuer Vorstandsvorsitzender

Der Aufsichtsrat des Zweitligisten Schalke 04 hat Bernd Schröder ab 2022 zum neuen Vorstandsvorsitzenden des abgestürzten Traditionsklubs bestellt.

Der 55-Jährige, der zuletzt als Direktor Marketing und Vertrieb für Bayer Leverkusen tätig war, verantwortet zukünftig die Ressorts Strategie, Kommunikation, Marketing und Vertrieb. Die Veränderung der Vorstandsstruktur teilten die Königsblauen am Donnerstag mit.

Schröder stößt im Gremium zu Peter Knäbel (Sport) und Christina Rühl-Hamers (Finanzen, Personal und Recht). Die Entscheidung für Schröder, der von einer Findungskommission des Aufsichtsrates aus einer Vielzahl von Kandidaten ausgewählt wurde, fiel laut S04-Mitteilung einstimmig. Der promovierte Volkswirt hatte in der Vergangenheit jahrelang unter anderem in verschiedenen Führungspositionen für die Bertelsmann-Gruppe gearbeitet.

"Bernd Schröder ist die denkbar beste Wahl, um unseren Verein in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, er passt perfekt in das gesuchte Profil: Als erfahrener und umsetzungsstarker Topmanager hat er sich bereits in unterschiedlichen Aufgaben und Themenfeldern erfolgreich bewiesen. Von seinen Führungsqualitäten - ein zentrales Kriterium bei der Suche der Findungskommission - sind wir absolut überzeugt", wird Axel Hefer, Vorsitzender des Schalker Aufsichtsrates, in einer Pressemitteilung zitiert.

Schröder tritt seinen neuen Job gespannt an. "Ich gehe mit Respekt, aber insbesondere großer Vorfreude an meine neue Aufgabe auf Schalke und bin fest entschlossen, das in mich gesetzte Vertrauen zu erfüllen. Ich stehe fest hinter den Schalker Werten, liebe die Emotionen und die besondere Leidenschaft dieses großen Traditionsvereins", sagte Schröder.

FC Schalke 04, News heute: Scharfe Kritik von Szalai-Berater an Rouven Schröder

Der Berater des Mainzer Stürmers Adam Szalai hat den heutigen Schalker Sportdirektor Rouven Schröder für dessen Verhalten gegenüber Szalai vor einem Jahr in Mainz scharf kritisiert. "Mit Rouven Schröder gab es so gut wie keinen echten Austausch, man hätte sich sämtliche Gespräche auch sparen können", sagte Oliver Fischer der Bild-Zeitung.

Szalai war in der vergangenen Saison von der damaligen sportlichen Führung in Mainz um Trainer Achim Beierlorzer und eben Sportchef Schröder suspendiert worden, was zu einer Revolte im Team geführt hatte. Beierlorzer und Schröder mussten später den Klub verlassen.

Schröder habe Szalais Karriere "durch die abrupte und grundlose Suspendierung in akute Gefahr gebracht", sagte nun Fischer und stellte klar: "Gegenüber Adam wäre auch heute noch eine aufrichtige Entschuldigung von Schröder und Beierlorzer für ihr unsägliches Verhalten dringend angebracht."

Nach dem Rauswurf von Schröder und Beierlorzer sei es dem Klub möglich gewesen, sich "professioneller aufzustellen". Zudem seien die Gespräche mit den Rheinhessen unter Christian Heidel, Martin Schmidt und Bo Svensson "viel offener und vertrauenswürdiger geworden. Es gibt keine Spielchen. Vorher hatte man nach einem Gespräch immer das Gefühl, nur die halbe Wahrheit gesagt zu bekommen", sagt Fischer.

FC Schalke 04, News heute: Bentaleb trainiert in Angers mit

Schalke-Flop Nabil Bentaleb ist zumindest als Gast beim französischen Erstligisten SCO Angers untergekommen. Der Algerier erhalte die Möglichkeit, sich körperlich wieder in Form zu bringen, um eine neue sportliche Herausforderung zu finden, teilte der Klub mit.

Der 26-Jährige ist nach seinem Vertragsende auf Schalke derzeit vereinslos.

